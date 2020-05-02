警務處助理處長陶輝（Rupert Dover）被揭涉嫌非法租用、改建牌照屋，妻子社非法出租牌照屋。警察機動部隊校長、速龍小隊總指揮、總警司莊定賢（David John JORDAN）亦被揭，其名下一間村屋同樣涉僭建，以及涉嫌霸佔官地作私人花園。 記者到現埸亦發現，該幢村屋門上建有一道長約一米的透明玻璃簷篷。村屋外圍約200平方呎的空地被兩米高的木板圍封，劃作私人花園，內有梳化、單車、暖爐、矮桌及植物擺設等。 警方回覆指不評論個案，稱傳媒若有資料可向相關人士舉報，而涉嫌取走雪糕筒作私人用途，警方會了解。

速龍總指揮莊定賢涉霸官地作私人花園、村屋僭建 警了解藏雪糕筒

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200呎花園涉霸佔官地

警察機動部隊校長、速龍小隊總指揮、總警司莊定賢（Jordan David John）位於西貢田寮的村屋住所，被《蘋果日報》揭發涉僭建及霸佔官地。《香港01》記者到現場了解，沿路迂迴曲折，甚為偏僻。一名住在附近的老婦為記者帶路，指出46號村屋「有個鬼佬住，平時都有同我哋打招呼。」

現場所見，村屋外圍約200平方呎的空地被兩米高的木板圍封，劃作私人花園，內有梳化、單車、暖爐、矮桌及植物擺設等。對比政府地段圖，莊定賢的住所只有村屋建築範圍為住所，屋外位置為官地，亦未有短期租約資料。換言之，莊定賢住所地私人花園，涉嫌霸佔官地。

玻璃簷篷涉僭建

莊定賢的村屋門上，建有一道長約一米多的透明玻璃簷篷。根據屋宇署資料，村屋地下的簷篷，由外牆伸出多於750毫米，則為僭建。

昨日和今早均有不同傳媒報道指，花園內及村屋附近的車位有警察雪糕筒，《香港01》記者今日下午到場時已不見。而莊定賢的藍色私家車則泊在原位。

總警司莊定賢西貢村屋住所，屋外約200平方呎）花園，涉霸佔官地。（余俊亮攝）

外傭神色緊張

採訪期間，莊定賢的外籍女傭欲外出，遇見記者時神色緊張。被問到是否有為花園交租、雪糕筒被放到何處等，她屢次表示「I don’t want to say anything」（不作任何回應），其後折返屋內。

莊定賢持有地下及1樓 2樓由Jordan姓女子持有

《香港01》翻查土地註冊處文件，該三層村屋的地下及1樓，由莊定賢於2007年10月購入，共涉800萬元，至於2樓由一名姓名為「Wong Jordan MichelleI Foon Yee」（黃寬怡）的女子，於同期以225萬購入，女子與莊定賢同姓「Jordan」。

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警察雪糕筒疑作私人用途 警方︰會了解事件

《香港01》向警方查詢，就莊定賢住宅涉嫌僭建及霸佔官地，警方回應指，就個別個案不作評論，「傳媒如有相關資料或證據，請向有關部門查詢或投訴，相關人員會積極配合有關部門的調查。」就他涉嫌取走警察雪糕筒作私人用途，警方指會了解事件。

《香港01》正向地政總署及屋宇署查詢。