洗米華案｜消息：德晉主席、安以軒夫陳榮煉被捕　澳門司警明交代

太陽城集團前主席周焯華，去年11月被澳門司警拘捕。司警今日（1月29日）再拘捕多兩人。消息指，包括德晉集團主席陳榮煉，他是台灣藝人安以軒的丈夫。

德晉集團亦為澳門博彩中介人，去年起規模超越太陽城。內地檢察院的起訴書中，多宗案件有涉及德晉集團。



洗米華風暴・專頁｜涉內地跨境賭博 周焯華被捕牽起澳門賭業變奏

▼德晉主席陳榮煉、安以軒夫婦▼



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澳門司警拘捕多兩人 涉洗米華案

澳門司警局發言人表示，該局去年11月偵破一宗不法經營賭博、犯罪集團及清洗黑錢的案件，現後續調查再拘捕多2名本澳男子，將於明日上午10時，舉行特別新聞發布會。

消息指，其中一名被捕的，就是德晉集團主席陳榮煉。他在今日（29日）早上被帶走。澳門司警於去年11月27日已拘捕包括周焯華在內的11人。

去年底，江蘇省無錫市一宗案件的起訴書指出，澳門德晉集團涉與內地人合謀，於境內開賭。（中國檢察網）

德晉旗下貴賓廳轉碼數超太陽城

澳門德晉集團於去年12月初曾發通告指，收到個別娛樂場通知將會與集團暫時停止合作關係，故將會遣散受影響場館的員工，最後受僱日將為該場館停運當天。

德晉集團2007年於澳門成立，至今已成當地最大的博彩中介人之一，今年10月旗下貴賓廳轉碼數更超太陽城，成為榜首。德晉集團主席兼執行董事陳榮煉，為福建省縣級晉江市的政協委員，其妻為台灣藝人安以軒。

▼11月27日澳門司警拘捕11人 包括周焯華▼



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內地起訴書：德晉合謀境內開賭

去年底，江蘇省無錫市一宗案件的起訴書指出，澳門德晉集團涉與內地人合謀，於境內開賭。起訴書列明，德晉與入股的被告約定分紅，又合謀於內地設非法賭博網站，德晉提供網址和電投賬號，將菲律賓馬尼拉德晉廳賭博畫面，實時傳輸至內地。案件亦涉太陽城的賭廳帳戶，所涉的總金額高達2.1億元人民幣。

此外，德晉及太陽城旗下的賭廳，亦涉去年於浙江省杭州市及福建省廈門市的兩宗非法賭場案件，分別涉逾1億元及810萬元人民幣。