塌樹傷人奪命意外頻生　政府外判攀樹師揭孤兒樹、偷人頭監管漏洞

周四（8日）海防道發生塌樹傷人意外，一名司機獲救受傷，是不幸中之大幸。但去年10月，大埔梧桐寨村發生塌樹殺人意外，揭發地政總署承辦商曾三度視察，拖足兩個月仍未斬樹。承辦商在意外後才補交報告，稱須在一個月內移除，署方未有完善監管。

《香港01》發現管理本港三分一土地的地政總署管理樹木有三大問題。首先，地政總署是唯一核心部門無為樹木作紀錄及統計；其次署方批出的管理樹木標書只做投訴，無投訴就不檢查，樹木慘變「孤兒樹」；最後在價低者得的招標制度，有業界踢爆承辦商會同時低價投得多份標書，以「偷人頭」方式讓員工同時兼顧多份標書的工作，縮減人手成本，有承辦商更會優先處理利潤較高的私人單，致積壓個案無法處理。



6月8日海防道發生塌樹意外，一名司機受傷送院。（劉定安攝）

五局九部門管樹 地政總署唯一無統計資料

香港現時管理樹木的核心部門分散在五個政策局共九個部門，包括地政總署，合共管理超過169萬棵樹。地政總署負責管理未批租和未撥用政府土地的樹木，交由承辦商作管理。

但是，有關的169萬棵樹並非政府實際護養數目，因為負責管理全港三分之一土地的地政總署，是唯一一個核心部門無統計護養樹木數目，無備存資料。

翻查近年五份批出的管理樹木標書，合共管理11個區域的合約，每份合約都價值近千萬元。但合約內容只處理「剪草與樹木相關的投訴及轉介個案」，承辦商毋須恆常護理樹木，無投訴就可不跟進，大大隱藏了風險。樹藝業界因此會叫無恆常打理的地政樹為「孤兒樹」。

地政總署是唯一核心部門無為樹木作紀錄及統計，署方批出的管理樹木標書只做投訴，無投訴就不檢查，樹木慘變「孤兒樹」。 （立法會文件）

發展局在1月31日檢討樹木管理，並向立法會遞交文件，承認無樹木數量紀錄及資料，並稱每年巡查是不可行。（立法會文件）

梧桐寨塌樹揭投訴未獲正視

去年接連發生塌樹意外，有梧桐寨村民在去年10月自行斬樹被擊斃，但意外揭發了村民曾三度致電1823投訴有枯枝跌下，承辦商曾三度到場視察，惟至意外前拖足兩個月仍未斬樹。承辦商在意外後補交報告，評定樹木已枯萎，屬於高風險但無即時危險 ，理應要在視察後一個月內移除。

地政總署是唯一核心部門無為樹木作紀錄及統計，署方批出的管理樹木標書只做投訴，無投訴就不檢查，樹木慘變「孤兒樹」。 （盧翊銘攝）

發展局去年9月成立專責小組檢討路旁樹木的種植和護養工作，並在1月31日向立法會交了一份建議文件。局方在文件上承認，地政總署無管有樹木的詳細紀錄及數量統計資料，並在確定有需要或接到投訴或轉介個案時才進行非經常性樹木護養。局方更不諱言直指樹木很多每年巡查地政樹木不可行。不過，自梧桐寨村塌樹意外後，局方今次建議每年選擇部份高人流或車流的鄉村樹木作檢查，期望數年可完成檢查週期，一改以往「有投訴才處理」的作風。

地政總署沒有樹木的統計資料，亦無作風險分類，只依靠投訴才管理及修剪樹木。按《樹木風險評估及管理安排指引》建議，會將樹木風險分為高、中及低三種，高風險規定至少每年巡查一次，中風險亦規定三至五年巡查一次。（盧翊銘攝）

樹藝師批指引已有逾10年 無分類巡查是無法交代

註冊資深樹藝師王卓粵直斥，署方常以人手不足及樹木很多作借口不巡查，「你一兩年做不到無問題，但有關樹木指引已經推出了十多年，無管理樹木數量及作好分類，是較其他部門粗疏，我覺得他們是未能向公眾交代。」王直言署方無作任何統計及分類檢查，即署方某程度上只是當作低風險處理。

《樹木風險評估及管理安排指引》建議將樹木風險分為高、中及低三種，高風險是指樹木生長在人及車流多的地方，規定每年至少巡查一次；中風險則每三至五年巡查一次；低風險則有需要才處理。

