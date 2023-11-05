01揭廣華、啟德工程醜聞　查詢電郵發出後即遭瘋傳　記者被起底

政府大型工程項目再爆醜聞，《香港01》獨家揭發廣華醫院新大樓及啟德體育園工程疑涉偷工減料，用次貨鍍鋅電線槽，差價達1,200萬元。

記者分別向醫管局、文化體育及旅遊局、涉事公司查詢事件後，向醫管局查詢的電郵內容，竟即日已於工程界廣傳，查詢啟德體育園的電郵在報道刊登前，部份更被上載至網上討論區，疑有人外洩電郵。

記者亦遭「起底」，履歷、照片遭截圖瘋傳，亦收到不知名人士的短訊，提及未刊登的調查報道。



政府大型工程項目再爆醜聞，《香港01》獨家揭發啟德體育園工程疑涉偷工減料，使用鍍鋅層厚度不達標的次貨電線槽，估計涉款1000萬元。（香港01記者攝）

調查歷時大半年

《香港01》關於工程醜聞的報道，歷時大半年調查，在兩個大型項目的地盤中，實地測試多個小時，用儀器測量多個位置的電線槽。

記者發現「順昌」供應予廣華醫院新大樓及啟德體育園的電線槽，以及「力雄」供應予啟德體育園的電線槽，鍍鋅層厚度均不合格。

2023年10月中記者向醫管局查詢關於廣華醫院電線槽不達標的問題，電郵內容即日在工程界瘋傳。（香港01電郵）

向醫管局查詢電郵 即日在工程界瘋傳

就廣華醫院偷工減料一事，記者在10月分別以電郵向醫管局、順昌及其上市母企建聯集團（0385）查詢。

惟向醫管局查詢的電郵內容被截圖，包括當中問及「局方若發現事件屬實，會對供應商作出什麼懲處」等內容，「一字不漏」即日於工程界瘋傳。

11月1日晚上11時，《香港01》刊出第一篇關於廣華醫院工程的偵查報道，網上討論區翌日隨即討論事件，當中更有人貼了記者查詢啟德體育園偷工減料一事的部份電郵內容，包括兩間供應商的名稱及測試結果，只是沒有貼上記者查詢的問題。當時啟德體育園的報道仍未刊登，已在網上瘋傳。

就啟德體育園的工程，記者10月中只有向文化體育及旅遊局、啟德體育園及三間涉事供應商及其母企查詢。

2023年11月1日晚上11時，《香港01》刊登了廣華醫院電線槽疑偷工減料的報道後，網上討論區有人貼出記者查詢啟德體育園偷工減料的查詢電郵內容，當時啟德的報道還未刊出。（連登討論區截圖）

啟德體育園報道刊登前 網上已傳查詢電郵內容

更甚的是，在廣華醫院及啟德體育園報道刊登前，有人透過《香港01》新聞熱線WhatsApp，貼上啟德體育園電郵的部份內容。發送者聲稱是一名工程師。

與政府部門通訊外洩

外洩的數個電郵截圖及內容，包括記者對事件的詳細描述、部份更流出查詢的問題，但均隱去了收件人。記者只曾向涉事的政府部門及公司，發送有關查詢電郵，查詢內容是如何外洩，至今仍不得而知。

當中最肯定的是向醫管局查詢問題的電郵早已流出，未知是醫管局職員，還是傳達訊息至工程監督或供應商期間流出，但顯示局方對有關內容保密功夫未有做足。

在廣華醫院及啟德體育園報道刊登前，有人透過《香港01》新聞熱線WhatsApp，貼上啟德體育園電郵的部份內容。（香港01圖片）

記者遭起底 履歷、照片被截圖流傳

除了電郵外洩，記者履歷、相片、個人資料亦查詢電郵寄出後、報道刊登前，遭截圖流傳。

其中記者的履歷網站Linkedin，查看人數較以往急升，包括供應商「順昌」的職員查看。不過「順昌」卻一直無回應記者查詢，直至報道刊出後，才透過公關公司向所有傳媒單方面發放新聞稿。

記者從多個渠道知悉，有人曾搜集記者的linkedin個人資料及照片並截圖。記者其後在linkedin發現，有八人最近兩星期看過記者的個人簡介及工作經驗，當中包括涉事供應商「順昌」的職員。

醫管局無回應01追問 直接單方面公布

《香港01》在10月18日向醫管局查詢事件，醫管局在22日回覆稱作兩次測試後合格。記者在26日再追問測試詳情，由總承建商「自己查自己」及由它委託獨立專家會否有損公正，要求提供報告及測試結果。

醫管局一直無回應《香港01》查詢，直至11月1日晚上7時44分回覆電郵，並預告會在當晚透過政府新聞處，將電郵內容公開。同晚8時45分，政府新聞處公開醫管局回應《香港01》的查詢，即「自爆」事件，稱局方「重視事件，局方自行委託獨立專家覆檢事件」，不過無提及「自己查自己」的不公平問題，亦無提及首次回應《香港01》時的說法，以及兩次回覆的差異。

政府工程醜聞・專頁｜偷工減料牽鉅款 涉醫院、體育園千億工程