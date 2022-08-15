台灣情侶泰國旅遊被騙去緬甸「KK園區」　淪為血奴遭凌虐生不如死

台人因求職遭詐到赴柬埔寨從事詐騙民眾現已廣泛了解，沒想到有比柬埔寨西港更恐怖的緬甸「KK園區」，那裏的詐騙集團更惡劣，不僅凌虐被害人、關小黑房，甚至把被騙去的人當作「血牛」，固定抽血賣錢，台灣一對情侶年初前往泰國旅遊，被朋友以參觀科技園區騙去緬甸，豈料竟是惡夢的開始，被關押半年才趁隙逃回台灣。



根據《鏡週刊》報道，小吳（21歲）與女友小朱（20歲）今年2月與小朱的朋友一同前往泰國旅遊，途中友人邀請他們轉往緬甸的苗瓦迪地區，參觀1家位於KK園區的數位科技公司，一到園區看見手持長槍的保安駐守，進去之後手機、身分證、護照立刻被收走，還被強押在椅子上抽血，當作血牛拿去賣錢。

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在KK園區不僅僅當血牛被抽血，每天還要上班17個小時，中國大陸籍主管要他每個月至少要騙6名台灣人來園區上班，深夜11點半到凌晨2點要跑步訓練，下午3點半至5點還有大會操時間，每天只睡2、3個小時，簡直是生不如死。小吳3個月間1個台灣人都沒騙到，詐騙集團開始凌虐他，電擊、鞭子抽、最後將他關進小黑房。

5月小朱告訴小吳自己懷孕了，小吳向詐騙集團首腦表明願意付贖金換取2人自由，讓他們帶著肚子裏的孩子回台灣，對方只說一句「再商量」，之後沒有消息。

後來小吳趁隙打電話回台灣求救，他跟祖父表示女友已懷孕，一定要救他們，哭喊：「我真的活不下去了！」最後因緬甸軍警準備對KK園區進行掃蕩，情侶檔才趁亂逃回台灣。

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