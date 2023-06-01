獨家｜NGO指內地網紅遭下藥擄到KK園區強暴　事主脫困稱情節不實

美國非牟利組織「全球反詐騙組織」（Global Anti Scam Org.，簡稱GASO）近日聲稱公開數宗泰國擄人事件，更聲稱一名內地百萬粉絲女網紅在曼谷被下藥，其後遭詐騙集團擄至緬甸KK園區強暴及軟禁。



《香港01》聯繫到該案事主廣西二十多歲的女生七七（化名），七七表示自己去泰國旅遊，「上錯車」被賣到緬甸詐騙園區，期間被轉賣兩次，更被毆打搶錢，最後她以10萬（人民幣，下同）的價格被賣至KK園區，七七的母親繳交5萬元贖金後始脫困。七七強調， GASO所稱「被下藥、被強暴、百萬粉絲女網紅」這些信息均不實。



《香港01》向GASO查詢，GASO表示不會對個案進行評論，無意為了名譽強迫個案表態曾發生過相關事件，又稱「無法提供強暴證據」，希望外界將注意力放在泰國成為緬甸詐騙園區的轉介站這一重點上。



事主七七回國時拍攝片段截圖：

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5月30日，GASO在FB上聲稱公開兩宗泰國擄人事件，其中一個案是內地一名百萬粉絲女網紅，在曼谷一家知名的酒吧被下藥。當她隔天醒來時，發現人已經在緬甸KK園區。GASO獲報得知，她已經不幸被詐騙集團強暴，並且被軟禁，GASO目前正努力營救。GASO在5月31日又表示，涉事女網紅最快當日可以從緬甸KK園區出來。

七七向《香港01》指出，GASO所稱5月31日釋放的個案是她本人，雖然她感謝GASO在這幾個月的關心，但「被下藥、被強暴、百萬粉絲女網紅」這些信息均不實，影響了自己的聲譽。七七希望能獲得公開澄清。

GASO曾向《香港01》展示其所謂涉事女網紅家屬向中國駐緬甸大使館提交的「領事協助信息登記表」，當中提及相關案情，該文件以馬賽克隱藏大部分個人資料。

七七向《香港01》提供該文件的原本無馬賽克照片，以證明其為事主。此外，七七又向《香港01》提供機票、離境紀錄等資料，這些資料均與GASO向傳媒提供的資料完全吻合。

廣西女還原事發經過：被兩次轉賣 損失逾20萬

七七向《香港01》描述整件事件的經過，指出自己3月1日到泰國自由行，加入一個拼車群組，拼車群組聲稱到曼谷機場就會有車把她接到清邁旅遊，但沒想到她卻被拉到緬甸的一號碼頭百盛詐騙園區，手機被沒收，身上的7、8萬元也被搶走，更被打了幾巴掌。

七七指，自己在一號碼頭園區待了半個多月，無心上班，園區要求繳交20萬才放人。但她和家人東拼西湊，僅湊得8、9萬元，園區僅答應將她轉賣到其他園區，不肯讓她回國。

她指出，該園區會對業績不達標的人體罰，包括「在大太陽底下紮馬步、蛙跳和上下蹲，或趴在地板上，被重打三下」等，她自己看過比較嚴重的個案是手被銬起來毆打至鼻青臉腫。

正因為如此，七七急著逃離該園區，沒想到在她與該園區商量妥當，以付8、9萬贖金的條件換取被轉賣去其他園區，在等待將人民幣兌換成虛擬貨幣USDT（又稱「U幣」）的7天期間，七七被發現私藏手機並向家屬和GASO等發出求救訊息，她因此被園方人員打至後腦勺流血，眼睛也被劃傷，七七也在當天被立刻賣到第二個詐騙園區東方匯。

3月18日，七七被送往東方匯園區，並在該園區待了近兩個月。到5月14日，她以「考察」名義被賣至KK園區，七七在KK園區期間得知，KK園區因受國際關注，園區物業強烈禁止該園區的詐騙公司進行人口販賣，甚至有張貼相關公告稱「如果被投訴舉報人口販賣，會對該公司進行高額罰款，金額在10至100萬元之間」，七七決定要把握機會，她母親於是向當地華人救援組織的阿龍取得聯繫後，將七七受困事件由阿龍通報給KK園區物業，KK園區物業要求七七所在詐騙公司放人。

最終，七七母親向KK園區的詐騙公司付5萬人民幣的「贖金」，由園區物業負擔回程機票返國。七七表示，KK園區物業另外給了她2萬元泰銖，讓她繳付在泰國逾期滯留的罰款，並給她6000元泰銖的路費和3000元人民幣返回廣西。5月31日，七七離開詐騙園區，從緬甸前往泰國曼谷機場搭乘飛機前往廣州，6月1日下午七七順利回到廣西家中與爸媽、嫲嫲團聚。

七七表示，自己在受困期間僅向父母、蘇州警官和GASO求助，最終由當地華人阿龍致電園區物業，公司拿到贖金才放人。但在她歸國前卻發現自己的微信頭像被廣傳，相關經歷被曲解。她表示，包括指她是「夜店DJ、百萬網紅和在男模店被下藥後被帶至園區強姦」等情節皆非事實，她因此要求澄清和道歉。

《香港01》也聯繫上柬埔寨當地救援組織人士阿龍。他表示，5月31日他的確有協助七七從緬甸妙瓦底KK園區回國。針對5月31日GASO開記者會一事，阿龍表示，GASO在尚未將七七營救出來的情況下，大動作開記者會有可能危害到七七安全，「她當時在從緬甸前往曼谷機場路上，還在營救過程，非常危險」。

GASO：不評論個案 無法提供強暴證據

對於女事主聲稱「被下藥、被強暴、百萬粉絲女網紅」這些信息均不實，GASO相關負責人回應《香港01》稱，組織不評論個案，無意為了名譽強迫個案表態曾發生過相關事件。

相關負責人稱，「整起事件源自於我們收到了三名在泰國被綁個案所以進行旅遊提醒」。

相關負責人稱，「整件事情牽涉到國際關係就變得非常複雜，沒有人關心真相， 我們也無意渲染」，又稱「誰有辦法提供被強暴的證據？誰又有可能提供？」

關於疑似有旅客在泰國被綁架，相關負責人稱，「這件事情台灣刑事局已經派人前往泰國調查，很快就會水落石出」。

相關負責人最後稱，「把這件事情拉高到強迫我們跟協助過的受害人彼此傷害其實是失當的」。