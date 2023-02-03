01獨家｜大劉接收呂麗君金鐘甲廈估值過億　呂還清跑馬地別墅貸款

富商劉鑾雄（大劉）近期以首置名義、4000萬元購入呂麗君（現名呂姵霖）的灣仔壹環特色戶，再掀起一連串城中熱話及傳聞。《香港01》獲悉，大劉甘比與呂麗君之間的交易並不止於此，大劉一方最新已接收呂氏於金鐘遠東金融中心的約半層寫字樓，估值1億元，同日呂麗君還清市值3億元的跑馬地獨立屋的按揭。



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遠東金融中心單位由公司持有 董事改為甘比胞姊

曾被「大劉」劉鑾雄形容為「超級富婆」的呂麗君，於2021年4月以有限公司以約1.4億元購入金鐘遠東金融中心3樓6A至13室，面積5,680平方呎，現市值逾億元。

今年1月6日，呂麗君等辭任持有該單位公司的董事，改由劉鑾雄妻子、「甘比」陳凱韻胞姊陳詩韻擔任，公司地址亦轉往皇室堡，反映該甲級寫字樓的控制權已轉讓予大劉甘比一方。

金鐘遠東金融中心。（資料圖片 / 江智騫攝）

2017年近3億元購入藍塘道別墅

大劉和甘比接收金鐘遠東金融中心3樓物業同一日，呂麗君還清其跑馬地藍塘道一幢獨立屋的銀行按揭。該屋由呂麗君以個人名義於2017年1月以2.883億元向發展商一手購入，由於呂只購入大屋數年，相信尚欠銀行的按揭仍不菲。

呂麗君持有跑馬地藍塘道的一幢獨立屋。（網上圖片）

大劉早前被攝得與麗君一同現身於銅鑼灣皇室堡，引起大劉召開記者會講解，及後傳出呂麗君因投資失利，而向大劉求助。

大劉以首置名義購入呂麗君的壹環頂層特色戶，實用面積1,363平方呎，連同一個私家車位及一個電單車位，原由呂麗君的父親呂立強及胞兄呂雲峯於2014年2月一同買入，當年作價約5,120.53萬元，不過在2017年及2018年已轉售予呂麗君。

1月3日，劉鑾雄（大劉）召開記者會，澄清與呂麗君的關係。記者會只能錄音、拍照，不能錄影。（資料圖片 / 葉志明攝）

《香港01》於上月中旬已披露，呂麗君答應大劉一方，透過壹環交易取得的4000萬元，必須全數存入德意志銀行的戶口以還債，並且要於四天內將存款證明交給大劉一方，呂麗君不能自由動用該筆資金。

1月3日，劉鑾雄（大劉）召開記者會，澄清與呂麗君的關係。（資料圖片 / 葉志明攝）

壹環位於灣仔，劉鑾雄（大劉）以首置身份，以4,000萬向呂麗君購入特色戶。（資料圖片 / 林若勤攝）

劉鑾雄（大劉）曾與呂麗君拍拖，二人育有一女一子。（視覺中國）