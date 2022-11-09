塌樹殺人｜意外前10日承辦商曾到場跟進　副署長領導小組檢視機制

大埔林錦公路梧桐寨發生塌樹殺人案，村代表丘玉生處理一棵枯樹時慘被擊斃。事隔至今逾兩星期，《香港01》早前再向地政總署查詢承辦商跟進梧桐寨樹木投訴的日期，獲回覆指承辦商曾於8月及10月，3次到梧桐寨處理投訴，最近一次為10月18日，即塌樹意外發生前10日，惟始終無法阻止悲劇發生。

地政總署表示，署方已成立一個由副署長領導的小組檢視處理相關投訴個案的機制及作出優化建議。



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根據地政總署早前的說法， 當局於8月19日、10月7日及11日分別收到市民投訴梧桐寨的樹木問題，《香港01》早前再向地政總署查詢，承辦商何時到實地巡察及跟進問題，今日（9日）獲署方回覆指，該承辦商（東方綠化有限公司）表示曾於本年8月29日，10月16日及18日到大埔梧桐寨村處理由1823轉介的樹木投訴，然而承辦商於10月28日意外發生後才提交視察報告，報告中表示該枯樹有潛在風險及須移除。

塌樹發生前10日曾巡察 仍無法阻止悲劇發生

根據地政總署最新的回覆，即承辦商也接獲3次投訴轉介，而且10月16日及18日的兩次巡察僅僅相距兩日，即在意外發生前的12日及10日是有到現場巡察，但承辦商仍未有按署方要求提交報告，亦未有採取相應措施防範塌樹，終無法阻止悲劇發生。



地政總署指，署方曾於9月中及10月初催促承辦商提交報告，並於本年8月初向所有植物護養承辦商發出信件，提醒承辦商須根據合約條款依時處理有關投訴。署方認為承辦商延遲提交報告不可接受，及已展開調查，要求承辦商交待逾期提交報告的原因，地政總署會審視承辦商提交的資料及因應調查結果對其作出懲處。

副署長領導小組檢視處理投訴個案機制

地政總署亦表示，會按合約規定就承辦商每個季度的表現作出評核，由於表現評核屬署方合約管理事宜，不宜公布具體情況。因應這宗榻樹意外，署方已成立一個由副署長領導的小組檢視處理相關投訴個案的機制及作出優化建議。