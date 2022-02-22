01直擊｜凌晨4點市民調景嶺站等候取檢測樽　疑有排隊黨拿數十個

本港第五波新冠病毒疫情持續，過萬個確診者滯留社區，快速檢測陽性的人更多到無法估計，但要做政府承認的檢測才算確診，否則連排隊入隔離設施的資格都無。

今日（22日）凌晨4時許，氣溫只有9度，市民冒着大雨，於港鐵調景嶺站外排隊，取深喉唾液收集樽。《香港01》記者發現，疑有排隊黨手持多張八達通，重覆排隊，拿走數十個「樽仔」，而所有500個樽約在6點50分已全部派完，有市民連日撲空，直斥政府安排極差，無考慮快測陽性或需強制檢測的市民需要。



9.8度下冷雨 凌晨5點半現人龍

2月22日凌晨4點許，室外氣溫不足10度，又落大雨，但港鐵調景嶺站外，已有人在地上放置雜物排隊。站外5時許已有人龍，不少人穿上羽絨或大褸，但仍需不停原地踏步、郁動，以作保暖。這些市民排隊皆為了「攞樽仔」，即深喉唾液測試樣本收集包。

手持多張八達通 不斷排隊

不少排隊的市民，手上拿着幾張八達通，包括小童八達通。有人向同行人士講解，一張八達通10分鐘內只可拿一個深喉唾液收集樽，所以幾張八達通要輪流用，又叮囑道：「你拿了一個就快點再去排隊，知道嗎？要快點。」

2022年2月22日，記者凌晨4點多開始，直擊調景嶺站市民排隊取深喉唾液檢測樽。5:50分，港鐵開閘，市民開始取檢測樽。（勞顯亮攝）

5:50港鐵站開閘 40人等候

早上5時50分，港鐵職員打開調景嶺站的大閘，排頭位的市民走到站內的兩部自動派發機取收集樽。排隊取樽的人龍，最長大約只有約40人，平均五分鐘內即可取到一個收集樽。不過，不少人取樽後，馬上快步走到隊尾再排。排過幾次之後，有人手上幾張八達通都暫時無法使用。

▼直擊有人排隊多次 取數十檢測樽▼



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頭位兩名女士收集兩大袋 說法不一

排頭位的女士排完又排，每三五分鐘就排一次，拿了一大袋收集樽。她表示，自己凌晨3點幾來用雜物霸位，一時說自己取收集樽「看門口」，一時說自己做清潔，要幫同事拿：「公司有200人，同事都不是住附近，之前兩星期要做一次檢測。」

2022年2月22日，記者凌晨4點多開始，直擊調景嶺站市民排隊取深喉唾液檢測樽。5:50分，港鐵開閘市民可開始取樽，到約6:50，所有500個樽已經派完。（勞顯亮攝）

無奈跨區入將軍澳拿樽

另外有排隊的市民指，每天早上都有人排完又排，只要肯不停排隊，一個早上要拿四五個收集樽並非難事。她指自己幫朋友取幾個樽，但都有聽過有人售賣收集樽：「我在牛頭角見到有個女生，拿一大疊八達通，走來走去（排隊），購物袋都裝滿了。別人說她賣樽。」

2022年2月22日，記者凌晨4點多開始，直擊調景嶺站市民排隊取深喉唾液檢測樽。5點50分，港鐵開閘市民可開始取樽，到約6點50分，所有500個樽已經派完。港鐵職員隨即關閉取樽機，並貼出告示。（勞顯亮攝）

500個樽6:50已派完

現場的保安員表示，調景嶺站的收集樽一般在一個小時內派完，每天排隊取樽的人數亦相若，「個個手上都有幾張卡」。保安表示，政府規定每人每次限取一個樽，所以即使市民手持多張八達通，取完一個後都會要求他們重新排隊，以免不公。

6時50分，調景嶺站的500個收集樽全數派發完畢。

2022年2月22日，記者凌晨4點多開始，直擊調景嶺站市民排隊取深喉唾液檢測樽。市民李小姐（左）和馬小姐（右），約6:55分到場，但所有樽已經派完。（勞顯亮攝）

市民斥幾十宗和幾千宗確診 港鐵站派樽數量一樣

李小姐僅遲五分鐘，到場只見已關上的自動派發機，和派發完畢的告示。她表示，自己原本希望為從事安老院職員的家人取收集樽，直斥政府離譜，未因應疫情增加派樽數量：「兩年來都沒有準備，幾十宗確診時依靠這部機，到現在這麼多確診，也只有這部機。快速測試要來『攞樽仔』，強檢的人又是來這裏『攞樽仔』。」

差不多同時到場的馬小姐，亦嘆一樽難求：「本來我想拿不到的話，就要去郵局排隊，但觀塘只有40個。」她又擔心排隊黨或與炒賣收集樽有關，「現在這些樣本包有價有市。」

同樣在派完樽後才到場的蕭小姐指，公司要求進行檢測，故今日提早到港鐵站，本打算取樽「看門口」。她認為現時收集樽的派發點不多，令居住在附近地區的市民都集中到調景嶺站取樽：「如每個港鐵站都派發當然最好。」

2022年2月22日，記者凌晨4點多開始，直擊調景嶺站市民排隊取深喉唾液檢測樽。蕭小姐未能趕及取樽，希望政府可以增加派發地點。（勞顯亮攝）

▼2.22 市民沙田冒雨排隊檢測▼

