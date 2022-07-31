MIRROR演唱會︱僅一次試機關　舞蹈員憶郭富城騷試足一個月

MIRROR演唱會發生嚴重意外，吊在舞台半空的超巨型屏幕墮下擊傷兩名舞蹈員，其中李啟言（阿Mo）身受重傷，目前正留醫深切治療部。外間質疑舞台機關危機四伏，亦有人批評大會急就章，妄顧舞者安危。據知開騷前時間緊迫，僅獲安排兩天「踩台」，總綵排期間更險象環生，僅有一次完整試機關。

不少歌手於紅館開騷時，均於舞台設計大花心思，被譽為「舞台王者」的郭富城曾豪擲5,000萬元，設計可高空離地旋轉的舞台勁歌演舞，團隊更早於「踩台」前租用錄影廠搭建一比一演唱會舞台練習。有曾參與該次演唱會的舞蹈員向《香港01》表示，當時日以繼夜綵排一個月，亦對舞台機關瞭如指掌，他認為即使舞台機關複雜，亦不成問題，前提是舞台必須符合安全，各人於開騷前亦需充分掌握機關設置及

熟習演出流程。郭富城當年則指，舞台經精密計算，眾人安全至上。



郭富城的演唱會舞台向來機關重重，六年前的《舞林密碼世界巡迴演唱會2016》香港站亦不例外，當時豪擲5,000萬元設計的智能舞台機關，更令人目不暇給。（資料圖片）

郭富城2016年演唱會豪擲5000萬設計舞台

該名舞蹈員曾為不少歌手的演唱會伴舞，包括曾參與郭富城《舞林密碼世界巡迴演唱會2016》演出。郭富城一向以勁歌熱舞見稱，歷年演唱會的舞台設計亦甚具驚喜，翻查資料顯示，該次一連十二場的演唱會更不惜工本，豪擲5,000萬元設計智能舞台機關，包括特製多個可升降及在高空離地旋轉450度的小舞台，形成如同「巨石陣」般的舞台效果，亦可與山頂觀眾達水平視線。

郭富城指設計經精密計算 租用邵氏片廠廠房綵排

郭富城當時形容舞台如同「變形金剛」，他受訪時提到當中涉及精密計算，包括舞蹈員移動時的可承受重量，「因為我們有40位舞蹈員，假設做同一個動作，同一個發力點，舞台能否支撐呢？其實這個位有少少擔心，所以要計得好準確，不可以出錯。」郭富城更嚴陣以待，斥資租用邵氏片廠廠房綵排，並搭建一比一紅館舞台模擬練習。

舞蹈員：綵排一個月內逐個部份都有試清楚

該名舞蹈員憶述指，正式登台演出前，舞蹈團隊日以繼夜綵排一個月，「呢啲始終係搵命搏，（機關）逐個部份都有試清楚。」他又謂，只要於開騷前熟習流程及確保安全系數，即使舞台機關複雜，亦不成問題，「最重要係有充分掌握。」該名舞蹈員續稱，隨後的內地及海外巡迴站亦有事先「踩台」綵排，確保熟習舞台環境。

郭富城六年前的演唱會特製多個可升降的小舞台，更可450度旋轉。他當時透露，該次演唱會的智能舞台機關共斥資5,000萬元設計，又透露需作精密計算，確保舞者安全。(資料圖片)

據悉MIRROR演唱會僅獲安排兩天「踩台」

MIRROR演唱會發生嚴重意外，吊在半空的超巨型屏幕突然急墮，擊傷兩名舞蹈員，引起外間關注舞台設計的安全監督流程及責任誰屬。

據知開騷前時間緊迫，僅獲安排兩天「踩台」，總綵排期間更險象環生，僅有一次完整試機關，《香港01》今日還原當日事件始末，包括有舞者誤墮升降台，受傷送院，最終需退出表演；另一名鼓手則連人帶鼓跌進台底，惟有人僅著眾人「執生」，未有正視問題。多名舞蹈員隨後於IG限時動態，以全黑畫面配字洩憤及抗議，舞蹈員出身的MIRROR成員、Frankie （陳瑞輝）亦同樣以黑畫面示人；另一成員AK（江𤒹生）則在翌日早上於限時動態安撫眾舞蹈員，亦若有所指意外屬人為因素，「第一次係意外，第二次係大意，第三次係疏忽。」

▼MIRROR演唱會舞蹈員 演出前表達不滿▼



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演唱會於本月25日（上周一）正式開鑼，惟意外頻生，包括首場時升降台突然搖晃，令AK失平衡，幸其及時企穩；第二場時Frankie則未有留意舞台邊緣，不慎叉錯腳墮地，並擦傷手臂，令眾「鏡粉」擔心不已，有人更於網上發起聯署，要求主辦單位關注演唱會安全，逾萬人響應，亦有粉絲去信康文署要求暫停演出等，大會隨即宣布加強部分安全措施，包括取消吊橋環節、改為平地演唱，不過最終仍未能阻止悲劇發生。

▼記者拍攝MIRROR演場會第四場嚴重事故過程▼

