消息：呂麗君兩年前1.4億購4伙晉環　一伙疑撻訂　3伙未完成交易

「大劉」劉鑾雄前女友呂麗君（現名呂姵霖）近年投資失利，繼今年初把灣仔壹環特色戶以4,000萬元售予大劉後，兩年前大手買入的多伙港島新盤單位亦面臨撻訂風險。據了解，呂麗君2021年豪斥逾1.4億元買入4伙黃竹坑站晉環單位，其中一伙疑似撻訂，發展商近月已通知代理把單位重新銷售。至於其餘3伙亦尚未完成交易。



兩年前啃逾千萬「辣招稅」入市

由路勁（1098）夥平保（2318）等發展的黃竹坑站港島南岸第一期晉環，在2021年5月首度推出時，吸引不少名人入市。其中，呂麗君當日買入4伙，同屬1B座高層A室，面積919平方呎的三房，成交價介乎3,483.9萬至3,536.4萬元，呎價37,910元至38,481元，合共涉額逾1.4億元，當時更啃逾千萬「辣招稅」。

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去年底至今年首季，晉環開始陸續交樓，大部分業主於去年12月至今年2月已陸續與發展商簽訂業權轉讓契約（Assignment With Plan），完成交易程序，且取得鎖匙入伙。

呂麗君4伙晉環至今未完成交易

不過，翻查資料，呂麗君所買入的4個晉環單位至今仍未完成交易。當日呂麗君買入該批單位時一律採用建築期付款，即在簽訂臨時買賣合約後120天內，支付樓價10%作為訂金，餘下90%在賣方交樓予買方後的14天內支付。然而，呂麗君買入的4伙至今依然未簽訂業權轉讓契約，即仍未完成交易。

呂麗君近年投資失利，需向大劉求助。

代理接獲通知 重新銷售「撻訂貨」

有消息透露，區內代理近月接獲發展商通知，晉環有約7個單位疑撻訂，需重新銷售，而其中一伙正是呂麗君買入的1B座39樓A室。該單位於2021年5月買入，當時成交價約3,483.9萬元，若落實撻訂，料呂麗君將損失樓價10%的訂金，涉款約348.39萬元。

假若呂麗君所買入的4個晉環單位全數撻訂，估計其損失的訂金達約1,400萬元。

不過，參考目前一手成交紀錄冊及田土廳資料，仍未有顯示相關晉環單位為終止買賣或取消交易。有代理指，發展商在新盤銷售後，如遇上買家未能準時完成交易，一般會向買家查詢及了解情況，若買家有合理原因，或可向發展商申請延期。不過，若交易最終仍未能完成，發展商便會終止買賣，當中涉及若干時間，故成交紀錄冊未必能即時反映終止買賣情況。

近月轉讓灣仔豪宅、金鐘寫字樓予劉鑾雄

呂麗君過去不時買入豪宅物業，惟近年據報投資失利，去年底更向人稱「大劉」的劉鑾雄求助，簽下商業交易文件，將名下灣仔壹環頂層特色單位以4,000萬元賣出予劉鑾雄，單位帳面貶值825萬元或17%。

今年2月份，呂麗君又向劉鑾雄轉讓金鐘遠東金融中心的半層寫字樓，估值約1億元。該寫字樓單位為3樓6A至13室，面積5,680平方呎，由呂麗君於2021年4月透過公司以約1.4億元購入。同月，呂麗君還清其跑馬地藍塘道一幢獨立屋的銀行按揭。

該藍塘道獨立屋由呂麗君以個人名義於2017年1月以2.883億元一手購入，由於呂只購入大屋數年，相信尚欠銀行按揭金額不少。