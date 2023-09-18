JPEX懶人包｜偵查記者採訪加密貨幣騙局十年　分析林作被捕始末

JPEX詐騙案上周三（9月13日）由證監會點名警告而引爆，特別指出網絡紅人（KOL）、場外找換店（OTC）配合虛假宣傳。到本周一（9月18日）警方拉網，以涉嫌詐騙拘捕四男兩女，包括經營找換店的KOL林作、陳怡，不排除更多人被捕，涉款高達10億元。

記者從2013年已採訪加密貨幣騙局，十年來刊出過多篇調查報道，發現這些騙徒手法，從來都不是「層出不窮」。《香港01》在此分析JPEX事件始末，以及近年多宗加密貨幣騙案的騙徒手法。



加密貨幣調查報道・專頁｜JPEX涉詐騙 林作等「幣圈」網紅被捕

▼9月18日 JPEX警方拘捕行動▼



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星期一（9月18日）早上收到新聞推送，林作涉嫌串謀詐騙被捕。他涉及加密貨幣交易平台JPEX詐騙案件，警方去到中環娛樂行的「林作炒幣」兌換店調查，搜出大量現金。

警方還搜查尖沙咀的「Cyotc 陳大怡加密貨幣找換店」，拘捕了「陳怡」，她涉嫌串謀詐騙。前兩日她還開直播大罵證監會：「其實證監會係『捉字虱』⋯⋯你竟然啄『X』住JPEX，你不是小學雞是什麼？你不是爛仔是什麼？你班打手小心有報應。」

警方還搜查了另外幾間找換店，包括「東記」蔡曉東在堅尼地城的「東館」，灣仔的Coiner、旺角的Coingaroo賣幣袋鼠。警方一共拘捕四男兩女，他們涉嫌「串謀詐騙」，正被扣留調查，不排除更多人被捕。截止周一下午2點，一共1408人報警，涉款大約10億元。

JPEX案件連警務處處長蕭澤頤都開腔，警方呼籲苦主報警。

證監會點名警告 引發風暴

JPEX這個加密貨幣平台一早被質疑，引爆風暴的是上星期三（9月13日），證監會點名警告JPEX有六大疑點，包括它聲稱持牌，正在向證監會申請牌照，但事實是從無遞交申請；JPEX部份產品宣稱極高回報，又靠網路紅人KOL，以及場外找換店（OTC）宣傳。

以負面新聞宣傳

幫手宣傳的所謂KOL，包括林作，曾經在深水埗撒錢、涉嫌售賣加密貨幣挖礦機詐騙案被捕的「幣少爺」黃鉦傑。而幫JPEX宣傳過的場外找換店，還有在第一城被鎖車、以負面新聞宣傳的「加密豹」等等。

JPEX從2021年開始，在香港街頭大賣廣告，但其實負面新聞不斷。從一開始宣傳是「來自日本」，但在日本從來無這間公司註冊。名字與日本交易所集團簡寫「JPX」相似，JPX要澄清，叫大家小心JPEX冒認。JPEX又聲稱與VISA合作出扣賬卡，VISA要發聲明否認。

01多國查冊 揭海外「人頭」董事

JPEX在網上宣傳聲稱有持多國的「牌照」，我分別在澳洲、美國、加拿大、立陶宛查冊，發現這些公司都是用不同「人頭」持有。所謂的「牌照」，其實是有限公司註冊，或者是類似找換店形式的商業登記。

至於香港公司「JPEX Technical Support」，2022年4月已經改名為「Web3.0 Technical Support」，董事郭浩麟同時擔任「CoinLedge Limited」和「每日幣研媒體有限公司」的董事。記者去過他報住的地址，但無人應門。

2023年9月13日，證監會點名警告加密貨幣交易平台JPEX，指其從未向證監會申請牌照，與宣傳不符，提供虛假陳述，又列出多個疑點。圖為旺角街頭，JPEX大肆宣傳。（勞顯亮攝）

從無公開老闆身份 辦公地點成疑

JPEX在台灣大搞拳賽，租用的辦公室已經人去樓空。但這間從香港宣傳起家的公司，在香港從來都無實體營運地點，亦從來無公開過老闆是誰。我接觸過JPEX的員工，他們說在香港主要是在家工作。

