區議會選舉｜三會成員以同鄉會、公司地址登記選民　涉違住址規定

區議會選舉提名期展開，候選人須取得俗稱「三會」的三個地區委員會提名，方可入閘。不過，有意參選的人指，難以聯絡到「三會」委員外，《香港01》亦發現，「三會」的選民名冊中至少有三人無按規定提供住址。

有涉事的委員回覆稱，為方便通訊而改登記商廈地址，並聲稱獲選委舉事務處批准；有人登記公司地址，職員承認該公司並非委員的住址；有人甚至登記同鄉會會址。選舉事務處接獲查詢後近兩星期始回覆，確認選民須登記住址，但無回應有無發現「三會」選民違規。



區議會選舉2023・專頁｜候選人提名追蹤 全港選區分區票站指南及結果

2023年區議會選舉制度大幅更改，換屆選舉提名期將於10月31日截止。（資料圖片 / 林靄怡攝）

選民名冊只有姓氏地址 難辨委員身份

現時只有獲政府認可的傳媒機構、政黨及獲有效提名的候選人，可以查閱選民名冊。記者查閱前須向選舉事務處預約，申請表上亦需要公司蓋印。查閱時間為1.5小時，期間不得以任何方式紀錄登記冊上的內容。

地區委員會選民名冊以18區劃分，每一區的名冊都只簡單分為「分區委員會」、「撲滅罪行委員會」及「防火委員會」。

名冊不再列出選民的全名，只顯示委員選民的中文或英文姓氏，及其登記的「主要居住地址」（Principal residential address）。不過，以荃灣區為例，單計分區委員會已有18人姓陳，查閱者難以分辨委員的身份。

至少三名「三會」委員違要求登記非住宅

《選舉管理委員會（選民登記）（立法會地方選區）（區議會地方選區）規例》例明，選民登記的主要住址，須為該人的唯一或主要居所。

不過，記者發現，約2,500名「三會」委員中，至少有三人登記的主要居住地址為非住宅物業。涉事的委員為中西區分區委員張琳平、九龍城區分區委員楊毅，及黃大仙區防火委員羅天爵。

中西區分區委員張琳平，向選舉事務處登記的地址標明是商業大廈，聲稱獲處方批准。（張琳平Facebook圖片）

地址標明商業大廈 中西區委員稱獲准許

張琳平向選舉事務處登記的地址標明是商業大廈（Commercial Building），她回覆查詢時直認不諱，指之前曾登記一個位於港島的住宅地址，但自己經常不在港，故向選舉事務處改登記商廈地址，稱通訊較方便：「選舉事務處當時指登記地址可以商住兩用。選舉事務處落實了，寄了封信給我們，我們才確認地址。」

對於有意參選區議會的人表示，難以聯絡「三會」成員爭取提名，張琳平認為他們應問民政處了解，指「現在很多資訊政府都登晒出來，這麼多委員，沒理由一個都找不到。找不到不是一個理由。」

張琳平活躍於建制團體，身兼香港島婦女聯會青年事務委員會副主任、香港青年新創見副會長，及中西區婦女會秘書長。

黃大仙區防火委員羅天爵向選舉事務處登記一間公司作的住址，公司職員指他並非居於該處。（李穎霖攝）

黃大仙區防火委員羅天爵是佛山市禪城區政協委員。（南方都市報圖片）

佛山政協登記公司地址 職員證居另處

另一登記了商廈地址的黃大仙區防火委員羅天爵，亦是佛山市禪城區政協委員。他向選舉事務處登記的地址是一間公司。職員指羅天爵任職該公司，但並非居於該地址。記者透過該公司聯絡羅天爵，但至截稿前都不獲回覆。

九龍城區分區委員楊毅向選舉事務處登記的住址，為一個同鄉聯誼會的會址。（李穎霖攝）

九龍城區分區委員楊毅是第五界別選委、中華海外聯誼會理事。（網上圖片）

選委登記同鄉會會址

至於九龍城區分區委員楊毅，她向選舉事務處註冊的北角商廈地址，是其創立的同鄉聯誼會會址，該處無人應門，亦未拆封的信件堆放於門外。記者曾嘗試聯絡楊毅，但該聯誼會的網址、電話及電郵已經失效。楊毅是第五界別選委，她參選時亦無在簡介上提供電郵地址或網址。

顯然不屬於無家者例外情況

過往曾有傳媒報道，有人以文化中心、公園、燈柱作登記住址，時任選舉管理委員會主席馮驊表示，「每個古怪地址皆會派員調查」。有住在工廈劏房的選民表示，曾接獲選舉事務處調查是否居住地址，最後地址獲接納。

過往亦有無家者以關注團體擔辦公室登記，但涉事的「三會」委員並不屬有關情況。

選舉事務處拖兩周始回應 無按法例提供資料剔除登記

選舉事務處接獲《香港01》查詢後近兩星期始回覆。雖然有委員聲稱，處方批准使用商廈地址，但處方回覆指，登記成為地方選區選民時，須提供主要居住的地址。根據法例，地區委員會界別的選民本身必須是地方選區選民，故地區委員會選民名冊上的地址，就是他申請為地方選區選民時所提供的地址。

根據《選舉管理委員會（選民登記）（立法會地方選區）（區議會地方選區）規例》第10A條的規定，每年更改地址的期限為6月2日。選舉事務處每年亦在相關限期前宣傳並呼籲選民盡早向選舉事務處更新住址，並會向疑似非住宅地址作登記的選民進行查核，要求他們確認其主要住址，如他們沒有按照選舉法例提供有關資料，有關選民在完成相關法定程序後會從正式選民登記冊中剔除。

不過，選舉事務處無回應有否發現「三會」或其他界別的選民，無按規定提供住址，或會否就有「三會」選民違規作出行動。

立法會議員狄志遠認為，「三會」成員以非住宅地址作登記的情況不理想，指指選民名冊資料不盡不實或違法，會打擊選舉公信力。（資料圖片／歐嘉樂攝）

狄志遠：情況不理想 選民登記須符合法例

立法會議員狄志遠表示，「三會」成員登記做選民必須符合法例，直言有人以非住宅地址作登記的情況不理想：「今次明顯是選舉事務處漏招，一來不符合規定，二來『三會』成員受高度關注，就如立法會議員的選民登記如有問題，亦會引起爭議。」

狄志遠認為，選民名冊混亂及引質疑「已非今日嘅事」，認為選舉事務處應大規模查核選民名冊上的資料：「當中可能已有人離港、搬遷，如選民名冊的資料不盡不實或違法，會打擊選舉公信力。」

狄志遠指，現時選舉事務處有向參選人提供「三會」委員的通訊地址，作書信聯絡；民政事務處則只肯向委員轉達有參選人希望聯絡的簡單訊息，不會轉達參選人的背景、政綱等內容。

區議會選舉的提名期將於10月30日（下周一）截止，但他表示，現時要聯絡到「三會」委員爭取提名仍然困難，形容情況迂迴、被動，雖然新思維的參選人現時有取得提名，但與門檻仍有距離。