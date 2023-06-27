詐騙營曝光一年　逾萬中國人被困東南亞　家屬指內地嚴打不敢報警

東南亞國家詐騙園區涉人口販賣、虐待、禁錮，中國大陸、台灣、香港都有人被騙到緬甸、柬埔寨等地，被迫做電訊詐騙。「賣豬仔」事件曝光接近一年，這些營區現時的情況又是如何？被困的港人減至兩名，但仍有過萬內地人無法離開。有內地人對《香港01》表示，香港有集團為園區洗黑錢，亦有被困人士的家屬指因內地嚴打詐騙的政策，以致不敢報警求助。

儘管國務委員兼外長秦剛上月訪問緬甸時，要求當地加強執法，駐緬大使又稱打擊詐騙行動一有初步成效，但中國駐緬甸大使館回應《香港01》指，求助仍像往常一樣多。一直有協助受害人的全球反詐騙組織（GASO）表示，至今每日仍收到過千宗求助，而中國籍及被困緬甸的人士較難救援，如內地人被困多時仍無報警求助，要回國就只有自首一途。



去年8月，傳媒揭發東南亞國家詐騙園區涉人口販賣、虐待、禁錮，迫被困人士做電訊詐騙，圖為緬甸「豬仔」煉獄的「KK園區」。（網上圖片）

共46港人求助 仍有2人未脫困

2022年初開始有港人受困緬甸和柬埔寨等東南亞國家的詐騙營，香港警方一開始只列作「求警協助」處理，經傳媒廣泛報道後，港府才成立保安局牽頭的專責小組跟進。

至今年5月23日，共有46名港人向保安局求助，44人已確認安全，其中38人已回港，6人無需進一步協助及跟進。剩下未確認安全的2人，分別身處緬甸及柬埔寨，報稱人身自由受到限制，但仍能與家人或保安局保持聯絡。

2022年8月18日，傳媒廣泛報道有港人被「賣豬仔」後，保安局副局長卓孝業（中）宣布成立跨部門小組處理。（資料圖片 / 李澤彤攝）

受困內地人：園區透過香港洗黑錢

不過，這些詐騙營園內的中國內地人就沒有這麼幸運。《香港01》接觸到一名緬甸克倫邦苗瓦迪（Myawaddy，又譯「妙瓦底」）的中國人X先生（化名），他稱自己墮入網上招聘陷阱而到當地，至今被困逾一年，園內現時仍有數千名中國人。

X先生指，園區負責人沒有提出任何可讓他離開的條件，「業績」不達標會被體罰，直指「每天都是煎熬，很想家」。

X先生表示，他所在的園區主要從事網上情緣、交友詐騙，誘騙受害人投資詐騙集團開設的虛擬平台，直指不少30至50歲的香港人受騙。他指控園區透過香港洗黑錢集團，清洗詐騙所得的資金，並兌換成美元轉到泰國，稱「洗了有幾個億（元）」，但他未能提供相關證據。

泰國與緬甸以湄公河為界，圖中上方為泰國湄索（Mae Sot），下方為緬甸克倫邦苗瓦迪（Myawaddy）。（亞太國際宣傳片）

失蹤兩年緬甸求救 公安向家人施壓

另一名被困苗瓦迪的內地人家屬W先生（化名）指，原本於沿海省份打工的哥哥，於2021年中起失蹤，至翌年初收到鄉下村委及公安派出所聯絡，指懷疑其兄身處緬甸從事電訊詐騙，着其家人盡快把他勸回內地：「如果不回來，就註銷他的戶籍，或者回來時要坐牢，我聽着感到很害怕。」

至上月，W先生的哥哥終透過微信與他聯絡，稱自己被網友欺騙，於雲南跟人一起偷渡到緬甸後，被送往詐騙營區，後來又被多次轉賣。W先生稱，哥哥對被迫從事詐騙感絕望，一度想輕生，而內地打擊詐騙的政策亦令W先生不敢報警求助，從而萌生親自營救哥哥的想法：「如果我真的想不到方法、得不到幫助的話，賺夠錢了，我也打算去當地看能不能把他救出來。只有這種辦法了，底層的人真的好苦。」

緬甸詐騙營「KK園區」位於克倫邦水溝谷經濟特區，由地方民族軍隊控制，柬埔寨籍華人佘智江透過香港公司營運。（亞太國際宣傳片）

內地女子遊泰遭綁架至緬甸 澄清無被強姦

緬甸的詐騙園區鄰近泰國，上月有內地女子七七（化名）聲稱，被人從泰國綁架至緬甸。七七表示，自己3月獨自飛往泰國旅遊，與他人合乘交通工具的「拼車群組」中，有人稱可與她組隊遊泰，叫她到埗後乘坐對方安排的車輛前往清邁。七七稱自己照做後，卻被司機送到緬甸的詐騙園區：「剛去到他們就收我的手機，我才反應過來被騙了。」

內地女子七七（化名）稱於泰國被綁架緬甸詐騙園區及轉賣，最終繳付五萬元人民幣贖金後獲救。（受訪者提供）

七七表示，自己沒己被下藥或強姦，但曾被打兩次：「他們發現我藏手機時打得比較嚴重，當時我後腦勺破了皮，流了一些血，還有眼睛也不小心被他們打腫了。」她又目擊過，沒有「業績」的人被體罰，有人趴在地上被主管用棍打臀部：「都腫起來了，需要用藥的那種。」

