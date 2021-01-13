01揭懲教周年跑步試造假　消息：永久取消　署方：健康風氣已形成

《香港01》於2019年獨家揭發，大嶼山塘福懲教所周年跑步試出現集體造假，逾200懲教人員缺席考試，卻對記者稱有跑步並獲「補鐘」發薪，涉違反串謀詐騙、虛假文書及公職人員行為失當等三項刑事罪行。 記者向懲教署查詢2020年周年跑的進度，該署起初拒絕回應，及後記者引用《公開資料守則》終獲回應，該署表示專家報告指「健康均衡生活」模式及運動風氣已形成，署方亦因人手問題取消2020年周年體能測驗。據了解，懲教署將永久取消周年體能測驗。 事隔一年半，懲教署指已暫停內部調查周年跑步試造假，並將事件轉交執法部門跟進，惟沒有透露負責調查的執法部門。

+ 9 + 9 + 9

▼重溫2019年懲教周年跑步試集體造假獨家報道▼

【懲教造假・專頁】塘福懲教所周年跑步試 逾200人員出席紀錄造假

【懲教造假】記者實地視察 200懲教員跑步試全缺席 造假獲補鐘

【懲教造假】被揭200懲教人員跑步試造假 懲署急改口：內部調查

【懲教造假】跑步試全體缺席 總懲教主任照簽名 死撐：我都有跑

【懲教造假】醜聞擴大！塘福一哥有份造假？ 獄長潘文禧：我有跑

年半前揭逾200人集體造假 塘福三高職被調離

《香港01》於2019年揭發大嶼山塘福懲教所，逾200名懲教人員缺席同年3、4月舉行的周年跑步試。懲教署回覆有關查詢時，一度稱跑步試已完成，職員已獲「補鐘」發薪。

署方後改稱就事件展開內部調查，但未回應會否將事件轉介執法機構跟進。事件被揭後不足一周，塘福懲教所時任高級監督潘文禧、時任總懲教主任（行政）朱英泰、時任總懲教主任（工業及職業訓練）伍偉東，及四名俗稱體育教練的懲教員，先後被調離該懲教所。民主黨前立法會議員林卓廷當時表示，已就造假事件去信廉政公署，要求獨立調查。

事件被揭後不足一周，塘福懲教所時任高級監督潘文禧（左三）及多名懲教員，先後被調離該懲教所。（懲教署《愛群》月刊／香港01製圖）

懲教署：已交執法機構調查 拒回應人事調動

事隔一年半，《香港01》再就事件向懲教署作出跟進，署方回覆指，已有相關執法機構就事件跟進調查，為免影響其他執法機構，署方已暫停相關的內部調查，亦不會作出評論。記者亦就事件向廉政公署查詢，署方回應指不評論個別事件，只稱會依法按既定程序處理所有貪污投訴。

至於多名懲教人員事後相繼被調離塘福懲教所，懲教署指由於個別人員的崗位調派詳情涉及個人資料，拒絕提供有關資料，只稱會根據人手、經驗、部門運作及公務需要等各項因素作出人員的調派安排。

2020周年跑遭腰斬 引公開資料查詢懲教始承認

另外，據悉懲教署於2020年並無舉行周年跑步試，記者11月向懲教署查證時，署方並無就消息作出回應。及後，記者引用《公開資料守則》再向懲教署查詢，署方始證實取消去年的周年跑步試。

懲教署稱，於2019年邀請體適能專家檢視周年跑步試的成效，該報告同意「健康均衡生活」模式及運動風氣在懲教人員間已經廣泛形成，故決定於2020年取消周年跑步試。（資料圖片／林若勤攝）

懲教署：健康生活及運動風氣已形成 消息指周年跑或永久取消

懲教署稱，因近年人手流失問題嚴重，及周年體能測驗產生的額外工作時數帶來沉重壓力，於2019年邀請體適能專家檢視周年跑步試的成效。署方指，該報告同意「健康均衡生活」模式及運動風氣在懲教人員間已經廣泛形成，經常自發籌組及參與不同類型的康體活動，故已經達到本來目的，並決定於2020年取消周年跑步試。

問及以後的周年體能測驗會否舉行，懲教署稱已經在可行情況下盡量配合並作出回覆，現時沒有補充，但據了解，周年體能測驗將永久取消。