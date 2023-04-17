01獨家｜大劉200億皇室堡擁有權四年三改動　甘比現只代子女持有

華人置業前主席劉鑾雄（大劉）與前女友呂麗君（現名「呂姵霖」）去年年底現身皇室堡的影片，惹來復合疑雲，令大劉要主動開記者會澄清。《香港01》發現，作為大劉最貴重資產之一，市值逾200億元的銅鑼灣皇室堡及皇室大廈，從大劉2016年私有化後，股權經歷四次轉變，從大劉全資擁有，變成大劉家族信託、太太陳凱韻（甘比）本人、甘比以信託形式代未成年子女持有、劉鳴煒，逐步變成目前由甘比子女全資持有，甘比只是其未成年子女的信託代持人。



+ 5

皇室堡及皇室大廈，自2016年劉鑾雄（大劉）私有化後，擁有權經歷多次變化，曾由陳凱韻（甘比）及未成年子女、劉鳴煒等多方擁有，到現時為甘比以信託人身份為未成年子女代持，並無甘比本人。（香港01製圖）

2016年大劉私有化皇室堡及皇室大廈

《香港01》比對華人置業的上市公司公告，找到銅鑼灣皇室堡和皇室大廈擁有權變動的蛛絲馬跡。

皇室堡及皇室大廈，原由華置持有，2015年發通告，將物業出售予「由劉鑾雄唯一實益擁有」的離岸公司，交易最終於2016年完成，成交價約108億元。

2022年12月底，劉鑾雄（大劉）被拍攝到與前女友呂麗君一同現身銅鑼灣皇室堡商場。（讀者提供）

2019年三方業主：甘比及子女、劉鳴煒、大劉家族

皇室大廈已經私有化，但華置要向劉家租用17樓作寫字樓，因此於2019年2月28日，華置發出公告解釋關聯交易，並披露業權擁有人。此時有三方業主：(1) 陳凱韻本人，以及以信託人身份為其未成年子女代持；(2) 劉鳴煒；(3) 劉鑾雄家族信託間接擁有。

2019年9月，劉鑾雄（大劉）與太太陳凱韻（甘比），一同出席品牌活動。（資料圖片 / 梁碧玲攝）

2020年兩方業主：甘比及子女、劉鳴煒家族

到2020年6月12日，華置租用皇室大廈39樓的關聯交易公告，披露業權擁有人的說法已經有所變動。此時有兩方業主：(1) 陳凱韻本人，以及以信託人身份為其未成年子女代持；(2) 劉鳴煒之家族信託間接擁有。

2023年2月24日，劉鑾雄太太陳凱韻（甘比）與兩個女兒劉秀樺、劉秀兒，出席聯合國兒童基金會35周年慈善晚宴，與大使楊千嬅合照。（視覺中國）

2022年一方業主：甘比子女 無甘比本人

到2022年3月28日，華置續租皇室大廈17及39樓，業權擁有人再有變動。此時業主變為只有一方：陳凱韻以信託人身份為其未成年子女代持。與此前不同的是，不再有「陳凱韻本人」。

2023年3月13日的公告，皇室大廈業權的說法，與一年前的一樣，並無變化。

銅鑼灣皇室堡及皇室大廈，已從華人置業私有化，但華置仍有租用辦公室，大廈掛有華置旗幟。（張浩維攝）

換言之，皇室堡及皇室大廈，自2016年完成私有化後，業主由劉鑾雄一人擁有，變成劉鑾雄家族、甘比本人、甘比子女、劉鳴煒；之後多番變動後，變為甘比子女，甘比只作為信託人身份代持。

劉鳴煒是劉鑾雄（大劉）的長子，與前妻寶詠琴所生，目前擔任多項公職。（資料圖片 / 洪嘉徽攝）

近年坊間多引述消息指，甘比已持有尖沙咀The ONE、東半山肇輝臺12號、渣甸山高士美道5號、南區深水灣道3號以及一系列舖位，惟最貴重的皇室大廈則近乎未被提及。由於大劉的物業一般最終以離岸公司控股，所以除了與上市公司華置的關聯交易而要作披露外，外人無法知道實益的擁有人。

2023年1月3日，劉鑾雄（大劉）開記者會，澄清與呂麗君的關係。（資料圖片 / 葉志明攝）

共七名子女

大劉一共有七名子女，與元配寶詠琴有一子一女，在1980年代出生；2002年、2010年與當時女友呂麗君（現名「呂姵霖」）生了一女一子；2008、2012和2018年與甘比（陳凱韻）生了兩女一子，與甘比正式在2016年結婚。

皇室堡及皇室大廈，位於銅鑼灣的核心地段，原為華人置業資產，2016年劉鑾雄（大劉）私有化。（張浩維攝）

記者會上提及信託安全問題

大劉早在2014年宣布與呂麗君分手，但2022年底被拍攝到與呂麗君在銅鑼灣皇室堡現身，惹來復合揣測。

大劉隨即在今年1月3日召開記者會，與呂麗君撇清關係，跟特意問律師，與呂麗君所生子女的信託是否安全。

2009年，劉鑾雄、呂麗君看劉家昌演唱會。（視覺中國）

當時我要處理財產分配時，就是同陳凱韻結了婚兩天。我與律師討論，律師跟我說：「劉生，你同陳小姐結婚都不安全」。我問為什麼，（律師說）「因為你的財產在信託裏面」。是不是這樣，你是律師，是不是在信託裏面還可以爭拗？⋯⋯我想了兩晚後 ，我寧願犧牲小我，全部派出去，as a gift（作為禮物）送出去。我曾經同律師講，寧願送出去的是給錯人，都不希望給了那些「天下極壞、極壞、極壞、極壞、極壞的恐怖分子」。 劉鑾雄（2023年1月3日記者會）

呂麗君脫手遠東金融中心單位 同日還清別墅按揭

曾被「大劉」劉鑾雄形容為「超級富婆」的呂麗君，於2021年4月以有限公司以約1.4億元購入金鐘遠東金融中心3樓6A至13室，面積5,680平方呎，現市值逾億元。

到今年1月6日，呂麗君等辭任持有該單位公司的董事，改由劉鑾雄妻子、「甘比」陳凱韻等擔任，公司地址亦轉往皇室堡，反映該甲級寫字樓的控制權已轉讓予大劉甘比一方。

大劉和甘比接收金鐘遠東金融中心3樓物業同一日，呂麗君還清其跑馬地藍塘道一幢獨立屋的銀行按揭。該屋由呂麗君以個人名義於2017年1月以2.883億元向發展商一手購入，由於呂只購入大屋數年，相信尚欠銀行的按揭與遠東金融中心單位價值相若。

2018年11月1日，劉鑾雄（大劉）與太太陳凱韻（甘比），出席郭炳湘安息禮。（資料圖片 / 張浩維攝）

購入呂麗君灣仔豪宅 款項須存入指定戶口還債

大劉以首置名義購入呂麗君的壹環頂層特色戶，實用面積1,363平方呎，連同一個私家車位及一個電單車位，原由呂麗君的父親呂立強及胞兄呂雲峯於2014年2月一同買入，當年作價約5,120.53萬元，不過在2017年及2018年已轉售予呂麗君。

《香港01》於上月中旬已披露，呂麗君答應大劉一方，透過壹環交易取得的4,000萬元，必須全數存入德意志銀行的戶口以還債，並且要於四天內將存款證明交給大劉一方，呂麗君不能自由動用該筆資金。