多名IG網紅疑收報酬宣傳網上賭場　涉教唆違法　蘇淼淼：你報警囉

《香港01》發現多名網絡紅人（KOL）近日高調在社交媒體宣傳外圍網上賭場，更有人自爆兩日吸引了近800萬元投注額。其中曾被入屋搶劫的蘇淼淼，連日在instagram的限時動態（story）分享網上賭場，面對記者質詢，她反駁指「你報警囉」。

有曾被網上賭場邀請協助宣傳的KOL透露，此類報酬比其他廣告報酬高逾六倍，更可按投注額抽佣。大律師指，宣傳外圍網上賭場，或涉「推廣或便利收受賭注」罪行。



▼多名KOL宣傳網上賭場▼



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KOL每日宣傳 聲吸引數百萬投注額

澳門賭廳太陽城和德晉的負責人周焯華（洗米華）、陳榮煉，先後被澳門司警拘捕，之他們涉嫌不法經營賭博和洗黑錢，內地起訴書亦指兩集團非法經營網上賭博。在香港，經營或參與網上賭場同樣犯法，但網上賭場的宣傳卻愈來愈猖狂。

《香港01》收集到至少十名KOL，在instagram上宣傳網上賭場，有人幾乎每日會出至少一條限時動態（story），有「用家分享」，亦有「傳授」嬴錢秘技，更有人不諱言稱兩日吸引了近800萬元投注額。

▼KOL蘇淼淼發表與網上賭場賭博有關的限時動態▼



幾乎每日宣傳 蘇淼淼：關你記者咩事呢？

其中包括曾被入屋打劫的蘇淼淼，擁有九萬多instagram追蹤者的她，幾乎每日都會發表與網上賭場賭博有關的限時動態，如「以小博大」、「入$20,000贏$180,000」等。

記者致電蘇淼淼查詢，她先稱無參與賭博，「只係玩分，無入過錢」，但記者追問她曾提及「贏錢」、「入錢」，她反問「咁關你咩事呢？你咪報警囉！」

KOL「素海霖」近半年收到多個網上賭場邀請其協助宣傳，但她最終未有接受邀請。（余俊亮攝）

素海霖曾被賭場招攬 可抽佣5%

在Instagram約有一萬名追蹤者的「素海霖」，近半年收到多個網上賭場邀請其協助宣傳，「每出一個限時動態（IG story）就有3,000元。只需要截圖打幾個字，說自己輕輕鬆鬆又贏錢，比拍攝其他廣告，付出的時間和心機少很多。」她直言報酬比其他廣告商高三至六倍。

她透露，更有網站以三萬元底薪邀請她每日在社交媒體上宣傳，如成功吸引玩家進行賭注，更可獲得其投注額的5%佣金，最高每月可以有達十萬元報酬。

以她觀察，網上賭場會集中找一些「穿着得比較性感、多人睇」的人作宣傳，目的是想吸引男性的客群成為玩家。她坦言曾心動，但怕犯法而作罷。

▼網上賭場邀請KOL協助宣傳▼



可用轉數快或本地銀行轉賬

這些網上賭場，玩家要登記真實姓名，並以轉數快、支付寶或本港銀行卡轉賬，最低存款額普遍為100港元，賭場亦會要求玩家綁定銀行卡以方便存款及取款。

部份接受賭資的轉數快戶口，以電話號碼登記，記者嘗試致電，但未能接通。

▼網上賭場存款界面▼



聲稱擁有多國賭牌 馬耳他否認

部份網上賭場網站聲稱自己擁有海外賭場的合法執照，如歐洲馬耳他博彩管理局（MGA）牌照、英國博彩監督委員會牌照（Gambling Commission）和菲律賓娛樂和博彩牌照（PAGCOR），又指自己是受國際行業協會認可的合法公司。

馬耳他博彩管理局回覆查詢指，相關網站並未獲得博彩管理局任何認可，亦從未授權網站使用其標誌；其餘兩間簽發牌照機構則暫未有回覆。

網上賭場網站聲稱自己擁有海外賭場的合法執照。（賭博網站截圖）

英文版列明禁香港居民開戶

部份網站的英文版本有列明，美國、新加坡、菲律賓和香港居民不得在網站開設賬戶，並指網站會定期檢查其註冊異常情況，並將立即無限期暫停此些國家、地區的任何玩家賬戶，但中文版則無相關資訊。

這些網站亦隱藏註冊公司的資料，亦無聯絡方法，難以追查由哪些賭場或財團營運。

部份網站的英文版本有列明，美國、新加坡、菲律賓和香港居民不得在網站開設賬戶，但中文版則無相關資訊。（賭博網站截圖）

在港收受賭注屬非法賭博 大律師：宣傳亦涉協助教唆

上述網上賭場，並無獲得香港政府發牌。大律師陸偉雄表示，即使相關網上賭場在海外設立公司及有當地的賭牌，但只要賭場有接受玩家在香港下注，不論是收受賭注者或是下注者，都有可能違反香港《賭博條例》：「你在香港對着電腦落注，整個行為就是在香港進行一個賭博活動，那一定不行。」根據《賭博條例》的「有關賭博及獎券活動的罪行」，一經定罪，最高可處罰款500萬元及監禁7年。

部份網上賭場網站，接受本港銀行轉賬，部份是個人賬戶，陸偉雄直言，即使是只負責收受賭注、沒有營運賭場，都算違法。

大律師陸偉雄表示，即使相關網上賭場在海外設立公司及有當地的賭牌，但只要賭場有接受玩家在香港下注，不論是收受賭注者或是下注者，都有可能違反香港《賭博條例》。（資料圖片／羅君豪攝）

至於出廣告宣傳單KOL有無法律責任呢？陸偉雄表示，只要他的目的是鼓勵了別人參與網上賭博，亦屬於協助教唆。根據《賭博條例》的「推廣或便利收受賭注」，一經定罪，最高可處罰款500萬元及監禁7年。

警務處回覆指，警方不時會進行網上巡邏，蒐集是否有非法賭博活動於網上進行。如發現違法行為，警方會進行調查及作出執法行動，而去年首11個月月因涉及非法賭博罪行而被警方拘捕的人數有逾5,211人，較過去三年的數字多，但未有細分多少為網上賭場數字。