黎智英要求法庭阻警方搜查其手機資料　被法庭拒絕

壹傳媒黎智英2020年8月被捕時，被警方檢走他的兩部手機。黎當時向高院申請禁令，獲准把手機的資料封存。然而警方早前再引《港區國安法》的細則向法庭申請手令，並獲准搜查黎手機內涉及國安的「指明證據」，包括新聞材料，黎早前再入稟法庭求覆核有關決定，並要求撤銷手令，法官今(30日)下判辭，拒絕黎的申請，即警方可查閱黎的手機資料。黎的律師即要求把裁決暫緩執行，法官批出臨時暫緩令7天，但要黎於明日呈交上訴申請。



申請人是黎智英，答辯人警務處處長。

黎在其覆核申請書指，警方在2020年8月10日檢取他的兩部手機，他指內有新聞材料，最後雙方協議把資料封存。然而今年6月律政司表示會爭議其中8,179項聲稱是新聞材料的資料。及至今年7月8日，律政司通知黎，已根據《港區國安法》第43條實施細則，從指定國安法裁判官羅德泉獲得新手令，警方有憑該手令搜查黎手機內有關「指明證據」，包括新聞資料。

黎早前再提司法覆核等訴訟，指警方想利用《港區國安法》手令，來迴避早前所訂下的協議，認為搜查新聞材料應受《釋義及通則條例》限制。惟高院法官陳嘉信未有接納其理據，並認為黎的申請並無勝算機會，故駁回黎今次的申請。

案件編號：HCMP 1218/2020, HCAL 738/2022