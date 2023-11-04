工程醜聞｜電線槽供應商順昌曾行賄陳奕迅父親　今年再遭索償15億

《香港01》獨家揭發廣華醫院新大樓及啟德體育園電線槽疑偷工減料，記者在醫院和體育園地盤測試，前者全部不合格，後者三間供應商中兩間都全部不合格。當中涉及同一個供應商「順昌」。該公司曾捲入2001年陳奕迅之父、房屋署總工程師陳裘大的貪污案，房委會工程詐騙案等，高層罪成被判囚。

到今年8月，該公司及前高層再列為被告，捲入製造虛假交易回佣的民事案件，被入稟至高等法院索償15億元，正排期審訊。



《香港01》獨家揭發，廣華醫院新大樓電線槽疑偷工減料，鍍鋅層不達標。電線槽供應商為「順昌」。（香港01記者攝）

順昌有多間關聯公司

有為廣華醫院及啟德體育園供貨的供應商「順昌」擁有多間關聯公司，包括順昌機電集團、順昌電器工程有限公司、順昌貿易發展公司及順昌電器製品廠等。

耗資300億元興建的啟德體育園區電線槽，疑有人涉偷工減料，三供應商兩間不合格，包括順昌。 （香港01記者攝）

根據公司註冊處資料，順昌電器製品廠、順昌貿易及順昌電器的董事，均包括陳遠強、林炳麟、陳志堅；順昌貿易及順昌電器的董事，還包括王承偉。

母公司建聯集團（0385）是透過百慕達註冊的香港上市公司，陳遠強是在港授權代表兼董事，王承偉和林炳麟亦為董事。

▼「順昌」廣華醫院電線槽測試▼



▼「順昌」啟德體育園電線槽測試▼



集團曾上市 CEO、CFO曾因虛假單據騙財判囚

「順昌」當年曾為上市公司，叫順昌集團（0650），該集團前行政總裁郭順安在1999至2000年期間，利用他在英屬處女島（BVI）成立的私人公司，先後開出18張虛假單據，就集團子公司順昌電器工程有限公司及天鷹有限公司負責的房委會工程，騙取顧問費用及工資合共2,000萬元，以提供資金收購集團股份，當中順昌集團前財務總監區家志亦涉事，郭及區在2005年各被判囚6年8個月及4年7個月。

當中案情提及時任順昌機電有限公司的經理向郭順安提議，付數十萬元的賄款給房委會一名官員，解決提供給房委會的發電機技術問題。最終郭開出假發票支付賄款，以免公司蒙受重大損失。當時郭的下屬亦有提及時任房署總屋宇裝備工程師陳裘大的名字。

陳裘大（左）曾任房屋署總屋宇裝備工程師，收受多間工程承辦商及物料供應商賄款罪成，被判囚6年。圖為2010年4月，陳裘大出獄後，出席兒子陳奕迅演唱會慶功宴。（視覺中國）

陳裘大曾任房屋署總工程師 辦公室數銀紙

陳裘大是歌星陳奕迅的父親，1999年至2001年期間擔任房屋署總屋宇裝備工程師，收受認可屋宇裝備承建商及供應商合共約150萬元賄款罪成立，最終在2006年被判囚6年。

當時陳裘大案件非常轟動，因為他是1970年代總警司葛柏後，被控行賄的最高級官員。廉署當年蒐集證據時，跟蹤及監視陳長達九個月，更成功偷拍他在辦公室「數銀紙」。陳裘大辯稱自己「鍾意數錢」，又指廉署要脅高調拘捕其子陳奕迅來逼他招供。主控官指他是「極度貪官」，譏其辯護理由為「侮辱陪審團智慧」，陪審團亦不接納他的辯辭。

供應商「順昌」曾捲入2001年陳奕迅之父、房屋署總工程師陳裘大的貪污案，房委會工程詐騙案等，高層罪成被判囚。到今年8月，該公司及前高層再列為被告，捲入製造虛假交易回佣的民事案件。

順昌向陳行賄40萬元

順昌機電有限公司前董事張國聰被控以兩項在2001年向陳裘大提供合共40萬元，作為陳優待順昌或其他與房委會有類似往來事務公司的報酬。最終張被判囚兩年。

當年陳裘大被廉署盤問時，承認有收過賄款，更道出順昌等供應商一度意圖進行「圍標」計劃，投交予房署的標書會調高價格，陳亦可獲得每台發電機10,000元的報酬。不過計劃最後無疾而終，而他亦不贊成有關做法。

陳裘大最終須向房屋委員會歸還賄款合共104萬元，而廉署從其辦公室搜獲的60,000元現金則被充公。當時辯護大律師夏偉志說，陳裘大被判罪成後，一定會失去其退休金，估計達600萬元。

廉政公署以陳裘大案件為藍本，拍攝成《廉政行動2014》電視劇的單元「蜘蛛」，由鄭丹瑞飾演房署總工程師，重現廉署在陳辦公室隱蔽鏡頭拍攝到的數錢場面。

廉政公署以陳裘大案為藍本，改編拍攝成《廉政行動2014》電視劇的單元「蜘蛛」，由鄭丹瑞飾演受賄的房屋署總工程師。（廉政行動2014片段）

今年遭入稟索償15億元

今年8月，順昌再捲入一宗民事案件，前CEO郭順安、「順昌電器工程」、「建聯集團」同被列為被告，被入稟至高等法院，索償15億元。

入稟人自稱是澳達控股的小股東，指控澳達控股在2021年6月至8月期間，透過其附屬公司製造假交易提供回佣予郭順安及順昌電器工程，但有關案件仍未開審。入稟狀指郭順安是建聯的成員。《香港01》曾向建聯集團查詢，郭順安與建聯集團有何關係，惟未獲回覆。

政府工程醜聞・專頁｜偷工減料牽鉅款 涉醫院、體育園千億工程