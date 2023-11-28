HOUNAX騙案｜多國查冊揭香港公司原名「玖幣」　涉星馬柬跨境電商

繼加密貨幣交易平台JPEX涉嫌詐騙案後，警方及證監會近日調查另一平台「HOUNAX」，涉款1.48億元。該平台宣稱在美國、加拿大、澳洲註冊及擁有牌照，《香港01》查冊發現，該公司原名「NC Block Chain Group Limited」，香港有同名公司，原名為「玖幣」，早於2017年成立，相關公司涉及新加坡、馬來西亞、柬埔寨的「跨境電商」公司，但該公司的網站已無法登入。

加拿大、香港公司董事名為「DENG Shijie」，中文名為鄧世傑，報住湖南農村。



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聲稱擁有多國牌照

「HOUNAX」以香港客戶為目標，聲稱在新加坡註冊，但香港和新加坡並無同名公司登記，但該公司曾在區塊鏈媒體投放贊助文章，宣稱全名為「HOUNAX GLOBAL CRYPTO PTY LIMITED」，擁有美國、加拿大、澳洲牌照。

加拿大註冊公司董事名為「DENG Shijie」

根據加拿大查冊，「HOUNAX GLOBAL CRYPTO PTY LIMITED」在2021年2月2日成立，原名為「NC Block Chain Group Limited」，到2023年4月25日改為現名。公司登記地址在加拿大首都渥太華，董事名為「DENG Shijie」。

翻查美國美國財政部金融犯罪執法局發出「貨幣服務業務」（Money Services Business ）許可證紀錄，澳洲墨爾本地址登記的公司「HOUNAX GLOBAL CRYPTO PTY LIMITED」，於今年5月起登記貨幣服務業務。

根據澳洲證券及投資事務監察委員會（The Australian Securities and Investments Commission）查冊紀錄，「HOUNAX GLOBAL CRYPTO PTY LIMITED」於2023年5月成立，公司董事名為ANDREA PARLAGRECO，於意大利出生。

香港關聯公司 董事「鄧世傑」報住湖南農村

本港有一間名為「NC Block Chain Group Limited」的公司註冊，公司2017年9月成立，成立時名為「玖幣科技集團（香港）有限公司」（J-Coin Technology Group (H.K.) Limited）；2018年2月改名為「玖幣區塊鏈集團（香港）有限公司」（NINE COIN BLOCK CHAIN GROUP LIMITED）；2021年3月改為現名，並無中文名。

「NC Block Chain Group」的股東兼董事名為「鄧世傑」（DENG Shijie），報住湖南省祁陽縣的一個農村地址，該縣現已升格為縣級市。而該公司秘書陳耀輝，同時為「環宇電商集團（香港）有限公司」（Unimall Group (HK) Limited）的董事。

HOUNAX關聯公司NC Block Chain Group Limited，原名「玖幣」，於Unimall環宇電商集團有關聯。圖為Unimall寰宇國際YouTube頻道影片，有介绍「玖幣」。

曾與「跨境電商集團」舉辦周年慶

翻查網上資料，一個名為「Unimall寰宇國際」的YouTube頻道，在2020年上載過一段「玖幣交易所成立一周年」的影片。影片質量粗糙，內容顯示交易所由一名馬來西亞拿督創立。

該YouTube頻道亦介紹，Unimall是總部位於香港，經營區塊鏈、保險、金融等業務，曾在馬來西亞、香港、柬埔寨、新加坡舉辦跨境電商峰會。但影片中的網站，已經無法登入。

Unimall又自稱是AXA安盛保險的代理。不過今年8月，AXA安盛澳門發公告，指Unimall未經授權而宣稱與AXA有合作關係。

HOUNAX詐騙案，關聯公司原名「玖幣」，網站現已無法登入。

HOUNAX涉嫌詐騙案，警方稱截至周一下午4時，收到145人報案，合共損失金額增至逾1.48億元。證監會周一開記者會，稱至今收到18宗相關投訴，涉款最多的一宗為1,000萬元，相信事主已同時向警方報案；又透露9月底收到首宗投訴。