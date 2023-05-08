湖北拘兩香港籍「黑老大」　上月轉移4.5億元淺水灣道獨立屋資產

湖北省黃岡市公安局周六（6日）發布公告，破獲一個武漢黑幫團夥，拘捕17名疑犯，其中兩名「黑幫老大」黃大發、熊大喜為「香港籍」。

《香港01》發現，「黑幫老大」黃大發在上月19日以4.5億港元，從熊大喜手上買入淺水灣道90號一幢獨立屋，公安公告前一日才註冊有關文件。翻查資料，熊大喜及家人，以一筆過共10億元購入兩幢該樓盤獨立屋。



出動200人暴力拆遷 致一死十重傷

湖北省黃岡市公安局周六（6日）發布公告，稱破獲一個涉嫌為武漢的黑幫團夥，已抓獲持港身份證「黑幫老大」黃大發及熊大喜等17名疑犯。

內地傳媒報道，黃大發涉及多宗暴力拆遷，其中一次更出動兩百多人持砍刀、魚叉、鋼管、甚至槍支參與「打、砸、搶」，造成一人死亡，數十人重傷。

61歲的黃大發及60歲的熊大喜，戶籍地均為香港，他們報住地址均為武漢市。公開資料顯示，黃大發曾任武漢市洪山鄉井崗山村黨委書記、武漢江宏集團董事長。

《香港01》發現，在湖北被捕的「黑幫老大」黃大發在上月19日以4.5億港元，從熊大喜手上買入淺水灣道90號一幢獨立屋，公安公告前一日才註冊有關文件。 （樓盤網頁）

2018年「借地址」購兩獨立屋 一筆過付10億元

《香港01》發現，黃大發在上月19日以4.5億元，從熊大喜手上買入淺水灣道90號的7號獨立屋，在周五（5日）才註冊有關文件，疑為「左手交右手」。

翻查資料，熊大喜在2018年6月以約4.96億元購入該獨立屋，報住元朗尚悅11座高層C座單位。同日，持香港身份證的劉清，以5.08億元購入相鄰的獨立屋，同樣報住熊大喜尚悅地址，估計為熊大喜家人，即熊大喜一家以一筆過共10億元購入兩幢該樓盤獨立屋。

該尚悅單位由一名姓陳的港人持有，當時報道指疑為「借地址」。

曾以中國護照買樓 現時二人已有永久居民身份

根據香港資料，熊大喜早於2009以1,850萬元向發展商購購入元朗御葡萄一幢洋房，當時亦是一筆過付款，無按揭。熊當時報住武漢市洪山區，購房時以中國護照及往來港澳通行證（雙程證）登記。及至2018年6月，熊、劉購入淺水灣洋房時，已改用香港身份證作登記，繳交4.25%印花稅，合共約4,270萬元。。

另外，黃大發近日以4.5億元購入熊大喜的淺水灣洋房交易，黃繳交樓價4.25%作印花稅，即1,912.5萬元，顯示黃以香港永久居民身份首次置業。