彭韻僖｜AI對法律專業的反思及啟示

彭韻僖專欄

人工智能（簡稱AI）在全球極速發展，生成式AI技術例如ChatGPT等，能在短短數秒間進行大規模的數據運算，就不同行業的各大範疇找出答案，對於法律行業來說，AI可廣泛使用在不同範疇上包括電子取證、法律研究、盡職調查、文檔管理及預測分析等，律師事務所使用AI技術，有望為客戶提供更高效、更具成本效益的服務；然而，AI在提升法律服務的生產力和效率的同時，亦存在不少缺陷，業界務必留意及提防。

2023年6月，一名美國紐約執業30年的律師Steven A. Schwartz便被AI誤導，導致惹上官非、被法庭罰款懲處。事緣Schwartz在處理一宗航機糾紛案件時，使用了ChatGPT尋找類似的案例及資料，豈料ChatGPT生成的答案中，竟混入了實際上不存在的案例，其律師事務所本應有另一位律師負責複核文件，但由於他相信Schwartz，沒有對文件進行詳細確認，最後被案件另一方的律師揭發當中最少有6宗案例屬虛構，最後兩名涉事律師需接受法庭紀律聆訊，連同他們的律師行共被判罰款5000美元（折合約3.9萬港元）。

法官的判詞指出，科技進步下，使用可靠的人工智能協助工作，本質上並無不妥，但法庭要求律師事務所要做好把關，確保文件的準確性，而Schwartz所屬的律師事務所放棄了責任，向法庭提交由ChatGPT生成的虛假案例，並在法庭對其資料提出質疑時，仍堅持他已反覆向ChatGPT確認資料的真實性，罰款是為了產生威懾力，避免同樣問題再次發生。

上述案例延伸出兩大啟示：首先，在使用AI時，要留意態度問題，應先了解所使用的AI工程生成的內容，存在什麼限制，如何提防，不能過分倚賴；其次是留意AI工具可能會出現「AI幻覺」（AI Hallucination），生成的內容有可能是AI「創造」出來、疑似正確、但實際是虛假、甚至是荒謬的答案。

有鑑於AI科技出現的限制和風險，香港律師會於本年初便發表了《人工智能對法律專業的影響》立場文件，全面分析AI工具的能力、限制、風險、對法律專業的影響。文件提出AI可顯著提高生產力和效率，協助律師進行文件審查等工作，讓律師專注於高價值工作，同時有可能令某些崗位流失；而AI未必能夠確保資料真確性，因AI會蒐集在互聯網上存在的所有偏見、錯誤、歧視，以及辱罵性和無意義的內容，令得出的資料存在偏差甚或謬誤，一旦不當使用會帶來嚴重後果。

此外，法律界在雲端服務使用AI時，存在對客戶資料私隱和保護敏感訊息的擔憂，認為AI是用於提升法律服務提供者的增值工作，而不是取代法律服務提供者本身；而運用AI作自我代表的訴訟人，因未經正式法律訓練，對當事人或司法公義未必最有利。

律師對客戶來說負有受信責任，在使用AI工具時，尤其要考慮其可信性。事實上，法律服務界使用AI時面對的問題，各行各業亦同樣面對，因此，建立一套全面的道德框架及法例，管理AI的開發和應用非常重要。

國家網信辦聯早於2023年8月公布《生成式人工智能服務管理暫行辦法》，以促進生成式AI的健康發展和規範應用，要求服務提供者使用合法來源的數據和基礎模型、不得侵害他人的知識產權、保障個人信息、要採取有效措施增強訓練數據的真實性、準確性、客觀性、多樣性，以及確保要遵守國家相關法律監管要求。

歐盟亦剛於今年5月21日正式通過於2021年開始草擬的「人工智能法案」（Artificial Intelligence Act，簡稱「AI Act」），影響歐盟的27國集團的同時，對全球其他國家也有示範作用，法案將不用種類的AI系統分類為「高風險」和「低風險」系統，前者要求有嚴格的透明度、後者的要求將相對較輕，違規行為的罰款由750萬歐元（折合約6400萬港元）或整個營業額的1.5%至3500萬歐元（折合約3億港元），甚至到全球營業額的7%不等，具體取決於違規行為的類型。

AI技術的發展正在不斷演變，有關技術的開發和應用，對各行各業、科研、以至教學皆帶來革命性的影響，其準確性、責任、資訊保安等範疇，需要有適當的規則和指引，正當全球各國均採取不同措施應對的同時，本港當局亦正研究合適策略和對應措施，以平衡發展AI技術帶來的問題及保障安全等需要。社會各階層用家在使用AI生成的信息時，需特別關注內容的事實查核、是否存在偏見，時刻秉持懷疑精神，以人類大智慧好好地應用，確保AI技術能正向地蓬勃發展，為社會和經濟創造新機遇。

作者彭韻僖律師是義務工作發展局主席、憲法和基本法推廣督導委員會成員、香港律師會前會長。



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