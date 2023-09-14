紅山半島｜74號業主夫婦屯門別墅　早揭霸地僭建　事隔七年僭更多

紅山半島山泥傾瀉受影響的74號屋業主，拒絕屋宇署人員視察懷疑僭建物，該屋業主為公關界名人袁慧明。《香港01》2017年曾揭發，袁慧明丈夫、傑青富商陳天賜的屯門黃金海岸獨立屋「幹華小築」，多處僭建和霸佔逾萬呎官地，亦拆除擋土牆，當時已被屋宇署、地政總署勒令還原。

目前獨立屋正以3.8億元放售，記者周三（9月13日）再到現場視察，獨立屋外牆植物橫生，似無人打理，當年霸地、僭建不但未還原，僭建面積更比准許建屋面積大逾一倍。本土研究社成員陳劍青直斥，事件證明豪宅霸地及僭建十分普遍，富商「零成本」延伸生活空間，政府執法不力。



已故富商胡兆熾外孫女、紅山半島74號屋業主袁慧明（左），及其富商丈夫陳天賜（中）。

袁慧明為胡兆熾外孫女 丈夫陳天賜為1995年傑青

紅山半島74號屋的業主，為公益金公共關係委員會委員、滙豐銀行前亞太區市場部主管袁慧明，她亦是已故富商胡兆熾的外孫女。

她丈夫是陳天賜，於1995年被獲選為十大傑出青年，曾於亞洲金融風暴破產，旗下公司ECrent更曾於2015年，聲稱擁有亞視逾五成股權。

屯門幹華小築於主屋旁搭建了兩個三層高的構築物，及一個兩層高的構築物，主屋的天台亦加建了一個搭建物，亦僭建了一個泳池。（01製圖）

拆擋土牆僭泳池 霸逾萬呎官地作花園

《香港01》2017年揭發，袁慧明丈夫陳天賜持有的屯門黃金海岸獨立屋「幹華小築」，涉僭建及霸佔政府逾萬呎土地。屋宇署及屯門地政處於2017年，分別發出還原令，要求業主停止僭建工程，清拆違例僭建物及停止佔用政府土地。記者周三（9月13日）再到現場視察，發現袁慧明、陳天賜夫婦至今都未有執行。

根據屋宇署及出的命令，幹華小築涉拆除了低層地下的擋土牆、於主屋旁搭建了兩個三層高的構築物，及一個兩層高的構築物，主屋的天台亦加建了一個搭建物。另外，據屯門地政處於2017年發出的命令，及「地理資訊地圖」的資料，幹華小築霸佔的官地面積近10,400呎。

袁慧明丈夫陳天賜的獨立屋主屋旁搭建的三個構築物、天台加建的搭建物，至今仍未拆除，更霸佔10,400呎官地作花園。現時加上了僭建物，獨立屋的面積較原本可建的增加了約一倍。（香港01記者攝）

不過，業主收到命令後，至今都未遵從，已被釘契。記者近日到幹華小築視察，獨立屋建於斜坡上，以圍牆圍起，四周亦長滿樹木，位置隱蔽，即使出動航拍亦未必能看清所有僭建的地方。

僭建面積較准許建屋面積大一倍

獨立屋主屋旁搭建的三個構築物、天台加建的搭建物，至今仍未拆除。地契列明，涉事地皮最高只可建最高25呎，每層不能超過900方呎，換句話若建3層高，最大只可建2700方呎，但現時加上了僭建物，獨立屋的面積較原本可建的增加了約一倍。

另外，幹華小築霸佔的10,400呎官地面積，僭建了屋旁的泳池、車路，及舖上了草皮的花園、噴水池，圍牆內亦停泊了一輛汽車。

「幹華小築」內的一個僭建物的二、三樓及天台外牆，依附了很多植物，疑似無人打理。（香港01記者攝）

有僭建物的外牆依附植物 似無人打理

由於幹華小築周圍被大樹包圍，並設有圍牆，記者在靠近的咖啡灣沙灘及室外停車場，都無法看清建築物外貌。當記者走到幹華小築的正門，才近距離見到其中一個僭建物的二、三樓及天台外牆，依附了很多植物，疑似無人打理。