七七被轉賣過兩次，最終獲當地華人協助，在家人繳付五萬元人民幣贖金後獲救。

▼流出的詐騙營影片▼



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大量虐打片段流出

詐騙營人口販賣事件曝光後，網上有大量園區影片流傳，《香港01》亦獲得部份片段。影片顯示，被困人士遭鎖上手扣，在電腦前工作；有被困人士近乎全身赤裸，遭人虐打、用電槍電擊；有人遭綁在椅子上，面上遭毛巾覆蓋、倒水，大部份的片段血腥到令人不敢細看。

有人拍攝到，有被困人士嘗試爬大廈水管逃走，但地面已有持步槍的軍人等候；有人不堪營內生活，跳樓輕生。

今年5月，國務委員兼外長秦剛（左）訪問緬甸，期間要求緬方推進中緬泰聯合打擊電信網絡詐騙的行動，解救被困中國人。（CCTV）

秦剛訪緬要求解救中方人員 大使館：求助像往常一樣多

國務委員兼外長秦剛5月訪問緬甸，期間要求緬方採取措施，協調各部門推進中緬泰聯合打擊電信網絡詐騙的行動，解救被困的中方人員。5月底，中國駐緬大使陳海會見緬甸軍政府的副總理，稱打擊緬甸邊境地區詐騙的行動，已取得初步成效。當地的中國大使館同月亦曾發文，指救出多名被困苗瓦迪的中國公民，但從未公布求助和獲救的人數。

去年8月，中國駐緬甸大使館曾向《香港01》表示，當地部門找不到被困人士的所在地，承認難以營救。一年過去，大使館再回應《香港01》記者，否認有找不到求助人的情況，「有些已調查到，也會遣返回國」，又稱收到的求助「像往常一樣多」，有敦促緬甸政府執法，但不方便透露求助和獲救的人數。

5月底，中國駐緬大使陳海會見緬甸軍政府的副總理，稱打擊緬甸邊境地區詐騙的行動，已取得初步成效。（中國駐緬甸大使館）

全球反詐騙組織：內地籍最難救

一直有參與營救受害人的非政府機構「全球反詐騙組織」（GASO），成員C小姐（化名）表示，自2019年起到今年5月，組織協助救出近1,200人，現時每月仍收到近千宗求助，估計各個營區內合共仍有超過5萬人。

C小姐坦言，對比起香港、台灣、新加坡、馬來西亞等地，被販運的中國內地籍人士最難救援，因涉事國家政府的安排，有機會令救援變得複雜或困難。她表示，到東南亞國家園區半年或以上，都無報警或找政府部門求助中國籍人士，難以證明自身清白，內地政府會當他們在當地從事詐騙，只有自首才可以回國。她亦指，求助人士如提供有誤的個人資料、出境及犯罪紀錄，當地的政府部門亦難以協助。

▼內地政府向於拒回國人士家門噴漆▼



參與詐騙遭公審、連坐

內地於2021年，祭出多招勸返懷疑前往東南亞國家從事詐騙的人士，包括勸返名單公布有關人士相片、部份證件編號及完整地址。有關人士逾期不回國，會被註銷其戶籍、凍結銀行戶口、取消電話卡、列入失信人名單，亦會影響直系三代親屬讀書、升學、參軍、考錄公職等。有地方政府一度派人於拒絕返國人士的家門，噴紅漆註明「緬北詐騙人員窩點之家」。這些作法並無法律依據，跟涉嫌違法，被報道及熱議後當局才停止，並清理噴漆。

2021年，四川省西昌市公安局召開「西昌市緬北回流人員警示教育大會」，向公眾展示七名鎖上手扣、涉偷渡的人士，並當場宣布拘捕他們。

至於聽從政府勸喻，於限時內返回內地的人士，仍需面對法律後果。四川省西昌市公安局更於2021年更曾召開「西昌市緬北回流人員警示教育大會」，安排聲稱曾被騙到緬甸詐騙園區的人士現身說法，又押解七名鎖上手扣、涉偷渡的人士向公眾展示，並當場宣布拘捕他們。

據公安部公布的資料，至2022年7月，已從境外教育勸返23萬名涉嫌詐騙人士，但之後無更新數據。

2022年9月，柬埔寨政府加強打擊詐騙園區，圖為同月西港中國城園區撤離，椅子、桌子和雙層床架被堆放在一家貨幣兌換店的門口。（Yan Huang / VOD）

柬埔寨園區重現 緬甸KK園區仍運作

雲南邊境接壤緬甸北部，C小姐指當地現時每日都收到數以千計、來自各國及地區的求助信函，人手問題加上各國政府施壓，她認為當地政府現正承受巨大壓力。

人口販賣事件被揭後，柬埔寨政府加強打擊詐騙園區，2022年9月更掃蕩西哈努克港（西港）多個科技園區，拘捕500名從事詐騙的外國人。C小姐表示，現時柬埔寨受害人若求助，在當地政府部門協助下，一日就可獲救，而部份園區亦因當地政府加強執法而遷至緬甸。

不過，今年6月底，有柬埔寨傳媒報道，部分曾被當地執法部門關閉的園區已重新營業，有人車出入、保安站崗之餘，亦換上新招牌，有園區更對外開放賭場、卡啦OK等設施。

「KK園區」6月因緬泰政府簽訂的合約到期，遭泰方停止供電，但據泰國媒體報道，園區全無斷電迹象，仍然正常運作。（網上圖片）

至於緬甸，自軍政府政變後，當地局勢就更複雜，地方民族軍閥控制的地區就更難救援，多個園區仍繼續的運作。以位於苗瓦迪、最廣為人知的「KK園區」為例，6月因緬泰政府簽訂的合約到期，兩個緬甸邊境城市遭泰方停止供電，但據泰國媒體報道，KK園區全無斷電迹象。