紅山半島｜四涉僭建屋清拆令曝光　部份主力牆被拆　遠較康城嚴重

世紀暴雨揭發港島大潭白筆山道豪宅紅山半島多幢獨立屋霸官地及僭建，特首李家超表明要巡查整個紅山半島。《香港01》發現，紅山半島有四幢涉僭建的獨立屋已被「釘契」、收到清拆令。四幢豪宅都有多項僭建外，涉山泥傾瀉的70號及72號屋，更拆除屋內部份主力牆，體積是日出康城單位遭拆除主力牆的三倍多。

註冊結構工程師倪學仁表示，拆除主力牆有機會導致整體獨立屋結構框架不穩，加建大量僭建物更會加重樓宇承擔的負荷，嚴重可令結構變形產生裂紋，又或致地基沉降、樓宇損壞。



暫有四間獨立屋獲發僭建清拆令

紅山半島臨海的70號、72號及74號屋，毗鄰山坡於9月8日黑色暴雨警告期間發生山泥傾瀉，揭發屋苑八成臨海獨立屋有僭建，四成有佔用官地。地政總署及屋宇署正就有關問題，對整個屋苑進行聯合行動，屋宇署亦於上周五（22日），向有嚴重僭建的70號、72號、74號及76號屋發出清拆令。《香港01》發現，清拆命令揭發70號及72號屋均拆除屋內部份主力牆。

70號屋拆牆後在原地開鑿山坡加僭建物

70號屋由數碼港首席投資官陳覺忠持有，屋宇署發出的清拆令列明，該獨立屋有七項違例。屋內第一層的主人房旁部份主力牆被拆除，拆牆後在原地開鑿山坡的非挖掘區，搭建了一個僭建物。被拆的主力牆闊逾2.2米，高約2.8米，厚0.2米。

今年5月，日出康城首都單位被揭遭拆除的主力牆，闊0.72米 高2.15米 厚0.2米。換言之，紅山半島獨立屋內拆除的主力牆，是康城單位的逾三倍。

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70號屋在第一層下面僭建多一個搭建物，作為通往泳池的平台及樓梯，亦非法改動了原本被批准的泳池。

70號屋的第一及第二層對出，搭建了一個兩層高的搭建物，按高空圖推算，兩層搭建物總面積約1200呎。獨立屋左右兩側，分別加建了三層高的搭建物，第三層的入口處亦有僭建。按清拆令的內容，70號屋在僭建後，外觀和原本的樣子已相去甚遠。

另外，70號屋亦涉霸官地作花園用途，該花園已在山泥傾瀉中塌下。

▼紅山半島70號、72號、74號及76號屋收清拆令▼



72號屋10項違例

相鄰的72號屋共有10項違例，同樣拆除第一層主人房內的部份主力牆，拆牆後在原地開鑿山坡的非挖掘區，搭建了一個僭建物。被拆的主力牆闊2米，高約2.8米，厚0.2米，亦是康城單位的逾三倍。

主人房向外面花園延伸，搭建了一個僭建物，有落地玻璃窗，又在花園加上一個有蓋僭建物。主人房下面亦挖空了一整層地庫，拆除了部份擋土牆，地庫的僭建物更延伸超過花園，並霸官地構建泳池。山泥傾瀉後，泳池的地基外露。

72號屋的第二層睡房外，加建了一有蓋及窗戶的僭建物，依靠山坡的一邊，僭建了一個橫跨第二及第三層的搭建物，第三層外牆亦有僭建；第四層入口處亦有僭建物。

72號屋的業主為Anthoy Steins，是私募基金黑石的前高層。

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太陽能板、泳池皆屬僭建

至於屋主曾拒屋宇署入屋視察的74號屋，共有九項違例。獨立屋在原有的花園上及下各僭建一層，地庫搭建物伸出地段界線外，即有佔用官地，獨立屋的部份擋土牆亦被拆除。花園上的僭建物之上，亦有另一個蓋僭建物。

74號屋第二層的天井及平台，分別僭建了一個搭建物，並有一個依靠山坡的僭建物橫跨第二及第三層。獨立屋第四層的入口處有僭建物，天台被太陽能板覆蓋的地方，清拆令亦指是僭建物。

74號屋由Future Ocean Limited持有，董事為公益金公共關係委員會委員袁慧明，其夫、傑青富商陳天賜在9月14日亦加入成為該公司董事。

旁邊的76號屋則有八項違規，包括在第一層下僭建地庫，及在花園上加建泳池及一個搭建物。獨立屋的第二層至第四層，共有五個僭建物。

根據命令， 四屋的業主須於9月22日起計90日內，展開復修工程，並須於150日內完工。

註冊結構工程師倪學仁表示，拆除主力牆有機會導致整體獨立屋結構框架不穩，加建大量僭建物更會加重樓宇承擔的負荷。（資料圖片／林若勤攝）

工程師：可致整體結構框架不穩

註冊結構工程師倪學仁表示，主力牆等結構框架最主要是承托垂直重量，如人及家俬，同時也會抵抗橫向力如風壓及土壓。拆除主力牆除減少其獨立屋的可承重量，更會轉移承重量到附近結構框架，有機會導致整體獨立屋結構框架不穩。

另外，加建大量僭建物會加重樓宇承擔的負荷，如嚴重或會令結構變形產生裂紋，又或可令地基出現沉降致樓宇損壞。但對於僭建及拆主力牆是否一大主因導致今次山泥瀉，倪指未有充足資料，不敢確定。倪續補充，70號屋一樓後面有僭建，同時僭建地庫，挖走大量泥土，會影響山坡穩定。但會否因此致對面官地造成滑坡，仍需有現場證據才能確定。

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▼紅山半島山泥傾瀉揭發大範圍僭建▼

