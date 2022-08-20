詐騙營調查｜01專訪多個NGO　分析港人被人口販賣處境及解困方法

詐騙集團在緬甸、柬埔寨等東南亞國家，設立營區騙取華人到當地打工，最新受害的包括香港人。《香港01》從7月至今，接觸超過十名港人受害被人口販賣、非法禁錮，只有少量逃脫。香港警方亦從最初以「求警協助」處理，升級到保安局牽頭的跨部門專責小組負責。

《香港01》專訪協助營救的非政府機構（NGO）「全球反詐騙組織」（GASO），關注人口販賣的本港機構「希望枝子」，以及曾助馬來西亞人解困的泰國華人「泰國過江龍」，詳解為何香港人成為最新目標，以及如何保命和脫身。



緬甸詐騙營調查・專頁｜港人被轉賣曝光 人口販賣KK園區涉港公司

《香港01》曾訪問在柬埔寨詐騙營逃脫的香港人。（資料圖片 / 余俊亮攝）

全球反詐騙組織 接觸到香港受害人

美國註冊的非政府機構「全球反詐騙組織」（GASO），拯救過不少台灣、馬來西亞人，亦有接觸到香港受害人。組織成員Joy接受《香港01》專訪，表示有留意到近期詐騙集團，開始向香港人埋手，特別喜歡招收35歲以下的人入營，做「殺豬盤」買賣股票，或加密貨幣投資騙局。

▼部份詐騙營內情況▼



要先保命

「你在園區內要做的第一樣東西，就是保命，你不保命你要怎樣出來。有時候我們去救人，那個公司不放人，在打人，警察也是在看，什麼都不會做。」Joy建議，要先保命。

你在園區內要做的第一樣東西，就是保命，你不保命你要怎樣出來 全球反詐騙組織（GASO）成員Joy

總部位於美國的全球反詐騙組織（GASO），有營救受困柬埔寨詐騙集團的台灣人。（GASO網站）

KK園區非最黑暗 曾有台灣人被轉賣七八次

這些詐騙園區，在曾在東南亞多國出現，會隨着打擊而轉移。「緬甸有很多個園區，大型的話至少有十個，『KK園區』每次都被寫到最黑暗，其實裏面有更黑的。」

「你一去到園區，你身上就會有一個價錢，每次把你賣去一間公司，價錢就加下去。緬甸轉公司的話，現在是1萬到1.5萬美元。」Joy說，曾有人被多次轉賣，「有個台灣弟弟，被轉賣了七八次。你被賣愈多次待遇就愈差。」

中國封關 詐騙目標轉移至台、馬、港

為何香港人成為最新目標？Joy分析：「因為COVID，中國人很難過去，不能出國，所以他們開始找馬來西亞、台灣人。台灣那邊也很踴躍地做反詐，沒有辦法，才找香港人過去。」她認為應借助中國的力量，幫香港人解困。

綽號「泰國過江龍」的居泰馬來西亞人，曾協助在緬甸詐騙營的馬來西亞人回國。（香港01訪問畫面）

曾拯救馬來西亞人義工：家屬可與詐騙集團談判

綽號叫「泰國過江龍」的居泰馬來西亞人，曾營救墮入緬甸詐騙營區的馬來西亞人回國。他說：「詐騙集團說『你找兩三個人來，我就讓你離開』，但可能朋友來到，也走不到。」

▼中國、老撾、緬甸、泰國湄公河聯合執法行動▼



籲中國政府介入

他建議家屬要與受害人保持聯絡，甚至與詐騙集團溝通：「我們沒有幫忙籌錢，但會給意見，會叫家屬盡量與詐騙集團談。離開應該有十多個，是自己賠付（交贖金），過到泰國湄索這邊。」

