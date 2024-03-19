團結香港基金｜經濟、人才、教育政策結合　引領職專教育新發展

團結香港基金專欄｜作者：郭凱傑、王鐙淇



新一年度的財政預算案宣佈會預留一億元啟動資金，協助自資專上院校成立「應用科學大學聯盟｣，與內地和海外的應用科學大學（應科大）合作進行研究和宣傳活動，以提升職專教育在學位程度的地位，實現為青年提供多元化、與時俱進的教育選擇。

職專教育被視爲次一等的現象並非香港獨有，其他先進經濟體同樣面對職專教育負面印象的問題。隨著出生率逐年下降，大學學額逐年增加，更多青年能獲傳統學術教育升學的機會，加劇了職專教育成爲次等選項。

政府跨局人力規劃 提升職專教育地位

在專上教育層面推廣職專教育固然重要，但要提升其認受性，需更早從中學階段入手。現時中學的應用學習科目面對評核限制，成績最高只能達到「達標並表現優異（II）」（等同文憑試第4級或以上），且並非每所中學都爲學生開辦應用課程，導致應用學科未能成爲主流。要提高其認受性，必先使其與甲類學術科目地位看齊，從中學階段開始提高學生參與率。

要充分發揮應科大的價值，政府應該審視應科大在專上教育的定位，利用學額分配為職專教育作前瞻性規劃，使其配合香港未來產業和人力資源發展。以新加坡為例，國家人力資源規劃委員會為新加坡人力資源指定策略及目標，協調各政府部門對人力技能培訓和規劃作出針對性的政策。政府、工商業界、工會及教育界共同組成了未來經濟理事會，推出23個產業轉型藍圖，由不同專責小組透過各項支持行業及人才儲備政策實踐藍圖描繪的遠景，重新調配教育資源使其能夠靈活並持續地回應行業需求。

在急速轉型的社會當中，應科大的優勢在於其行業實用性。由政務司司長陳國基所主持的人力資源規劃委員會可進一步加強跨部門合作，並因應未來人力需求提供行業發展指引，供有興趣發展成應科大的院校參考，鼓勵其開辦重點發展行業相關學科或增加學科學位。確保應科大所提供的課程能為社會提供具競爭力人才，能讓各界了解應科大的價值，長遠消弭對職專教育的偏見。

利用「北都」規劃 加強業界參與

《2023施政報告》中提出要推進「北部都會區」專上教育建設、致力發展「北都大學教育城」。不少大學校長表示有意以不同形式進駐，不論是拓展教學設施如教大成立教育中心，浸大擬設中醫藥科研機構，又或將部分或整個校園搬遷，均希望能善用「北都」的地理優勢，與區内和毗鄰大灣區的院校或研究機構合作。為促進應科大與產業的連繫，未來亦可考慮在「北都」興建綜合型校舍，與區内大型企業合作開辦和設計課程，提供配對實習或學徒項目，甚至邀請企業參與評估認證。以實際工作場所作爲教學環境，能夠確保畢業生技能對應產業需求，加強學生由學校過渡到職場的能力。

透過計算未來經濟所需進行人才規劃，再從教育政策入手培養人才儲備，才能提高現行教育的靈活性以迎合社會不斷轉變的需求。全球經濟加速轉型，應科大應運而生，但要使其發揮最大效用，固然要善用政府現有資源和規劃；利用各方協作有效結合教育資源和行業需求，提升社會對職專教育的觀感始終為關鍵。

作者郭凱傑、王鐙淇分別是團結香港基金助理研究總監、助理研究員。



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