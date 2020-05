警務處助理處長陶輝(Rupert Dover)被揭涉嫌非法租用、改建牌照屋,妻子社非法出租牌照屋。警察機動部隊校長、速龍小隊總指揮、總警司莊定賢(David John JORDAN)亦被揭,其名下一間村屋同樣涉僭建,以及涉嫌霸佔官地作私人花園。 記者到現埸亦發現,該幢村屋門上建有一道長約一米的透明玻璃簷篷。村屋外圍約200平方呎的空地被兩米高的木板圍封,劃作私人花園,內有梳化、單車、暖爐、矮桌及植物擺設等。 警方回覆指不評論個案,稱傳媒若有資料可向相關人士舉報,而涉嫌取走雪糕筒作私人用途,警方會了解。

速龍總指揮莊定賢涉霸官地作私人花園、村屋僭建 警了解藏雪糕筒

200呎花園涉霸佔官地

警察機動部隊校長、速龍小隊總指揮、總警司莊定賢(Jordan David John)位於西貢田寮的村屋住所,被《蘋果日報》揭發涉僭建及霸佔官地。《香港01》記者到現場了解,沿路迂迴曲折,甚為偏僻。一名住在附近的老婦為記者帶路,指出46號村屋「有個鬼佬住,平時都有同我哋打招呼。」

現場所見,村屋外圍約200平方呎的空地被兩米高的木板圍封,劃作私人花園,內有梳化、單車、暖爐、矮桌及植物擺設等。對比政府地段圖,莊定賢的住所只有村屋建築範圍為住所,屋外位置為官地,亦未有短期租約資料。換言之,莊定賢住所地私人花園,涉嫌霸佔官地。

玻璃簷篷涉僭建

莊定賢的村屋門上,建有一道長約一米多的透明玻璃簷篷。根據屋宇署資料,村屋地下的簷篷,由外牆伸出多於750毫米,則為僭建。

昨日和今早均有不同傳媒報道指,花園內及村屋附近的車位有警察雪糕筒,《香港01》記者今日下午到場時已不見。而莊定賢的藍色私家車則泊在原位。

總警司莊定賢西貢村屋住所,屋外約200平方呎)花園,涉霸佔官地。(余俊亮攝)

外傭神色緊張

採訪期間,莊定賢的外籍女傭欲外出,遇見記者時神色緊張。被問到是否有為花園交租、雪糕筒被放到何處等,她屢次表示「I don’t want to say anything」(不作任何回應),其後折返屋內。

莊定賢持有地下及1樓 2樓由Jordan姓女子持有

《香港01》翻查土地註冊處文件,該三層村屋的地下及1樓,由莊定賢於2007年10月購入,共涉800萬元,至於2樓由一名姓名為「Wong Jordan MichelleI Foon Yee」(黃寬怡)的女子,於同期以225萬購入,女子與莊定賢同姓「Jordan」。

警察雪糕筒疑作私人用途 警方︰會了解事件

《香港01》向警方查詢,就莊定賢住宅涉嫌僭建及霸佔官地,警方回應指,就個別個案不作評論,「傳媒如有相關資料或證據,請向有關部門查詢或投訴,相關人員會積極配合有關部門的調查。」就他涉嫌取走警察雪糕筒作私人用途,警方指會了解事件。

《香港01》正向地政總署及屋宇署查詢。