【獨家】逾30休班懲教員飯聚賀升職　涉違限聚令　懲署：轉介調查

疫情稍為緩和，政府未敢鬆懈。懲教署署長胡英明上周向傳媒表示，「最核心工作就是防疫」，話音未落，就有懲教人員涉嫌違反限聚令。 《香港01》直撃逾30名休班懲教人員，上周四（21日）晚在長沙灣富臨漁港酒家貴賓房飯聚，飯局未開始眾人已除低口罩，聚集聊天及打麻雀，期間更有人吸食雪茄和香煙。當晚數名軍裝警員兩度到場調查，不過逗留數分鐘後離開，無作檢控。 懲教署承認，聚會屬於小欖院所休班人員的私人飯局，已將事件轉介執法機構調查，惟未交代涉事人數及職級。警方則稱，到場時發現餐桌分隔距離符合要求，無超過八名顧客用餐，事件中無人被票控。

逾30名休班懲教署人員，上周四（21日）到長沙灣廣場富臨酒家的貴賓房內飯聚，慶賀同袍升職。記者直擊飯局開始前眾人已除低口罩聊天、打麻雀，其中一餐桌有逾10人聚集。（鄭嘉如攝）

逾30懲教員貴賓房內飯聚 有人吸煙食雪茄

懲教署本月公布，共98人獲擢升為一級懲教助理（俗稱沙展）。《香港01》上周接獲投訴，指小欖精神病治療中心一批職員為賀同僚升職，周四（21日）在長沙灣廣場的富臨漁港囍臨門酒家，預訂貴賓房設晚宴狂歡。

記者當晚到酒家視察，發現只有約十枱賓客，門面冷清，不過貴賓房就擺放了五張圓枱，另設麻雀枱，可供數十人享樂。該貴賓房位置隱蔽，需經長走廊才到達，如非走進走廊，無法看到房內情況，私隱度極高，而房外只貼上寫有「山頂同學會」紙張，甚為低調。

富臨酒家貴賓房內氣氛高漲，有人飲酒、大聲談話。（鄭嘉如攝）

晚上約8時半飯局開始前，記者直擊貴賓房內情況，發現約30多人聚集，均無戴口罩，絕大部分是男士。房間內煙霧彌漫，有人正吸煙，而桌上的煙灰盅有兩支吸食過的雪茄，當時在貴賓房內有至少兩名酒家職員，均未阻止。

其中，逾10人圍在餐桌聊天，有人持酒杯四圍走，亦有人圍在麻雀枱大聲喧嘩。記者同時見到有人在點算現金，並笑稱「我哋買獎券啫」，不過未知現金用途。

限聚令規定食肆每餐桌不可多於八名食客，不過富臨飯局當晚，逾30名懲教人員在同一房間聚集，眾人四圍走聊天嬉戲，涉嫌違反限聚令。（鄭嘉如攝）

警員兩度到場 逗留數分鐘後離開

據悉，當晚警方兩度接報指酒家內有人違反限聚令。記者全晚在酒家內觀察，晚上9時34分三名軍裝警員到場，在酒家門口與一名經理商談，同時酒家的另一名女經理卻匆匆跑向走廊。其後，該名女經理再次走出門口，帶領該三名軍裝警員到貴賓室位置視察，記者在走廊目擊，三名警員走到貴賓室門外掃視一分鐘便離開，未曾進房了解，亦無檢控任何人士。

晚上10時半，三名軍裝警員再次到場，這次逗留的時間更短，約五分鐘後便收隊離場。其後，該批懲教人員便陸陸續續散去，但晚上11時後仍未見酒樓落閘。

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懲教署：轉介執法機構調查

懲教署回覆《香港01》時指，據初步了解，小欖院所的休班懲教人員當晚在所述酒家晚飯，屬私人性質。署方已將事件轉介其他執法機構跟進調查，強調一向對職員誠信及操守都十分關注，如發現有任何不當行為，必定依例處理。

富臨集團控股有限公司發言人則表示，會嚴謹調查事件，避免發生同樣情況，重申配合政府採取一系列防疫措施，包括遵守限聚令限制每枱的顧客人數，以及遵守餐館枱距要求等，已發內部指引督促所有分店嚴格遵守。

懲教署署長胡英明上周一（18日）接受傳媒訪問時，談及懲教院所至今成功維持「零感染」紀錄，署方「最主要、最核心、最危險的工作就是防疫」。（資料圖片／李澤彤攝）

警方：到場發現餐桌距離符要求 無逾8人用餐

警方回覆《香港01》指，該晚上接獲報案，指長沙灣道一商場食肆內有人聚餐，而他們的餐桌分隔距離不足1.5米，警員分別兩次接報到場，發現食肆內的餐桌分隔距離符合要求，每張餐桌沒有超過八名顧客用餐。事件中無人被捕或被票控。

警方續稱，不論涉案人士的身分或背景，都會一視同仁，按相關法例和實際情況專業執法。

本月1日，兩個政黨共8人分成兩組，以每組4人的方式遊行到政府總部請願，當場被票控違反限聚令。警方當時解釋，任何出席公眾活動者抱有共同目的，無論是否相距1.5米都屬違令。（資料圖片／鄭子峰攝）

警月初指若具共同目的 是否相距1.5米都違令

不過記者翻查資料，在本月1日不可多於4人聚集的限聚令規定仍生效時，兩個政黨共8人當日分成兩組，以每組4人的方式遊行到政府總部請願，當場被警員票控違反限聚令。警方當時解釋，任何出席公眾活動者抱有共同目的，無論是否相距1.5米都屬違令。

按律政司網頁所載的說明，羣組聚集一般是指一羣人為共同目的而聚集，但亦要視乎聚集是否事先組織、參加者彼此間有否互動等，如果參與者多於8人，「即使參與的人分開每小組不多於8人聚集，並相隔不少於1.5米距離，他們仍會視為屬同一羣組聚集。」

網頁又指，在公眾地方參加八人以上的羣組聚集、組織該羣組聚集的人，以及提供場所並明知而容許該羣組聚集進行的人，均會觸犯限聚令。