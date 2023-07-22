名人祝福「加持」投資騙局　羅家英、韓馬利認有拍片：不認識此人

冒認金融界名人開設網上群組的騙案並非新鮮事，但《香港01》發現騙徒又有新手法，找來羅家英、韓馬利、李國麟等演員拍攝專屬的祝福影片，恭賀「新書」發布，為網上俱樂部群組加持背書，有苦主因此受騙，轉賬數萬元至炒股平台後，無法提取款項。假人、假書、假網站、假平台，但有真星拍片祝賀，讓苦主放下戒心。

這類名人拍攝的祝福影片有錢就買到，內地有專營平台，不少香港影星亦有拍攝。羅家英回應事件，承認是經理人安排而「照稿讀」，「我唔知本書講咩，我唔識呢個人」，雖然不是接拍金融、醫藥廣告，但也覺得自己也是被利用的受害者。



阿明（化名）因見有名人「加持」祝福，而誤信投資群組，被騙去兩萬元。（余俊亮攝）

今年4月，阿明（化名）在社交媒體上看到教人投資的廣告，兩名自稱是投資銀行高盛高層林宗賢及其助手的人士，邀請他加入一個名為「高盛環球俱樂部」的通訊群組。「林sir」每日都會在該群組分析股票走勢，為成員提供免費教學，又有競猜、簽到遊戲，阿明參加後更曾贏得獎金。

不過，冒認金融界人士的投資騙案屢禁不止，阿明坦言有對群組起疑，曾上網確認高盛銀行是否有一名叫林宗賢的僱員，亦試過退出群組，獲「林sir」私訊挽留。阿明曾問「林sir」的助理，「為何『咁大隻蛤乸隨街跳』」，對方解釋指，「林sir」的業務正在轉型，8月亦會出書，希望透過群組推廣自己，又稱「高盛」會為會員提供獎錢作投資用途。

▼羅家英、韓馬利、李國麟等演員為「林Sir」拍攝祝福影片▼



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名人拍片賀出書 苦主誤信投資群組

「林sir」的助理在「俱樂部」群組中，傳出一張「新書」《贏家策略》的封面照片，又附上五段影片。五段影片分別為香港藝人羅家英、韓馬利、李國麟、梁家仁及梁小龍拍攝，五人均祝福「林宗賢老師」的新書發布會圓滿成功，及「俱樂部」在其帶領下愈做愈好。

阿明表示無法從交易平台提錢後，「林sir」稱想提錢就要繼續入錢「投資」。（余俊亮攝）

「我見到群組其他會員說，原來明星都是會員。我看到這一句後，覺得可能是真的。」阿明說。名人的加持祝福，成為了其中一個保證，阿明決定相信「林sir」，並在其推薦「滬港通」的交易平台，存入近兩萬元投資內地A股。最後賬面有賺，但阿明無法提錢，「林sir」及其助理更稱，想提錢就要繼續入錢「投資」。

高盛集團回覆指，集團及員工與「高盛環球俱樂部」及其活動沒有任何關聯。（余俊亮攝）

騙徒冒認高盛高層 盜用訪問相片

「林sir」到底是什麼人？高盛集團的確有一名叫林宗賢的基金經理，但高盛集團回覆《香港01》指，集團及員工與「高盛環球俱樂部」及其活動沒有任何關聯。

記者發現，這個騙局群組以林宗賢過往訪問的相片改圖行騙，設立過假網站及多個社交媒體帳號，更盜用過「香港01」的標誌偽裝，騙徒向阿明推薦的交易平台亦是假的。

冒認林宗賢的騙徒稱將出書，又提供封面照，惟相片所示的出版社向記者否認有出版該書，懷疑有人盜用其標誌。（受訪者提供）

華夏文學出版社：從未出版該書 標誌遭盜用

而「林Sir」所謂的「新書」，只有封面照片，從未有人看過內容。華夏文學出版社向記者否認有出版該書本，懷疑有人盜用其標誌。

換言之，無論是群組發起人還是出書，都涉嫌造假，那為何會還會得到星光熠熠的祝福呢？

內地有平台經營經營「祝福產業」生意，網頁列出不少接拍的香港影星。（星享WishR網頁截圖）

內地祝福產業鏈 港星奧運冠軍投身拍攝

騙徒提供的五段祝福影片，由不同藝人拍攝，但祝福的內容幾乎一樣，猶如讀稿。其實這些祝福影片，有錢就買得到。

無論香港、內地還是海外，都有企業經營「祝福產業」生意，客人付錢就可選擇名人、影星，錄製一段專屬的祝福影片，其中為一些內地公司拍片的，有香港、內地影星，甚至奧運冠軍運動員，片段都沒有標明是收費合作。顧客想找非洲人用中文祝壽都可以，有人甚至利用非洲兒童用中文，拍攝種族歧視的言語。

