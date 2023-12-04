假A股app騙案苦主失600萬　轉賬戶口均為內地農村住址開空殼公司

網上投資騙案無休止，一班苦主誤信廣告，使用假A股app投資，損失600多萬元，還有假線上課程、假律師協助追討等「騙上騙」元素。

這些苦主透過轉數快轉賬至17個銀行賬戶，《香港01》追查背後的香港註冊公司，發現全部都是內地人近期在香港開設，登記住址大部份為農村地址，苦主質疑為何可以通過銀行的審查成功開立公司戶口。



騙案新聞大全．專頁｜騙案日日有、天天新 WhatsApp騙案、電話詐騙即時「報」

左起：苦主麥小姐（化名）、王小姐（化名）及陳先生（化名）墮網上投資騙局，連同其他苦主群，合共損失超過600萬元。（廖雁雄攝）

一度於iOS App Store上架 苦主放下戒心

多名苦主從今年7月開始，點擊了facebook上的投資廣告，自動加入WhatsApp投資群組，群組有「投資助理」每晚致電提醒要參加「網上課程」，又會提供PDF文件作為課堂筆記。

苦主王小姐（化名）曾加入多個「投資群組」，之後就收到多名俊男美女「投資助理」私訊，先是噓寒問慰，之後就遊說到iOS App Store下載一個名為「滬聯戶融」應用程式，「以前騙案就話上網下載App，現在喺Apple Store喎」，令她和不少苦主都放下戒心。

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假律師「埋身」 先收3萬元「諮詢費」事成收兩成佣

苦主陳先生（化名）指出，這班「投資專家」會教買A股，籌集散戶資金做「外圍莊家」推高股市，並慫恿抽內地新股，「這個App很容易按錯鍵，誰不知抽到十多萬股，要接近100萬元」。陳先生拒絕入錢認購，「助理」突然翻臉，警告會凍結資金甚至危害人生安全，「我睬佢都儍」。

苦主損失投資本金後，騙徒瞄準心急討回金錢的心態，緊接進行二次騙案。苦主麥小姐（化名）表示，有「投資專家」曾聯絡她，聲稱可以協助追回所失，但要先提供個人資料、身份證號碼等。她不甘再受騙，以假資料試探，未幾就收到一張「中國證券監督管理委員會」警告信，指控她涉嫌參與非法集資，擾亂市場秩序，要繳交罰款。

王小姐亦收到自稱律師的私訊，聲稱可以透過上海一些司法部門的介入，協助處理，但要先付3萬元「律師諮詢費」，又稱事成要收兩成佣，「我被人騙了，還有第二次嗎？」

假「網課」假「專家」遊說投資旗下基金

記者曾參加這個線上課程，每晚準時直播，長期顯示有3萬人在線收聽。課程導師先吹噓自己眼光獨到，再遊說聽眾投資旗下的基金，聊天群有不少「聽眾」和應，營造刺熱氣氛。

假冒投資助理每晚提醒上「網課」，「投資專家」遊說聽眾認購旗下「基金」。（廖雁雄攝）

假app已下架

騙局的結局不難預計，無論是投資群組、A股交易app、線上課程、追討律師和證監會警告信都是假的，所有資金有入無出，9名苦主合共損失600多萬元。苦主群希望可以追查資金去向，將背後罪集團繩之以法，起回失款，亦希望銀行可以把關，避免再有不法分之開設戶口犯案。

涉事假A股app已從App Store下架，網上課程網站亦無法登入。

查冊顯示，苦主入帳的17個轉數快戶口，全部都是本港註冊公司銀行戶口，背後「老闆」全部都是內地人，用內地身份證登記來註冊香港公司。（楊凱力攝）

17入金戶口公司新開設 「老闆」全部是內地人

這些苦主，全部都是透過17個轉數快戶口轉賬「入金」。這17個轉數快戶口，全部都是本港註冊公司銀行戶口，其中有10間的公司名都叫「xx貿易有限公司」。

《香港01》將全部公司查冊，發現其中16間公司都是2023年新開設的。而這全部17間公司，都只有一名股東兼董事，這些「老闆」全部都是內地人，用內地身份證登記來註冊香港公司。

其中一間「亦昊貿易有限公司」，唯一董事兼股東姓李，登記住址在貴州省黔東南苗族侗族自治州三穗縣的一條村。（Google Map截圖）

「老闆」遍布大江南北 居深山、城中村

這些內地老闆登記住址，遍布祖國的大江南北，來自九個不同省份和自治區，大部份都是農村地址。

例如其中一間「亦昊貿易有限公司」，唯一董事兼股東姓李，登記住址在貴州省黔東南苗族侗族自治州三穗縣的一條村，從地圖看到，位於深山之中。

亦有來自「大灣區」的代表，「億朗進出口有限公司」唯一董事兼股東姓黃，登記住址在廣東省佛山市三水區的一條村內，地圖所見，是城中村的地址。

這些公司的香港註冊地址，全部都是秘書公司地址，就算記者找上門，都不會知道公司實際業務是什麼。

警方「防騙視伏器」搜尋，連同這間公司的銀行戶口，結果都顯示為「高危有伏」，代表同詐騙舉報有關。（網頁截圖）

警「防騙視伏器」顯示戶口「高危有伏」

記者再於警方「防騙視伏器」搜尋，連同這間公司的銀行戶口，結果都顯示為「高危有伏」，代表同詐騙舉報有關。

這些銀行戶口，11個是滙豐銀行，4個是華僑銀行，還有1個是恒生銀行。銀行接受公司開戶口，理論上都要做好KYC反洗黑錢審查，即「Know Your Customer」（了解你的客戶）。

為何這些成立不久的空殼公司，能如此順利開設銀行公司戶口？

金融界議員：一般開公司戶口複雜

金融界立法會議員陳振英表示，一般來說開立公司戶口是很複雜，銀行要掌握公司背景，股東及董事資料等，公司亦要交代開戶原因、業務及預計利潤等，銀行會主動留意個別戶口狀況，是否經常有大額可疑現金出入，「呢頭有人入一萬蚊，過頭有人提走9000蚊，過兩日又係咁，最後一毫子都唔留低，唔係一般公司正常運作。」

陳振英指如果純粹懷疑戶口有異就凍結，銀行要承擔風險，但當市民報警，警方調查證明有「犯罪元素」後，便會要求銀行凍結，不過，由於查案需時，過程中可疑戶口可能繼續運作，如果戶口以現金提取，或已轉賬至其他銀行，便需要執法部門介入調查，因此呼籲受害人懷疑受騙，要立即報警，及早追查。

金融界立法會議員陳振英呼籲，受害人懷疑受騙，要立即報警，及早追查。（資料圖片 / 余俊亮攝）

警列「以欺騙手段取得財產」 未有人被捕

警方表示，9月接獲九人報案，涉及按騙徒指示下載及安裝虛假投資應用程式作投資內地股票及抽新股，有報案人發現銀行戶口被轉走共約600萬元及約14萬元人民幣；亦有報案人匯款合共約60萬元至指定戶口後，騙徒失去聯絡。

他們懷疑受騙，於是報案，案件列「以欺騙手段取得財產」，分別由大埔警區科技及財富罪案組，及秀茂坪警區科技及財富罪案組跟進，暫未有人被捕。

據知個別戶口已被凍結 涉事銀行不評論個案

據知個別涉案戶口經已被凍結。

滙豐銀行回覆表示，案件已交由警方跟進，不便評論。

華僑銀行只表示有與金管局、警方合作，無回答空殼公司賬戶的問題。

恒生銀行指，未能提供個別賬戶詳情，會配合警方調查。