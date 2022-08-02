MIRROR演唱會｜現場高清圖還原「消失的吊環」　或低級錯誤致悲劇

MIRROR紅館演唱會嚴重意外，被巨型LED熒幕砸中的舞蹈員李啟言（阿Mo）仍然危殆。《香港01》記者當晚在現場拍攝多張意外後的高清照片，墜下的熒幕，一邊有吊環連接着鋼纜（威也），另一面則不見吊環和鋼纜；另一個角度的相片，則可清晰看到一條鋼纜連吊環螺絲帽，吊在半空，但用來固定吊環螺絲帽和熒幕組件的螺丝桿則不翼而飛。

註冊結構工程師倪學仁分析過多角度的相片後表示，懷疑螺丝桿鬆脫導致意外，質疑是「低級錯誤」，未有在螺絲桿加上「安全針」，結果熒幕移動時令吊環螺絲帽鬆脫。



7月28日MIRROR紅館演唱會嚴重意外，墜下的巨型LED熒幕，一邊透過吊環連接鋼纜（紅圈示）；另一邊吊環和鋼纜均「消失」，只有一個洞（黃圈示）。（勞顯亮攝）

鋼纜透過吊環螺絲帽吊起熒幕

7月28日《香港01》記者在紅館現場拍攝到事發一刻，並在場內採訪至兩位受傷舞蹈員被抬離舞台，多角度拍攝到墜下的巨型LED熒幕。

演唱會的熒幕組件，為兩塊LED熒幕，透過中間的支架相連。兩個吊環螺絲帽，透過螺絲桿鑲在支架上；兩條鋼纜就透過吊環螺絲帽，將整塊熒幕吊起。

下墜熒幕只剩一邊鋼纜 另一邊僅餘一洞

翻查當日的高清照片，墜下的熒幕組件，支架上僅有一邊鑲有螺絲桿和吊環螺絲帽，連接着一條斷裂的鋼纜（威也）；另一邊本應有吊環螺絲帽、螺絲桿和鋼纜的位置，則只見到有一個洞，其他組件都不翼而飛。

2022年7月28日MIRROR紅館演唱會嚴重意外，記者拍攝到墜下LED熒幕的鋼纜鬆脫，放大圖片可清晰看到有吊環螺絲帽和三個扣索（黃圈示）。（勞顯亮攝）

另一鋼纜仍吊着吊環螺絲帽

另一個角度，從觀眾席向天花板拍攝，則可清晰看到，有一條連接着吊環螺絲帽的鋼纜，吊在半空。

而其他LED熒幕，每個都有兩條銀色的鋼纜，透過吊環吊住，鋼纜還有三個扣索；兩條黑色的粗線，並非用於承重，而是用來傳送電力、影像訊號等。

8月1日，政府工作小組到MIRROR演唱會紅館意外現場視察。相片放大後可看到鋼纜安裝的情況。（政府新聞處圖片）

8月1日政府新聞處發布工作小組到現場視察的相片，另一塊無出事的熒幕降到地下，可以看到鋼纜、吊環螺絲帽和扣索；而出事的熒幕，則有一邊斷裂的鋼纜。

吊環螺絲帽、螺丝桿與LED熒幕組件支架（黑色）示意圖。

可加插「安全針」免螺丝桿鬆脫

註冊結構工程師倪學仁，看過多張相片後表示，懸在半空鬆脫的鋼纜上，只見到有吊環螺絲帽和三個扣索，螺丝桿已不見蹤影，而鋼纜亦無斷開，懷疑意外是因為螺絲桿鬆脫，導致LED熒幕一邊傾側，另一條鋼纜無法承重衝力和重量，令整個熒幕墜下。

註冊結構工程師倪學仁比對記者現場拍攝到相片，認為或因螺丝桿鬆脫導致悲劇，可能是低級錯誤引致。（資料圖片／林若勤攝）

為免吊環鬆脫，倪學仁表示，一般而言，會在螺絲桿上鑽細孔，然後加插「安全針」，「『安全針』頂住咗吊環，（吊環）就無辦法轉動而甩出嚟，咁先可以保證到唔會跌出嚟」。他又舉例指，另一個辦法是透過燒焊固定。

過往有說法指，是次演唱會搭建舞台非常趕急，工人會否欠缺時間，而未能做足上述保險程序？倪學仁認為，其實上述方法均相當簡單，亦可於工場預先完成，並不耗時，「只係搵個電鑽鑽細窿」。他直言意外「完全係低級錯誤」。

▼記者拍攝MIRROR演場會第四場嚴重事故過程▼

