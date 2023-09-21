區議會｜直選參選人須獲地區三會提名　尋找「對的人」有幾難？

區議會選舉提名期10月17日開始，民主黨主席羅健熙昨日（20日）直言難找到「三會」委員聯絡資料，對取得提名增加難度，不過民建聯主席李慧琼指所有資訊均可上網查閱。由於直選參選人必須有地區三會的提名，《香港01》記者也嘗試在網上尋找「三會」委員聯絡方法，選定只有二十人的地區滅罪委員會作實測。



結果，記者花逾兩小時，方能找到兩名委員的聯絡電話及成功聯絡上對方。搜尋委員資料期間，多次出現有人同名同姓，甚至有委員「觸電死亡」的訊息，須再三查證，方確定「死者」另有其人。看來，若政府不提供完整聯絡資料，參選人、尤其地區「新丁」要成功獲足夠提名參選，並不輕鬆。



區議會換屆選舉將於10月17日展開提名（資料圖片）

新一屆區議會選舉12月10日舉行，分別有直選、委任、及三個地區委員會即地區撲滅罪行委員會、地區防火委員會和分區委員會互選。其中，直選議席由昔日逾450席大幅減少至僅88席，提名門檻明顯提高，除要求參選人要獲當區市民提名外，亦要取得地區「三會」各3名委員提名，即共9名委員提名。

提名期將於10月17日開始，民主黨主席羅健熙昨晚（20日）會見傳媒時表示，民政事務署網站僅提供「三會」成員名字，惟未有附上聯絡資料，難便利參選人取得提名。不過，身兼全國人大常委的民建聯主席李慧琼同日稍早時間卻表示，「三會」成員所有資料都可以在網上查閱，或向地區民政處查詢，形容一定有辦法聯絡「三會」委員。

政府網站僅列出委員名字

要取得地區「三會」委員的聯絡，究竟是難抑或易呢？全港十八區均有設有「三會」，《香港01》鎖定民主黨主席羅健熙以往的「據點」南區作測試。根據民政事務總署網站顯示，南區撲滅罪行委員會有20人、防火委員會有25人、分區委員會則合共有82人，即南區「三會」總委員人數為127人。

「三會」委員名單的確在民政事務總署網站輕易找到，惟如同羅健熙所說僅有委員名字，完全沒有任何委員的個人簡介或履歷介紹，更遑論有個人照片讓人可以「按圖索驥」。

《香港01》選擇委員人數較少的南區撲滅罪行委員會名單入手，在網上按名單逐一輸入委員的名字作搜尋，以了解各委員的背景和是否有聯絡方法。

結果，記者耗時逾兩小時完成二十人的資料搜尋，最終只能成功找到兩名委員的聯絡方法，其他「失敗」個案，部分只能找到相信是委員所屬公司、團體、機構聯絡電話，部分更一切資料欠奉。

同名同姓常出現

而搜尋過程中，經常同名同姓的情況，如搜尋委員劉毅時，搜尋結果既顯示劉毅為台灣補習名師、也有中國籃球運動員等，記者要再輸入「南區劉毅」，才找到——「民建聯南區支部副主席劉毅」；至於另一名委員麥偉光，出現兩個搜尋結果分別為路政署鐵路拓展處機電工程師和香港署理總督察；搜尋周尚文時，顯示其為衞生署二級院務主任和香港童軍總會港島地域港島南區會長；搜尋委員陳富明時，更彈出2022年10月「西貢觸電慘劇」的死者，記者再作查證，方證實此案死者陳富明是另有其人。

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即使找到看似「對的人」的資料或新聞報道，也未同時提供聯絡方法，記者要再逐一按搜尋所得的資料，再搜尋有關公司、團體的聯絡方法，再逐一致電聯絡。

記者花2小時方能找到兩委員電話

南區撲滅罪行委員會20位委員中，《香港01》記者最終只能成功聯絡到兩位委員，分別為陳富明和劉頴欣，但過程也相當迂迴。

陳富明為港島聯成員、前任香港南區區議會田灣選區議員，由於他有開設社交平台分享地區工作，記者追溯至他2019年發出的一則帖文中，終於成功找到其聯絡方法；劉頴欣為香港南區家長教師會聯會主席，記者在家長教師會聯會網頁中發現其聯絡方法。

之後，《香港01》記者再分別致電二人查詢，確認他們身份。陳富明直言：「我同你（記者）三唔識七你都搵到我啦，點會搵唔到，要搵唔會話搵唔到」，他續指參選人可透過民政署秘書處轉達。劉頴欣亦笑稱：「你（記者）都搵到啦，佢哋（參選人）有佢哋嘅方法啦。」

正向政府查詢會否向參選人提供聯絡資料

二人均表示暫時無有意參選者接觸他們，劉頴欣更稱暫時不考慮提名任何人，陳富明則指現階段談提名言之過早，仍要視乎有哪些參選人，又強調對任何政黨的參選人也持開放及觀望態度。

《香港01》正向民政總署查詢全港十八區「三會」委員聯絡方法，包括參選人可從哪些途徑取得相關資料、該署會否統整資料公開予參選人作參考。但暫時仍未有回應。

不過，據了解當局會向有意參選者提供完整的「三會」成員聯絡方法，又指不能在網上公開委員的聯絡方式，因為有私隱的考慮。