MIRROR演唱會｜還原入台時序　開騷前僅完整綵排一次　後台轟失當

MIRROR一連12場紅館演唱會連日都有大小意外發生，周四（28日）的第四場演唱會更有一部大型屏幕墮下，壓傷兩名舞蹈員，其中阿Mo李啟言傷勢嚴重。



《香港01》接觸到有份參與今次MIRROR演唱會的工作人員，大會上周一（18日）已入台，亦即舞台搭建、測試連同總綵排有7日時間，惟今次舞台機構複雜，不少裝置更是吊上半空，總綵排卻由開騷前一日壓縮至演出前的午夜，首次總綵排更出現意外，有舞蹈員受傷而要腰斬，最終唯一的完整總綵排延至首場演出當日（25日）下午進行。



該後台工作人員批評，今次演出涉及多個機關，惟綵排時間太短，根本「冇準備好」，才會引發一次又一次事故。曾參與郭富城演唱會的舞蹈員亦指，大會大幅削減綵排時間，甚至有人受傷要腰斬，對「綵排危危乎叫停」的情況表示震驚。



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7.18入台距開騷一星期 歌手、樂手、舞蹈員欠時間測裝置

有份參與今次演出的工作人員向《香港01》表示，今次演出上周一（18日）入場，即是距離周一（25日）演唱會開鑼有7天時間，期間要完成整個舞台搭建，時間與一般演唱會無異。不過綵排時間卻不足，歌手、樂手、舞蹈員都未夠時間測試好裝置和設備。

原定7.24總綵排延至7.25凌晨 有舞蹈員期間受傷被逼腰斬

原定在開騷前一日，即周日（24日）進行的總綵排延誤至周一凌晨。期間有舞蹈員意外受傷，令綵排被迫腰斬，下午才能做一次完整綵排，亦即整個演唱會只進行過一次完整排練（full dress rehearsal）。

完整排練頭場前下午始完成 舞台有不少吊半空裝置 後台人員轟根本未準備好

該工作人員特別提到，今次舞台有多個機關，不少裝置更要吊上半空，危險程度較高，但綵排時間太短，批評大會根本「冇準備好」才會引致一次又一次事故。他不滿大會管理失當，惟不少工作人員和演出者都不敢出言批評。

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MIRROR演唱會開騷僅4日，近乎每晚都發生事故，後台工作人員亦提到，首次總綵排時，發生一連串意外，更有舞蹈員受傷，導致綵排要中斷，事件引及其他有份參與演出的舞者不滿，更群起在社交平台Instagram出黑色帖文表達憤怒，連MIRROR 12子部份成員亦響應，包括江𤒹生（Anson Kong, AK）、陳瑞輝（Frankie）、邱士縉（Stanley）和姜濤等。

當中AK更在帖文稱：「第一次係意外，第二次係大意，第三次係疏忽。」外界推測，他是對今次表演出現問題表達不滿。

首場演出天橋搖搖欲墜 險象環生

除了綵排，在首場演出，MIRROR 12子在舞台上搭建的天橋勁歌熱舞期間，被觀眾發現，天橋搖搖欲墜，橋與橋之間亦有不對位的情況，如未裝好一樣，險象環生，在公眾連翻喝倒彩下，大會在第二場演出已將天橋收起，MIRROR 12子改為在地面唱團歌《IGNITED》。

7月28日，MIRRO演唱會發生嚴重意外，巨型屏幕墜下砸中舞蹈員。意外前，Jer、Stanley、Jeremy、Frankie有在天橋表演，記者現場所見，天橋有搖晃。（勞顯亮攝）

周四演唱會出事前 搭建天橋有在使用且仍搖晃

不過，《香港01》記者周四晚在現場看到，該橋亦有在使用，在意外發生前，柳應廷（Jer）、Stanley、李駿傑（Jeremy）、Frankie有在天橋表演，記者現場觀察，天橋仍有搖晃。

曾參與郭富城演唱會舞蹈員形容MIRROR演唱會涉許多複雜機關 應多次綵排

有曾參與郭富城演唱會的舞蹈員表示，今次演出涉及許多複雜的機關，理應要進行多次綵排才可正式上台表現，惟大會將綵排時間壓縮，加上首次總綵排發生事故而要腰斬，形容「綵排都危危乎要叫停」，直言對此深感震驚。