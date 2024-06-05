利哲宏｜清真是個大市場

利哲宏｜Dr Riz's 專欄

近年來，「清真」（Halal）一詞在包括香港在內的全球各個地區的飲食市場獲得了巨大的關注。但「清真」到底是什麼意思呢？清真源自阿拉伯語，翻譯為「允許的」，涉及伊斯蘭教法允許的內容，特別是有關食品和飲料的內容。清真食品必須符合特定標準，包括屠宰動物的方法以及不含某些禁用成分，例如酒精和豬肉。

我在香港長大，我從來沒有因飲食需求而感到不便。你只需稍加鑽研加上一點點冒險，可以很輕易地找到清真的選擇。然而，最近在香港，圍繞清真食品的討論愈來愈多。對於許多香港人來說，這可能是個陌生的概念，但身為穆斯林，在香港能找到清真肯德基的經驗是讓人驚喜的，它帶來了一種通常被認為是理所當然的歸屬感。

香港清真產業的現狀

儘管香港是一個多元的國際大都市，但其清真市場在很大程度上仍未開發。目前，市場內的主要互動維持在穆斯林之間。這意味著市場相對集中在穆斯林社區內，對更廣泛的公眾或企業的影響很小。

然而最近，清真的概念開始引起政府的關注。在最新的施政報告和預算案裡特別提及清真產業，強調利用中東市場設立家族辦公室和MICE（會議、獎勵旅遊、大會和展覽）相關機會的潛力。然而，公眾意識和商業興趣仍然有限，對其成功持懷疑態度。其實當我們考慮到全球穆斯林的人口有約22億時，其商業潛力就變得顯而易見。簡單的數學計算表明，若能迎合如此龐大的人口群體，是一件有十足的經濟意義的事情。然而，現金香港的清真產業仍然缺少充分的發展。

障礙和解決方案

清真食品產業發展的主要障礙，是香港社會對業內的認識和認可度較低，很多企業不將其視為一個「金牛」（Cash Cow），因此業界長期得不到發展的機會。要克服此難題，增加公眾對清真食品的認知，乃至於了解其優點和消除偏見是至關重要的。而透過組織活動和講座來接納和推廣清真食品，可以顯著提高這個市場的曝光率和接受程度。通過對消費者和企業推廣，我們可以為香港的清真食品產業的蓬勃發展鋪路。

九龍城清真友善環境的重要性不僅限於一間餐廳。（相片由作者提供）

九龍城：清真友善的天堂

九龍城是清真市場之潛力的有力證明。伊斯蘭食品餐廳是清真搖錢樹的教科書範例。無論哪天，這裡經常會出現排長隊的情況，其中有很大一部分顧客是非穆斯林。這顯示九龍城居民對清真食品的興趣和接受度日益增長。

九龍城清真友善環境的重要性不僅限於一間餐廳。記得我和九巴的一個合作項目，我們要求更改九龍清真寺前的巴士站名稱，由九龍公園站更名為九龍清真寺站，當時我並沒有完全意識到這樣做的好處。後來這一微小但具有像徵意義的變化激發了市民了解伊斯蘭教的興趣，並且鼓勵更多的人去探索該地區。比如在毗鄰清真寺的一家圖書館餐廳的露台上，人們坐在其中，仿若置身於伊斯坦堡。你可以一邊享受餐廳獨有的氛圍，一邊捕捉值得上傳至Instagram的美妙瞬間。

清真食品的市場利潤

香港以其國際大都市的地位而聞名，作為東西方交流的促進文化多樣性的地區中心，我們在「十四五」規劃中發揮著舉足輕重的作用。利用清真產業與此願景不謀而合。鑑於伊斯蘭教是全球第二大宗教，香港可以利用這個廣闊的市場，特別是考慮到本地現有的穆斯林互動。

我們其實不必捨近求，我們可以從中亞響應「一帶一路」倡議的穆斯林國家開始。以下是一些利用清真市場的策略步驟：

1、取得清真認證：首要的一步是確保產品符合國際清真標準。

2、開發清真專用產品與服務：滿足清真消費族群的特殊需求。

3、針對性的行銷：將行銷重點放在清真消費群上。

4、建立策略夥伴關係：與清真認證機構和當地企業合作。

5、文化敏感度：適應清真市場的文化偏好與敏感度。

6、創新與差異化：不斷創新，提供與眾不同的產品，以保持競爭力。

7、國際擴張：在穆斯林人口眾多的國家尋找機會。

8、保持更新：緊跟市場趨勢和法規。

9、優先考慮品質和真實性：確保產品符合清真標準，以吸引和留住消費者。

清真市場為香港帶來了千載難逢的機會。只要認識清真市場的潛力，並採取策略性措施整合和推廣清真產品和服務，我們就能把香港打造成區內的清真商業中心。最後，如果你在在九龍城吃清真牛肉餅時請記得要用碗接著，以免它的汁液弄到您漂亮的襯衫或裙子上。

作者利哲宏博士是九龍城區議員、中學副校長。



文章標題為編輯所擬，原題為「Halal Rush: A Cash Cow for 852」。內容僅屬作者意見，不代表香港01立場。