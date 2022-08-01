MIRROR演唱會｜首演前一日簽安全紙　驗收結構工程公司首開腔

MIRROR紅館演唱會巨型LED熒幕墜下嚴重意外，文化體育及旅遊局局長楊潤雄表示已掌握負責的結構工程師身份，但未公布詳情。《香港01》發現，負責驗收的結構工程師，是由主辦單位聘用的「聯和專業服務有限公司」委派，在7月24日（周日）、即首演前一日檢查驗收，並簽發「安全報告書」。

聯和職員首度開腔回應，稱意外正在調查，亦涉及部份客戶，但未正面回應公司負責的工作。有多次參與紅館演唱會製作的業界人士指，行內不少演出都是由該公司負責找結構工程師驗收。



▼記者拍攝MIRROR演場會第四場嚴重事故過程▼



+ 1

楊潤雄：已掌握結構工程師身份

根據現行制度，如租用紅館表演，需搭建、安裝、用索具裝配或懸掛搭建物及器材時，須自費聘用康文署核准的合資格專業人士監督工程。工程完結後，監督工程的專業人士亦須向康文署證實工程安全穩固。

文化體育及旅遊局局長楊潤雄上周六（7月30日）曾指，根據過去多年的運作，現行制度值得信賴，周一（8月1日）再開腔指，已掌握負責的結構工程師身份，但未公布詳情。

《香港01》獲悉，MIRROR演唱會主辦單位聘用的是「聯和專業服務有限公司」（United Technical Services Limited），該公司委派結構工程師驗收演唱會舞台。（勞顯亮攝）

涉及客戶 不便回應

《香港01》獲悉，MIRROR演唱會主辦單位聘用的是「聯和專業服務有限公司」（United Technical Services Limited），該公司委派結構工程師，在7月24日（周日）、即首演前一日檢查驗收演唱會舞台，並簽發「安全報告書」。

記者今日下午到聯和的油麻地寫字樓了解，職員只重複表示不接受訪問。記者事後再致電聯和了解，職員表示「意外正在調查，亦涉及部份客戶，暫不便回應」，未正面回應公司是否負責驗收舞台。

有多次參與紅館演唱會製作的人士向《香港01》透露，行內大部份演出均由聯和負責驗收舞台設備，及簽發俗稱「安全紙」的「安全報告書」。

他說舞台上高度超過三米的結構，都需獲註冊結構工程師簽署「安全紙」，負責驗收的工程師需計算好安全系數，並將資料交予屋宇署，表演的單位才會獲民政事務總署轄下的牌照事務處，批出臨時公眾娛樂場所牌照。

據聯和官網介紹，該公司曾為多項大型活動提供安全服務。（聯和官網）

聯和的董事兼股東為譚兆源及盧健榮，另一股東盧子傑是執業律師。

據聯和的官網，該公司於80年代成立，專門對表演場地和展覽會提供安全性顧問服務，及材料和機械設備驗證，是香港貿易發展局核准工程顧問之一，亦是工展會的結構工程顧問。該公司曾為2014年的「歌劇魅影」（The Phantom of the Opera）音樂劇、「福山雅治WE'RE BROS. TOUR 2014 in香港」等活動，及展覽會、商場裝飾及主題公園的臨時設施，提供安全服務。

註冊結構工程師倪學仁表示，場地不算大，而且並不複雜，一日確實有足夠時間驗收。「如果工程師要做檢查，也很容易察覺到有沒有安全設施，如果沒有，也應該去指導工人或技術人員作修正。」

不過他亦提出另一個情況，有時工程師過於繁忙，或會委託員工到場驗收，而非親自落場。他續指，相關做法並非違法，但一旦出意外，負責簽署的工程師亦要「孭飛」。