王亦坦言如遇上打風季節，在無巡查的情況下，承辦商更難即時處理所有投訴，這個亦是依賴「有投訴才處理」的機制缺點。他認為今次的建議稍有改善，但批評署方每次總是意外後才「頭痛醫頭，腳痛醫腳」。

註冊資深樹藝師王卓粵直斥，地政總署常以人手不足及樹木很多作借口不巡查，但有關樹木指引已經推出了十多年，無管理樹木數量及作好分類，是較其他部門粗疏。（張浩維攝）

前攀樹人員：日斬10樹才達標 同時兼任多張標崗位

另外，《香港01》訪問了兩名曾為政府部門外判的前攀樹人員及註冊攀樹師，他們均認同價低者得的外判制度下，部門積壓個案都很多。

年資約兩年的前攀樹人員阿J（化名）曾在承辦商工作，因行業待遇差，看不到前景轉行。他稱一隊四至五人要日斬十棵樹或以上才叫達標，翌日又有廿張單要追，直言令人十分氣餒；行內有承辦商「偷人頭」情況嚴重，同時兼任多張政府標的工作，經常被借調到不同崗位工作。

前攀樹人員阿J（化名）曾在承辦商工作，稱一隊四至五人要日斬10棵樹或以上才叫達標，有工友要同時兼任三張標的崗位，工作量十分大。他坦言攀業風險高但待遇差，最終無奈轉行。（盧翊銘攝）

逾十年年資的註冊攀樹師阿Y（化名）直言，「偷人頭」是業界公開的秘密，即承辦商在價低者得的制度下同時投得多份政府標，但人手未足以同時兼顧，只是「十個煲八個蓋」。員工要同時管理多個區域，亦同時為不同政府部門斬樹及保養。

註冊攀樹師阿Y（化名）指政府標主要用來維持營運，但部份承辦商更會優先處理盈利較多的私人單，以賺取更多收入，故不時有積壓問題。（盧翊銘攝）

攀樹師：不少承辦商寧優先處理盈利多私人單

「政府單800元斬一棵樹都有，最便宜的500元都有聽過。」曾在多個政府部門作二、三判的阿Y指政府承辦商的單，價格較私人市場單低三至四成，一隊三至四人樹隊，人手開支都要5,000至6,000元，至少要日斬8棵樹才足夠支付人手成本。

阿Y指政府單雖然「無肉食」，但承辦商依靠金額大的政府單維持營運，因此有承辦商會「偷人頭」減省人手成本互補崗位，部份承辦商更會優先處理盈利較多的私人單。曾為地政總署斬樹的阿Y亦指地政投訴個案數量十分龐大，加上政府單「無肉食」，個案數量可以積壓至少一個月。

在2020至2022年，地政總署平均每年接獲超過6000宗樹木投訴，但署方只表示2021年底至2022年首季，因疫情處理投訴受嚴重影響，但無交代每年積壓數量及積壓時間。但到了2022年底，即塌樹意外兩個月後，積壓個案數字已經「清零」。（盧翊銘攝）

地政認2021年積壓嚴重 惟拒透露積壓數字及日期

翻查申訴專員去年10月的調查，截至去年3月，每年有20,000宗樹木投訴，有超過2,000宗積壓的樹木投訴，逾八成即1,600宗延遲90日或以上，較梧桐寨意外積壓兩個月更長時間。

記者亦向地政總署查詢最近三年，每年有多少個案及積壓個案數字，地政總署回覆指在2020至2022年，平均每年超過6000宗樹木投訴，無交代每年積壓數量及積壓時間，署方只表示2021年底至2022年首季，因疫情處理投訴受嚴重影響，即2021年底有積壓個案，並稱之後有檢討及改善投訴機制。到了2022年底，積壓個案數字已經「清零」，但未及得切「清零」，就發生了梧桐寨塌樹意外的悲劇。

國際樹木學會香港分部會長吳宇軒指，梧桐寨塌樹意外最令他詫異的是積壓文件兩個月是十分誇張，他認為只要出外視察後，花一至兩天已可完成報告。（張浩維攝）

國際樹木學會香港分部會長吳宇軒指，梧桐寨塌樹意外最令他詫異的是積壓文件兩個月是十分誇張，他認為只要出外視察後，花一至兩天已可完成報告，署方似乎未有做好監察工作。他促請地政總署盡快檢討管理樹木及分類的機制，不然或每一至兩年就有不幸事件發生。