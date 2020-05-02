陶輝牌照屋│一文看清三高級警陶輝莊定賢韋華高　捲入住所風波

警務處助理處長陶輝、新界北總區警司韋華高及速龍小隊總指揮總警司莊定賢，近日捲入「住所門」風波，《蘋果日報》周三報道陶輝涉不合法居住、改建「牌照屋」寮屋及霸佔官地建花園，其妻、警長張雅詩亦疑違規將寮屋包裝為民宿出租，或被執法部門調查。繼陶輝夫婦後，莊定賢及韋華高兩人位於西貢的村屋，均涉嫌有僭健。本文闡述三人捲入的「住所門」。 執法者疑違法，警方對三人捲入風波諱莫如深，回應時只重申一貫立場。

警務處助理處長陶輝涉違規租住牌照屋、改建「牌照屋」寮屋及霸官地建花園。（資料圖片）

陶輝涉違法租用、僭建「牌照屋」 兼霸官地

警務處助理處長、現任西九龍總區指揮官陶輝涉違法租用清水灣碧水新村1號「牌照屋」 。根據法例，登記人不能更換，亦不可轉租及轉售，只能由直系親屬繼承牌照，而據報陶輝與登記屋主無直屬關係。

其次，涉事的「牌照屋」連天台樓高三層，但根據政府土地牌照規定，該處可建不高於5.18米的兩層建築物，有違規僭建之嫌。而「牌照屋」外約百多呎的花園，亦疑霸佔政府官地。

5月1日，西貢區議員到陶輝報住的牌照屋（寮屋）視察。助理警務處長陶輝涉嫌非法租用牌照屋。陶輝所居住的單位外設有木欄，內面有一個小花園。（張浩維攝）

陶輝妻涉非法包裝寮屋為民宿出租 FB換《蘋果》記者肖像疑違禁制令

至於陶輝妻子則涉將毗鄰一個逾千平方呎寮屋包裝為民宿出租，民政事務總署證實，相關處所未有領取旅館牌照，如有足夠證據，會採取檢控行動。

陶輝醜聞報道自周三刊出後，其妻子、警長張雅詩昨（1日）在facebook帳戶一度換上《蘋果》一名採訪主任的肖像，涉違反《蘋果》去年取得的法庭禁制令，即禁止披露《蘋果》員工個人資料。至今日下午5時半，據報在facebook已未能搜尋到該帳戶。《蘋果》今日指，日內向張雅詩發出律師信，追究其法律責任。

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莊定賢（David JORDAN）是總警司、速龍小隊總指揮。圖為他2019年7月1日現身立法會。（資料圖片 / 羅君豪攝）

莊定賢村屋涉僭建玻璃簷篷、霸官地建私人花園

警察機動部隊校長、速龍小隊總指揮、總警司莊定賢（David John JORDAN）被揭，其位於西貢田寮的村屋住所同樣涉僭建，以及涉嫌霸佔官地作私人花園。

莊定賢的村屋門上，建有一道長約一米多的透明玻璃簷篷。根據屋宇署資料，村屋地下的簷篷，由外牆伸出多於750毫米（0.75米 ），否則屬僭建。

莊的村屋外圍屬政府官地，惟有約200平方呎被劃作私人花園，內有梳化、單車、暖爐、矮桌及植物擺設等。

另外，《蘋果》及《有線新聞》均拍攝到有人涉嫌私藏警方雪糕筒，霸佔車位泊車。

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有線新聞拍攝到，莊定賢涉嫌私藏警方雪糕筒，佔車位泊車。（有線新聞）

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韋華高在去年9月的記者會上，以「Yellow Object」（黃色物體）形容反修例示威者，用字引起爭議。（資料圖片／羅君豪攝）

韋華高村屋涉兩處僭建

曾稱示威者是「Yellow Object」的新界北總區警司韋華高（Vasco Gareth Llewellyn WILLIAMS）亦被發現，其位於西貢大洞村的村屋住所，至少兩處疑僭建，包括露台一角用玻璃圍封成獨立空間，涉及面前約10平方呎。另外，天台設大面積、沒圍封的遮篷。

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