戶籍地為香港　盤踞武漢多年「黑老大」黃大發落網　警方徵集線索

官媒《法治日報》報道，5月6日，湖北黃岡市公安局發布通告，表示已拘捕黃大發在內17名疑犯，並公開徵集黃大發等涉黑惡違法犯罪線索。這意味著盤踞湖北武漢多年、坊間傳聞已久的「黑老大」黃大發已落網。值得注意的是，黃大發的戶籍地為香港。



湖北黃岡市公安局公布了包括黃大發在內17名疑犯的基本信息。（湖北黃岡市公安局）

湖北黃岡市公安局的通告稱，近日湖北省公安廳異地用警開展集中收網行動，抓獲黃大發、熊大喜、魏漢元、程崇武等一批疑犯。為進一步深挖徹查以上疑犯及其他團伙成員的所有違法犯罪事實，特面向社會公開徵集黃大發等人違法犯罪線索。

通告稱，對於遭受過以上疑犯及其團伙不法侵害的單位、企業、社會團體、被害人及其知情人，請積極向公安機關提供線索、證據。對於尚未到案的其他違法犯罪人員，要盡快主動投案自首。

通告中公布了包括黃大發在內17名疑犯的基本信息，他們的戶籍地或現地址均包括武漢市。

兩疑犯戶籍地為香港

其中，61歲的黃大發戶籍地為香港，現地址為湖北省武漢市洪山區珞喻東路喻家湖路。60歲的熊大喜的戶籍地同樣為香港，現地址為湖北省武漢市洪山區珞獅路。

《法治日報》報道，黃大發被捕的消息一出，隨即引爆武漢坊間輿論，關於黃大發等組織城中村改造暴力拆遷等舊聞被陸續翻出並持續發酵。

公開資料顯示，黃大發曾任武漢市洪山鄉井崗山村黨委書記、武漢江宏集團董事長。