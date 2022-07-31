MIRROR演唱會｜工作人員：事發LED熒幕未完整綵排　公演後有改動

7月28日MIRROR演唱會嚴重意外，巨型LED熒幕墜下砸中兩名舞蹈員，其中李啟言（阿Mo）情況危殆。

由於舞台機關問題，綵排嚴重延誤，總綵排亦因為有人受傷要腰斬。一名從綵排到四場演出均有參與的幕後工作人員，對《香港01》表示，出事的LED熒幕，在綵排和首兩場演出時，均未用盡所有功能，第三場演出才降落到更低位置，第四場演出則重複第三場的安排，直至悲劇發生。

不過事發多日，誰負責安裝LED熒幕、誰是認可工程師、如何檢查舞台機關是否安全，多個疑點未有答案。



2022年7月28日晚，MIRROR演唱會發生嚴重意外，巨型屏幕跌下，砸中兩名舞蹈員，其中阿Mo（李啟言）嚴重受傷。圖為事發時，其他舞蹈員正在搬開巨型屏幕，Anson Lo（盧瀚霆）、Edan（呂爵安）停止唱歌，驚訝望向舞台中央。（勞顯亮攝）

是次MIRROR演唱會，演出前已因舞台機關的問題，令綵排多番延誤，舞蹈員、結他手、鼓手三人受傷。據現場工作人員表示，MIRROR經理人黃慧君，曾在綵排時多番質問監製「Fran9」，「點解有危險仲要rehearsal」、「你跌死佢哋點算」。

2022年7月28日晚，MIRROR演唱會發生嚴重意外，巨型屏幕跌下，砸中兩名舞蹈員。出事後，可清晰看到舞台斷開的鋼索。（勞顯亮攝）

導演曾指熒幕會升降和自轉

一名從綵排到四場演出均有參與的幕後工作人員，接受《香港01》訪問時表示，導演Mark曾指「LED牆會升降和自轉」，但綵排及首兩場演出，並無用盡發生意外的巨型LED熒幕的所有功能。

他表示因為要顧及熒幕播出畫面的內容，因此特別留意熒幕升降的位置。

2022年7月28日晚，MIRROR演唱會發生嚴重意外，巨型屏幕跌下，砸中兩名舞蹈員，其中阿Mo（李啟言）嚴重受傷。圖為事發一刻。（勞顯亮攝）

曾對鋼纜是否夠力有疑問

該名工作人員7月23日（星期六）進入紅館，首次看到LED熒幕，「當時我有疑問，巨型LED得兩點綁住，真係夠力？不過做過這麼多次演唱會，每次都有surveyor（測量師）檢查過，應該無問題，所以無繼續擔心。」

接受《香港01》訪問的MIRROR演唱會工作人員說，Ian（陳卓賢）和AK（江𤒹生）二人表演環節，LED熒幕到第三場才首次降落這麼多。圖為7月28日第四場演出，意外前的情況。（勞顯亮攝）

他說23日無見過LED熒幕郁動過，24日有見過小小移動，但沒有完整升降過。「四場演出我都在現場，基本上首兩場都無郁動過，例如Ian（陳卓賢）和AK（江𤒹生）二人表演環節，到第三場才首次降落這麼多，接近原本設計完整操作。」

▼首兩場LED熒幕移動情況▼



+ 2

第三場起改熒幕移動方法

翻查四場演唱會的片段，首兩場LED熒幕只有左右移動，由Z字形排列，再變成六角形，期間並無上下移動；到第三場，LED熒幕變成兩塊一組上下移動，第四場則重複第三場安排，直至意外發生。

▼第三、四場LED熒幕改成上下移動▼



+ 3

由於首兩場演唱會，江𤒹生（AK）跳唱時，上升的舞台機關突然搖晃，MIRROR十二子所站的天橋，亦同樣搖擺不定；第二場陳瑞輝（Frankie）從高台上跌下，令演唱會減少多個機關，包括盧瀚霆（Anson Lo）向後倒跌落台的危險動作。

▼記者拍攝MIRROR演場會第四場嚴重事故過程▼

