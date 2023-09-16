紅山半島地基僅「唐宮」五分一深　兼拆擋土牆　更易致山泥傾瀉

世紀黑雨引發港島豪宅旁的山坡山泥傾瀉，意外揭發三間紅山半島涉事獨立屋均有僭建地庫。《香港01》翻查圖則，發現三間屋地基只有約1米深，並未有預留位置建地庫。而2012年唐英年九龍塘僭建，圖則顯示「唐宮」地基有5米深，更預留地底結構。

測量師學會前會長何鉅業認為，「唐宮」工程人員明顯有預留空間僭建地庫，而紅山半島涉事獨立屋僭建，屋主拆了擋土牆，減少外力阻擋泥土向外翻，加上在貼近下坡的地基僭建地庫，增加地基負擔，影響地下水，或會更易致山泥傾瀉。



▼紅山半島與「唐宮」地基對比▼



紅山半島地基約1米深

世紀暴雨引發大潭豪宅紅山半島山泥傾瀉，屋宇署近日視察，證實三間涉事獨立屋均有僭建地庫。當中72號屋僭建地庫最大，面積約1,640平方呎，74號屋地庫約1,500平方呎，70號屋則約1000平方呎。

僭建地庫需要挖土，《香港01》翻查紅山半島涉事獨立屋的圖則作比較，發現三間屋地基只有約1米深，並未有預留位置建地庫。

▼9月10日 屋宇署人員調查紅山半島三屋是否涉及僭建及霸佔官地▼



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唐宮地基5米深 已預留位置僭建

僭建地庫最為轟動的，是2012年參選特首的政務司長唐英年，位於九龍塘約道豪宅，「唐宮」被揭發僭建了面積達2,250呎、高3.5米的地庫，用作多用途室及酒窖。

「唐宮」的圖則顯示，地基有5米深，遠較紅山半島地基深。

2012年時，航拍機仍未普及，傳媒租用吊臂車觀看約道「唐宮」，成為經典一幕。（Tyrone Siu / 路透社）

何鉅業：拆擋土牆及山坡僭建高風險

測量師學會前會長何鉅業稱，「唐宮」明顯預留了設計以僭建地庫，故地基較深。他指獨立屋的地基一般深1米或以上，平整土地有2.5至3米地基已經十分足夠。

但要斜坡上的獨立屋要建地庫則複雜得多，何鉅業稱，除了要考慮屋宇地基深度，同時要考量與擋土牆的距離，也要考慮擋土牆的地基深度，因為泥土在斜坡上未必鞏固，擴建位置愈近下坡，愈有山泥傾瀉風險。

至於紅山半島山泥傾瀉的72、74號獨立屋，何鉅業指該處僭建地庫，好似「孭多咗兩個沙包」，除了加重獨立屋地基的負擔，更會影響地下水的流動，本身獨立屋臨近下坡位置，已加重對擋土牆的負擔，屋主為了擴建拆除部份擋土牆，令原本阻擋泥土向外翻的功效大減，或會更容易造成山泥傾瀉。

測量師學會前會長何鉅業認為，「唐宮」工程人員明顯有預留空間僭建地庫，而紅山半島涉事獨立屋僭建，屋主拆了擋土牆，加上在貼近下坡的地基僭建地庫，增加地基負擔，或會更易致山泥傾瀉。（資料圖片 / 黃舒慧攝）

▼紅山半島山泥傾瀉揭發大範圍僭建▼