他希望中國政府介入，從源頭杜絕這些詐騙集團，「詐騙集團背後都是內地人，所以這些事真的要內地政府出手。」

非政府機構「希望枝子」一直關注本港人口販賣的情況，項目經理黃莜媛希望港人對受害者和家屬，有更多同理心。（盧翊銘攝）

希望枝子關注本港人口販賣 以往鮮有港人受害者

非政府機構「希望枝子」一直關注本港人口販賣的情況，項目經理黃莜媛說，以往主要是外地人被販運到香港，被剝削做性工作、強迫勞動，近期的事件，是少數香港人成為受害者：「被迫透過威脅或暴力手段，迫使他們進行非法活動，令詐騙集團收到利益，這些都是人口販運個案。」

非政府機構「希望枝子」一直關注本港人口販賣的情況。（王海圖攝）

籲對受害人及家屬有同理心

黃莜媛呼籲港人，對受害人以及其家屬，要有同理心：「這是一個很大壓力的過程，而且要明白，政府營救涉跨國過程，會複雜繁瑣而且漫長。」

家屬在過程中的心理壓力很大，亦希望香港人對被販運的受害人，有多點同理心。他們不是因為笨才被販運，他們是因被騙才被販運。 希望枝子項目經理黃莜媛

泰國與緬甸以湄公河為界，圖中上方為泰國湄索（Mae Sot），下方為緬甸克倫邦苗瓦迪（Myawaddy）。

港府人口販運指引 不包括港人被賣到外地

「人口販運是很嚴重的人權剝削，即使只有零星個案，都應值得政府重視。」港府2018年曾制定與人口販運相關的行動指引，但並不包括處理香港人被販運到外地的情況，黃莜媛說，可能香港政府一直認為，香港無出現人口販運個案，「所以這些制度並不存在。我們很期待香港政府會如何跟進。」

記者7月起跟進事件 警方最初列「求警協助」

《香港01》7月開始接觸到受害者，花長時間求實和核實，亦要確保受害人安全。當時警方回覆記者指，案件列作「求警協助」。

直至近日報道刊出，保安局成立包括警務處、入境處在內的跨部門專責小組應對。有受害人家屬對記者說，來得有點太遲。

中國駐緬甸大使館職員獲授權，回應《香港01》記者查詢，指收到港人求助。（Dennis Lo / Google Map）

中國駐緬甸大使館：收到港人求助 認難營救

中國駐緬甸大使館職員，接受《香港01》訪問，承認有收到香港人求助：「緬甸一些地區安全形勢非常複雜，中國駐緬甸大使館也多次發布安全提醒，建議中國公民要謹慎前往緬甸北部，以及妙瓦底（苗瓦迪）、大其力地區。《香港01》也有相關報道，安全形勢還是很複雜的。還是有幾宗涉及到香港居民的求助，其中包括有一些人員獲釋離開，但具體的我不方便向你提供，主要還是依靠緬甸政府部門查找。」

我們第一時間跟緬甸外交部，和有關部門發了照會，要求緬方全力查找解救當時人。但後來緬方跟我們答覆稱，經有關部門多方查找，沒有能夠找到，我們已經將有關情況通報特區政府的入境事務處。 中國駐緬甸大使館回應《香港01》

8月18日外交部發言人汪文斌在記者會上，回應有香港和台灣人在東南亞國家被人口販賣的情況。（中央電視台）

外交部發言人：積極查找解救

外交部發言人汪文斌，8月18日在例行記者會上，被問及有香港人和台灣人，在東南亞國家的詐騙營，被人口販賣的情況，他說：「中國政府高度重視領事保護工作，全力維護包括香港同胞和台灣同胞在內的海外中國公民，安全與合法權益。中國駐有關國家使領館，正與駐在國政府保持密切溝通，積極查找並解救相關人員。」

汪文斌亦提醒，中國公民要警惕境外網絡虛假招聘信息，嚴格遵紀守法，確保人身安全，及時舉報有關涉詐騙、涉賭信息，如遇緊急情況，請及時向當地警方報警，並與中國駐當地使領館聯繫。