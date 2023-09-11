清水灣甘澍路山泥傾瀉　圖則揭東桂獨立屋疑多處僭建　懸崖建花園

香港上周五（8日）經歷最長的的黑色暴雨，除港島大潭白筆山豪宅屋苑紅山半島外，清水灣道「東桂」一幢獨立屋對開山坡亦發生山泥頃瀉，大半花園被沖走，7人需疏散。《香港01》獲得涉事獨立屋的圖則，對比現場圖片，發現涉嫌涉事獨立屋有明顯僭建，疑涉霸佔官地，於山坡建花園，僭建物至少存在28年。

涉事獨立屋以有限公司持有，董事為商人。單位入伙後無被釘契紀錄。鄰近的屋苑亦疑霸佔官地僭建。



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圖則只有小花槽無花園 以擋土牆懸崖為界

根據記者獲得的圖則，涉事的獨立屋「東桂」D座有地下、地庫兩層及天台，右則的平地有一個長方形的花園，惟面向山坡的一面只有兩個小花槽，並沒有花園。

不過，記者現場拍攝的圖片顯示，獨立屋旁發生山泥頃瀉的山坡，有大半個花園的地基連同磚頭被沖走，疑為僭建的後花園。

獨立屋「東桂」D座（黃色部份）的圖則顯示，面向山坡的一面只有兩個小花槽，並沒有花園。

獨立屋「東桂」D座有地下、地庫兩層及天台，面向山坡並沒有花園。

圍封花園建玻璃屋

去年12月的衛星圖片亦清楚顯示，獨立屋面向山坡處有一個後花園。1995年的衛星圖亦能見到該後花園存在，即僭建物至少存在28年。

除後花園外，涉事獨立屋亦於山坡處僭建了樓梯及構築物，通往僭建出來的後花園；屋前的花槽亦加上了玻璃屋圍封。另外，獨立屋右則的花園亦疑僭了上蓋。

相鄰「甘澍小築」亦疑僭建

涉事獨立屋業主為Supercom Limited，公司董事為商人林炳禧及陳寶珍。公司於2002年以565萬元二手購入該獨立屋，1988入伙後未曾被釘契。

毗鄰「東桂」D座的屋苑「甘澍小築」，亦有獨立屋疑有霸官地及僭建的情況。對比圖則、政府地圖及高空圖，有獨立屋的花園及範圍，超出了地段的界線，佔用了山坡。

政府地圖顯示，毗鄰「東桂」D座的屋苑「甘澍小築」，亦有獨立屋疑有霸官地及僭建的情況，超出了地段的界線，佔用山坡。（地政總署）

據警方資料，上周五（8日）晚上10時許接報，「東桂」D座對出的山泥傾瀉，面積達50米乘100米。土力工程處及屋宇署派員視察後，估計有即時危險，7名住戶需帶同兩隻狗疏散，無人受傷。

警方已在獨立屋的大門及通往花園的樓梯入口拉起封鎖線，以防有人誤入發生意外。今日（11日）中午，屋宇署人員亦都入屋調查，步出露台了解山泥傾瀉情況。