工程醜聞｜駐地盤公務員為何無實測？歷年多次意外均因只驗文件

《香港01》獨家揭發廣華醫院及啟德體育園電線槽疑使用次貨，監督程序存在極大漏洞。耗資300億元的啟德體育園工程，擁有一支駐地盤人員專責團隊，政府內部亦有30多名公務員組成團隊管理，龐大的監督隊伍未能發現問題。

知情人士透露送到地盤的電線槽只是「驗文件」，不會實地檢測。過往的「鉛水事件」及MIRROR演唱會意外，均因監管制度只是「紙上談兵」，承辦商分別虛報使用無含鉛焊料及屏幕重量，但當局無實際測試過。立法會議員江玉歡憂慮港府的工程誠信面臨破產。



廣華醫院新大樓重建工程疑使用未符標準的電線槽，知情人士透露送到地盤的電線槽只是「驗文件」，不會實地檢測。（香港01記者攝）

《香港01》早前進入廣華醫院及啟德體育園，實測電線槽鍍層厚度，發現電線槽疑不符合標準。醫管局及文化體育旅遊局均稱，物料供應商有提交認可實驗室的檢測文件。

知情人士：無見過檢測鍍層厚度

有知情人士透露供應商競爭大，為成功投標只能「鬥低價」，使用正規價格入標幾乎無可能成功，故供應商或因此偷工減料。

他更直斥監督不會檢測送到地盤的電線槽，只是「驗文件」，存在極大漏洞。他指縱使監督認為有問題，最多都只會懷疑金屬電線槽厚度，沒有理會鍍層厚度，故此被發現的機率微乎其微。

啟德體育園工程疑使用未符標準的電線槽，知情人士透露送到地盤的電線槽只是「驗文件」，不會實地檢測。（香港01記者攝）

體育園擁龐大監督團隊

使用符合第三級別、G275標準的鍍鋅電線槽，一般已可用到50至60年，甚少需要更換。但使用次一級別的電線槽，壽命必然比預期短，但要因應會否日曬雨淋等環境因素，難以評估次級別線槽的平均壽命。

翻查立法會文件，民政事務局委聘一支獨立於啟德體育園有限公司的駐地盤人員專責團隊，監督園內工程和日常巡查，有建築師、工程師及地盤監督人員。局方內部亦成立一支由30多名公務員組成的項目團隊，兩支團隊都是監督工程和日常巡查。

立法會議員江玉歡曾表示，如果政府有龐大的團隊作監督，只是「驗文件」，不會抽樣檢測，質疑「這要來做什麼呢？」（余俊亮攝）

江玉歡：監督無抽查檢測 這要來做什麼？

立法會議員江玉歡曾表示，電線槽雖未造成樓宇結構問題，但反映工程上的監督存在極大漏洞。她認為政府應做好把關角色，會到不同地盤抽樣檢測地盤物料，如果政府有龐大的團隊作監督，只是「驗文件」，不會抽樣檢測，質疑「這要來做什麼呢？」

若果證實電線槽規格未達標，她認為港府必須作出嚴懲，否則對其他物料供應商或承辦商無阻嚇力，工程誠信會破產。

《香港01》調查廣華醫院、啟德體育園電線槽懷疑使用次貨，立法會議員江玉歡對測試結果表示驚訝。（余俊亮攝）

2022年的MIRROR演唱會意外，承辦商藝能便涉嫌虛報一批裝置及機械組件的重量，包括6部LED熒幕的實際重量為9,852磅，但藝能卻申報3,600磅，實際重量是申報的2.7倍。（資料圖片／勞顯亮攝）

MIRROR紅館意外承辦商虛報重量 「驗文件」過關

去年的MIRROR演唱會意外，承辦商藝能便涉嫌虛報一批裝置及機械組件的重量，包括6部LED熒幕的實際重量為9,852磅，但藝能卻申報3,600磅，實際重量是申報的2.7倍。警方相信屬故意虛報，以誤導康文署盡快得到演出許可，康文署亦被質疑只是「驗文件」，無實際測量裝置的重量。

2015年「鉛水事件」，啟德啟晴邨發現食水含鉛，之後擴展至多個公共屋邨及私人樓宇，都發現食水重金屬超標。（資料圖片 / 陳惠嫻攝）

鉛水事件調查報告：過分依重僅以文件查核的方式

2015年「鉛水事件」亦有類似問題，分判商為慳錢違規使用含鉛焊料接合食水銅喉。食水含鉛超標調查委員會報告揭露，房委會在工程合約上訂明必須使用無鉛焊料，規格用詞清晰，顯然知悉含鉛焊料對人體健康有影響，批評房委會未有把焊料納入送達地盤後須核對的物料之一，並過分依重僅以文件查核的方式，監控總承建商的工程質素。

政府工程醜聞・專頁｜偷工減料牽鉅款 涉醫院、體育園千億工程