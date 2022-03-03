暫緩追租｜預算案後　The ONE、恒隆、領展71宗入稟追討近2500萬

財政司司長陳茂波上周三（23日）公布《財政預算案》，破天荒提出「暫緩業主追租」計劃。《香港01》發現，預算案後三個工作日，華置執董陳凱韻（甘比）持有的The ONE，以及恒隆、領展旗下物業，共有71宗追租入稟，追近2500萬元。

其中恒隆佔最多有41宗，涉款約979萬元；The ONE只有11宗，但款項多達1,133萬元；領展則追租共19宗，涉款335萬元，相當部份為旅行社、餐廳、零售店等。有經濟學者認為有「趕尾班車」意味，估計有更多大業主入稟追討租金。

領展指相關入稟屬恒常法律行動，與預算案提出的立法「禁追租」完全無關。



財政司司長陳茂波上周三（23日）公布《財政預算案》，破天荒提出「暫緩業主追租」計劃。（資料圖片）

財政司司長陳茂波上周三（23日）提出「暫緩業主追租」計劃，擬立法禁止業主對指定行業未能如期繳交租金的租戶，終止租約、服務或採取其他相關法律行動，措施為期3至6個月，讓水深火熱的企業有喘息空間，亦協助穩住就業。

財案提「暫緩追租」後三工作天 共71宗追租

《香港01》翻查財政預算案後入稟追租紀錄，單是三個工作天，即上月24、25及28日，華置執董陳凱韻（甘比）私人持有的The ONE、恒隆及領展旗下物業追租共71宗。

恒隆佔最多共41宗，涉款979萬元。被恒隆追租的多為港島大型商場商戶，包括銅鑼灣Fashion Walk、恒隆中心及山頂廣場。當中山頂廣場佔17宗，Fashion Walk佔15宗，恒隆中心佔5宗。

提「禁追租」後 恒隆入稟宗數多2倍

恒隆在預算案前，在2月初及中亦有14宗入稟追租，涉款約104萬元。但相較2月尾三個工作天入稟的41宗，恒隆在預算案後入稟數量多近2倍，追租金額亦多8倍。

提「禁追租」後 The ONE入稟金額多1、2月逾1倍

華置執董陳凱韻（甘比）持有的The ONE，在預算案前的1、2月，以及預算案後的三個工作天，兩個時期入稟追租數量同樣為11宗，但The ONE在「禁追租」擬立法後，追租金額逾1,133萬元，較預算案前首的1、2月全月追租金額537萬元，多出逾1倍。被追討的商戶包括飽受疫情困擾的百老匯電影院。

領展旗下黃大仙中心商場。（資料圖片 / 羅君豪攝 ）

提「禁追租」後 領展入稟19宗

此外，擁有多個屋邨商場的領展，在「禁追租」擬立法後，入稟追租19宗，涉及金額達335萬元，被追租的包括黃大仙中心、樂富廣場及坑口南豐廣場等商戶。領展在2月17及23日，有28宗入稟追租案。

記者翻查紀錄，財案後被追租的商店，相當部部份為餐飲處所，零售店舖及旅行社等。

▼ 第五波疫情下商場人潮如死城 ▼



多間大型商場 未有新追租

另一邊廂，由主要發展商持有的商場，例如沙田新城市、APM、YOHO MALL、時代廣場、荷里活廣場、海港城、新都城、太古城、太古廣場，記者翻查網上法庭紀錄，於財案公布後，暫未見任何追租入稟紀錄。

地建會反映「禁追租」難處 稱所有業主都淒涼

政府原計劃於財案兩日後（25日）刊憲提交立法會，但最終未有實行。財爺周二與發展商視像會面，更遇到不少反對聲音。香港地產建設商會執委會主席梁志堅在會上反映「禁追租」的難處，稱「租戶突然走咗又邊個負責呢？」，坦言「唔可以將責任畀晒業主」，並稱「大、中、小」業主都淒涼。

根據政府建議，將會以立法形式禁止業主對指定行業未能如期繳交租金的租戶，終止租約、服務或採取其他相關法律行動，包括戲院、美容院等被停止營業的處所，租期以今年1月起計，為期3個月，可按需要再延長最多3個月。

香港地產建設商會執委會主席梁志堅（中）在會上反映「禁追租」的難處，稱「租戶突然走咗又邊個負責呢？」，坦言「唔可以將責任畀晒業主」，並稱「大、中、小」業主都淒涼。（資料圖片）

經濟學者：入稟追租或有「趕尾班車」意味

中大劉佐德全球經濟及金融研究所常務所長莊太量表示，大業主在預算案後入稟，有「趕尾班車」意味，估計有更多大業主入稟追討租金。

他坦言不贊成立法禁追租，擔憂部份租戶有錢都唔交租，更指部份租戶屬連鎖大集團，較普通業主更有財力，商戶須應自行承擔商業風險，不應將風險轉嫁予業主身上。縱使政府最終仍要立法，金額亦不應多於2個月按金。

中大劉佐德全球經濟及金融研究所常務所長莊太量。（資料圖片 / 盧翊銘攝）

領展指主要為去年欠租個案 與財算案無關

《香港01》已向The ONE、恒隆及領展查詢，詢問近日追租入稟是否與「禁追租」有關。領展回覆指出，相關入稟個案，主要涉及去年一些已拖欠租金或管理費一段時間的租戶，屬恒常法律行動，與上周三財算案提出的立法「禁追租」完全無關。對於有關立法，領展表示知悉待政府公布更多詳情及執行細節後，會仔細研究內容。記者正待The ONE、恒隆回覆。