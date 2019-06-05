【懲教造假●01獨家】塘福大地震　監獄五高層中三人調職

《香港01》上周揭發，大嶼山塘福懲教所周年跑步試出現集體造假，逾200懲教人員缺席考試卻獲「補鐘」，涉違反串謀詐騙、虛假文書及公職人員行為失當等三項刑事罪行。 據悉，塘福懲教所過去一星期接連有人事調動，繼塘福「一哥」潘文禧被勒令即時休假後，再有兩名懲教所高層和四名體育教練相繼被調職。換言之，塘福監五名最高級職員中，有三人被調離。 懲教署今日回覆，以事件正被調查為由，拒作評論。署方早前僅稱正就事件作內部調查，未回應會否將事件轉介執法機構跟進。 另外，立法會公務員及資助機構員工事務委員會主席范國威指，將於會上討論此事，或需召開特別會議處理。

塘福五高層 兩調職一休假

跑步試醜聞揭發至今，除監獄「一哥」己被勒令休假外，塘福三名總懲教主任中，亦有兩名已被調職。另外，亦有一名一級懲教助理，和三名二級懲教助理，疑因集體造假醜聞，被調離塘福懲教所。

曾聲稱大嶼山塘福懲教所周年體能測試「真的假不了」的總懲教主任（行政）朱英泰，已被調離塘福懲教所，但未知其正休假或被調至其他院所。記者今日致電塘福懲教所確認，朱已由原為懲教署行動處羈留病房（押解及支援組）高級懲教主任的楊顯宗接任。

第二位被調職的為總懲教主任（工業及職業訓練）伍偉東。《香港01》取得懲教署今日（5日）發出的調職通告指，伍即日會由塘福懲教所調至赤柱監獄，但職級不變，原來職位由赤柱監獄總懲教主任黎志良接任。記者翻查政府電話簿，確認黎的職位描述已更新。

據一份懲教總署6月4日發出的通告，塘福總懲教主任伍偉東今日起調往赤柱監獄。

政府電話簿顯示，總懲教主任伍偉東的職位，現由黎志良接任。（政府電話簿截圖）

署内通告：四名體育教練調離塘福

署方昨日（4日）亦發另一調職通告，宣布有四名俗稱體育教練的職員，將從塘福懲教所調至其他院所，包括一名體育組一級懲教助理，和三名體育組二級懲教助理。

懲教署發言人今日以事件正在調查中為由，拒絕評論，並指署方會因應實際需要，按既定的機制進行懲教人員調駐及署任的相關安排。

據一份懲教總署6月4日發出的通告，塘福懲教所有四名體育教練（括號PE字眼標示其為體育組職員）被調往其他院所。

范國威：事件符立會事務委員會職能 需要開會處理

另外，民主黨立法會議員及公務員及資助機構員工事務委員會委員林卓廷，今日去信委員會主席范國威，要求他將事件加入委員會討論事項，或就此事在立法會會期內加開特別會議。.

范回覆記者查詢時指，由於事件符合事務委員會職能，所以需要在會上處理，並會徵詢各委員意見考慮加開特別會議。他續指，公務員事務局局長不時出席事務委員會會議，委員會亦曾傳召政府署方代表出席，但就未試過邀請署長級官員出席。

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