「都係抱住不會是自己的心態，可能在收網或『收皮』之前，自己會不會都及時走到，所以就照去馬。」苦主阿楓（化名）直言早知道JPEX有可疑，但都毅然加入「幣圈」。

加密貨幣平台JPEX宣稱是「來自日本的交易所」，但實際與日本並無關聯。圖為2022年4月，JPEX在港鐵香港站大賣廣告。（勞顯亮攝）

KOL吸引開戶 自家貨幣20厘高息吸客

JPEX究竟如何與KOL和兌換店合作呢？《香港01》記者幾個月前去過幾間兌換店，均發現職員會推薦用JPEX兌換虛擬貨幣，稱JPEX有大折扣優惠，潛力巨大等。

用家將現鈔兌換成美元等值穩定幣（USDT）、比特幣、以太幣等主流加密貨幣，或者從幣安等外國平台，將加密貨幣轉至JPEX戶口，就可以在JPEX交易，買賣加密貨幣。但這個時候用家已經要將加密貨幣「私鑰」交給JPEX，就似將現金交給一間不知名公司。

JPEX還有另一個玩法，就是發行自家貨幣JPC，鼓勵用家「質押」JPC，相當於做「定期存款」，年息高達20厘。

掌握「私鑰」 操控自家幣JPC

這樣有兩大風險，一來JPEX擁有用戶的「私鑰」，想轉走虛擬資產，用戶無法制止。

二來JPC與主流加密貨幣不同，在其他交易平台無法買賣，亦幾乎無支付用途，是JPEX的獨市生意，可以操控價格。就算質押到期後，JPC價格大跌到近乎零，有幾多利息都是無意義。

JPEX在被證監會警告之後，已經將「出金」（轉出資金）的手續費，提高至999USDT（美元等值穩定幣），但「出金」上限是1000USDT，變相限制「出金」。JPEX聲稱被證監會打壓，又下架所有理財交易。

內地苦主聲稱來港出金被毆 警方通緝四人

不過原來今年初開始，已經有內地用戶無法「出金」，苦主聲稱JPEX更要求他，提交手持身份證的自拍照，拍攝全臉類似人面識別的影片，他就算照做這些奇怪要求，但都拿不到錢。

「沒有辦公室，他就是純粹騙我們過去那個地方，就是為了報復。我們去了，就遇到襲擊事件。」余先生聲稱按照JPEX職員指示，7月從深圳來到上水劍橋廣場外，突然幾個黑衣人從七人車衝出來，毆打他和另外兩個同行用戶。警方正調查事件，通緝四人，包括三名黑衣人和一個公司負責人。

與十年前騙案手法如出一轍

十年前的2013年，我已經在做加密貨幣騙案的調查報道。當時一間所謂「香港註冊」的交易所GBL突然無法交易，內地苦主來港追討摸門釘。這間GBL同JPEX一樣，實際營運地址和負責人，以及究竟有無所謂的交易，都是一個謎。

到2018年亦有挖礦機的騙案，苦主買加密貨幣的「挖礦機」，賣家聲稱機器放在四川深山中最後機器、聲稱的回報，都無蹤影。

「幣少爺」黃鉦傑都賣過挖礦機，又宣傳過自家貨幣FileCoin，他亦因此被警方拘捕。

記者追訪AAX董事 數日後被警方拘捕

2022年底，全球第二大加密貨幣交易所FTX突然倒閉，《香港01》調查到FTX的香港子公司Genesis Block，這間公司在尖沙咀的門市亦關門大吉。

FTX倒閉之後，連帶另一間香港交易所AAX亦倒閉，當時我追訪了兩個高層，要求他們回應事件，他們都極力撇清關係。但獨家偵查報道刊出後九日，他們二人都被捕，警方指他們涉嫌詐騙，主腦潛逃海外，捲走2.3億元。

騙徒手法絕非「層出不窮」

做過這麼多加密貨幣的調查報道，騙徒手法一點也不「層出不窮」，都係不斷催谷「股價」，提供高息利誘。

林作聲稱賣樓套現2000萬元，以全副身家加入「幣圈」，但記者調查發現，他根本沒有賣樓。他又聲稱一宗交易就賺74萬元，但這些交易是否存在，其實一直無人知。

《香港01》會繼續關注JPEX騙案報道。