正門外亦設有閉路電視，門口位置有一個設有人面識別的閉路電視及門鎖，標示記者為陌生人。記者其後按了數次門鈴，聯絡屋內人士，惟未有人應門。

《香港01》正就幹華小築未履行還原令事宜，向地政總署及屋宇署查詢。

▼2017年裝修情況▼



為袁慧明2017年一間公司登記地址

幹華小築（Villa Cornwall）又名幹華中心（Cornwall Centre），由陳天賜透過英屬處女島（BVI）註冊公司Global Event Limited持有，陳天賜亦有註冊此處為公司辦公地址。雖然幹華小築的交易文件上，並無袁慧明的名字，但2017年的美國股票交易文件顯示，袁慧明當時全資持有一間名為「YSK 1860 Co., Limited」的公司，公司的地址為幹華小築。「YSK 1860 Co., Limited」現時已改名為「陳天賜家族有限公司」，由陳一人出任股東及董事。

叫價3.8億元放售 月租29萬元

幹華小築現時在不少地產網放售及放租，放售叫價3.8億元，租金則每月29萬元。陳天賜旗下的ECrent ECrent ，2022年亦曾於社交平台放租大宅，當時稱「原價76萬元，現五折出租」，即當時月租約38萬元。

據放售及放租網頁的資料，幹華小築佔地2萬平方呎，屋內設11間套房，另提供包括健身室、桑拿室、恆溫泳池及按摩池、古董室等多項設施，適用於作私人會所、領事官邸。帖文附上的照片可見，屋內有豪華裝修及歐陸式傢俱，掛上吊燈、大型掛畫，客廳設有壁爐，飯廳更放置一張可容納10人的長形餐桌，及擺放了鹿頭裝飾。

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設11間套房 含桑拿室、恆溫泳池及按摩池

另外，陳天賜透過「陳天賜家族有限公司」，持有「Sharing Economy International Inc.」的股份，據該公司於2020年在美國提交的年報，「陳天賜家族有限公司」申報的地址為紅山半島松柏徑74號屋，即遭屋宇署證實僭建的獨立屋。

本土研究社成員陳劍青表示，袁陳一家人曾不只一次涉及僭建，政府明顯對霸佔官地及僭建等事情均執法不力，這個事件證明豪宅霸地及僭建十分普遍，過往都有揭發不少霸佔官地的事件，但只有被廣泛關注的事件，如東丫貝村，才有明顯執法舉動。他指，類似的富商僭建問題「愈揭愈有」，懷疑背後有專業人士教路，促請政府調查。

本土研究社成員陳劍青表示，袁陳一家人曾不只一次涉及僭建，政府明顯對霸佔官地及僭建等事情均執法不力，這個事件證明豪宅霸地及僭建十分普遍。（資料圖片／李澤彤攝）

陳劍青：富商零成本延伸生活空間

陳劍青坦言，富商有更多資源，利用行政或法律手段拖延處理霸地及僭建，增加政府執法的成本及難度，但這不是不執法的理由。「富商霸了官地可以零蚊租，為何市民不可以霸過千呎地露營呢？」他稱這個是公平性的問題，富商不可能「零成本」便可延伸其生活空間，但市民佔用其他土地就被告阻街。

紅山半島發生山泥傾瀉後，一度傳出由袁慧明透過公司持有的74號屋，拒絕屋宇署人員入屋調查。雖然涉事業主周二（12日）終同意屋宇署人員入屋，但署方同日晚上證實第70、72及74號屋均有霸佔山坡官地之餘，更指74號屋戶主拒絕讓署方人員進入屋內一些懷疑有僭建物的地方視察，因而未能確認有關地方是否存有僭建物或違規工程。

屋宇署周三（13日）已取得法庭手令，將於周四（14日）進入74號屋視察。

▼紅山半島山泥傾瀉揭發大範圍僭建▼