▼內地經理人提供祝福片落單詳情▼



記者以顧客身份問過一間內地經理人公司，負責人強調不接廣告，指只要提供祝福文稿，挑好藝人並付費，最快兩三日就會收到影片。他又提供了過百名藝人及運動員的報價，曾志偉、吳鎮宇、羅家英等香港藝人都榜上有名，收費底價由數百至數十萬元人民幣不等，當中最貴的是影星甄子丹，要價25萬元人民幣。不過，名單上的藝人是否都會接拍就不得而知。

至於羅家英，不同公司的報價，由4,500元至1萬多元人民幣不等。

羅家英回應事件，承認是經理人安排而「照稿讀」，但指「我唔知本書講咩，我唔識呢個人」。（王海圖攝）

羅家英：不只一個騙徒 不知道本書講什麼 不認識這個人

羅家英接受《香港01》訪問回應事件，稱「應該拍過」涉事片段，但已不太記得，亦不認識「林sir」，此類收費工作是經理人安排照稿讀，「我不認識這個人，我也不知道這本書講什麼，我信我經理人。」他指一直「很小心」，不接拍和金融、醫藥及酒相關的祝福影片：「祝福人生日或出書，我覺得這沒有特別問題。」

不過羅家英自認也是被利用的受害者，更非首次有騙徒利用他拍的祝福影片行騙：「不止這一個（騙徒），之前也有人在網上跟我說，不要再拍金融相關的片段，他相信了並投資了幾萬元，對方不肯退錢。」

韓馬利指不清楚內情，指其國內經理人會為她接拍祝福影片，認為自己亦有責任問清楚。（資料圖片／陳順禎攝）

韓馬利自責：我也有責任 應該要問清楚

另一位有份拍片的藝人韓馬利指，拍過很多祝福影片，記不清有否拍過涉事片段。「我們有個國內經理人，有時有人想要一些恭賀的說話，祝福他開業，會找藝人拍一些恭賀的說話。」

她指不清楚內情，如有人因此被騙，心裏也不舒服，「可能我自己都需要負上責任，應要問清楚。如有這樣的事件發生，我要叫經理人審查得更多、更清楚，我也不想累到別人有任何損失。」

阿明一直不知道有這條「祝福產業鏈」，認為名人為詐騙集團說話，需負上責任。（余俊亮攝）

江玉歡：涉事藝人無犯罪意圖 苦主難追究

騙案苦主阿明一直不知道有這條「祝福產業鏈」，以為名人公開發言前，會有經理人先為他們過濾內容：「為詐騙集團說話，他們需否負上責任呢？ 我覺得需要。」

立法會議員、律師江玉歡認為，涉事藝人無犯罪意圖，苦主難以追究責任。（盧翊銘攝）

立法會議員、律師江玉歡表示，對有騙徒利用名人拍攝祝福語行騙感憤怒，認為政府亦針對網絡騙案作出行動。香港現時和網絡相關的罪行，仍依賴《刑事罪行條例》下不誠實使用電腦，或盜竊他人財產罪。江玉歡指名人拍攝祝福語遭騙徒利用，與上述條例未必扯得上關係，亦相信涉事藝人不知道內情，無犯罪意圖，故苦主在此情況下這難作任何追究。

江玉歡又呼籲，名人拍攝祝福影片前，要對委託人有一定了解：「除非他們認識對方，或接拍祝福語句的公司對有關人士非常熟悉，了解整件事件，否則我會勸他們要審慎一點。」

江玉歡呼籲，名人拍攝祝福影片前，要對委託人有一定了解。（盧翊銘攝）

電訊網絡騙案日增，騙徒手法亦層出不窮，江玉歡表示，內地及新加坡已就打擊網絡騙案立法，香港政府2022年開始，都希望就有關事宜立法，加強規管：「但到2023年7月，立法會即將休會，我都未聽到有關法例會上立法會討論。香港在這方面很滯後。」

苦主阿明根據騙徒指示，曾向一間香港公司的戶口存款，該公司在港無辦公室，註冊地址為秘書公司。（周智堅攝）

收取騙款公司起底 內地人創辦年初轉手

至於冒認「林sir」的幕後黑手又什麼人？阿明之前根據騙徒指示，向一間名為「香港宇浩港機設備有限公司」的滙豐銀行戶口存入金錢。涉事公司為一名姓鄭、報住湖南省的內地人於2014年創辦，他向記者確認阿明轉賬的滙豐戶口屬該公司名下，但公司已閒置數年，至今年初有人透過中間人購入了公司。

涉事公司的新董事姓孫，是報住河南省的內地人，說公司是做建築材料生意。孫先生向記者否認公司與騙案有關，指「警察都沒有聯繫我」。他又稱，公司的名稱及銀行戶口都無被盜用，戶口紀錄「都是生意之間的轉賬」，無外來轉賬。

警方回覆指，已收到苦主阿明的報案，初步調查後，將案件列作「以欺騙手段取得財產」，暫未有人被捕。

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