武漢黑老大黃大發遭起底：出動兩百人暴力拆遷　槍支魚叉樣樣齊

湖北黃岡市警方近日公布，已拘捕盤踞湖北武漢多年的「黑老大」黃大發在內的17名疑犯。值得注意的是，黃大發的戶籍地為香港。消息傳出後，多個內媒紛紛「起底」黃大發，指其涉及多宗暴力拆遷，其中一次更出動兩百多人持砍刀、魚叉、鋼管、甚至槍支參與打砸搶，造成1人死亡，數十人重傷。



湖北黃岡市警方近日公布，已拘捕盤踞湖北武漢多年的「黑老大」黃大發。（湖北黃岡市公安局）

現年61歲的黃大發在1996從部隊轉業，出任武漢市洪山鄉井崗山村黨委書記兼江宏集團董事長。

據內媒《財經界》2016年5月報道，黃大發多年來利用城中村改造機會，控制了武漢南湖地區近十個鄉村，違法攬地從中漁利，僅虹橋花園就強佔李橋村土地300多畝，違法興建別墅。其中，2014年7月，黃大發與其弟黃大財，利用城中村改造侵佔農民土地，並強行收購武漢雄楚大街曬湖路仁福製藥廠，致使幾十名員工無家可歸。

一名熟知黃大發的人士說：「他手下人員眾多，有大量槍支，因有涉黑嫌疑，所以在武漢無人敢惹。」這位人士還說：「黃大發要不就搶地自己開發，要不搶地後進行高價倒賣。」

報道又指，2016年2月，武漢市洪山區板橋村進行城中村改造時，村內的武漢愛樂音樂學校等被強拆，兩百多名暴徒手持砍刀、魚叉、鋼管、甚至槍支參與打砸搶，造成1人死亡，數十人重傷。一名在公安局工作多年的人當年透露：在武漢能調動二百人參與強拆打砸的只有黃大發了，因為他的「後台」硬，沒人管得了。

《都市快報》報道指，在武漢，一些耳熟能詳的樓盤項目均由黃大發公司建設，如江宏花園、陽光上城、光谷8號、彩虹郡、中南SOHO、武昌府等。黃大發不僅涉及房地產開發，還包括裝潢裝修、強電弱電、園林景觀等。

《都市快報》引述一位武漢市民表示，在武漢，有一半門面都是他們集團的，很多商戶都是租他們（黃大發以及其公司）的門面。

2016年2月洪山區板橋村強拆事件引關注：

關於2016年2月武漢市洪山區板橋村的強拆事件，官媒《經濟參考報》在當年3月時也曾報道。報道指，據調查，此次拆遷並未發布正式的拆遷公告、未獲拆遷許可證，而土地出讓也存瑕疵。

報道引述一家被強拆的公司的員工稱，當時「很多陌生男人拿著攻擊性的武器，見人打人，見車砸車。隨後有人闖入宿舍大樓，我被幾個人抓住了，讓我把身上的和包裏的東西都掏出來，然後他們把我的手機和7000多元現金拿走了。臨走的時候，還讓我跪在地上。」報道形容，當天有5台挖掘機進行拆遷作業，院內20多棟樓被拆掉3棟，剩餘樓房玻璃全部被砸。

報道又指，一家藝術學校當日被強拆時，兩個老人和三個孩子險些被埋入其中，一位老太太受到驚嚇而昏迷，被診斷為腦溢血。此外，在當日的強拆事件中，共有十多台私家車被砸毀，其中不乏保時捷、路虎等豪華車輛，損失達數千萬。

湖北黃岡市公安局公布了包括黃大發在內17名疑犯的基本信息。（湖北黃岡市公安局）

兩疑犯戶籍地為香港

據早前報道，湖北黃岡市公安局的通告稱，近日湖北省公安廳異地用警開展集中收網行動，抓獲黃大發、熊大喜、魏漢元、程崇武等一批疑犯。

通告中公布了包括黃大發在內17名疑犯的基本信息，他們的戶籍地或現地址均包括武漢市。

其中，61歲的黃大發戶籍地為香港，現地址為湖北省武漢市洪山區珞喻東路喻家湖路。60歲的熊大喜的戶籍地同樣為香港，現地址為湖北省武漢市洪山區珞獅路。