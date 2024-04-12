團結香港基金｜漫畫IP影視化計劃：香港文創產業的新動力

團結香港基金專欄｜水志偉、周國心



行政長官在去年的施政報告提到將鼓勵文化與創意產業發展「跨界別、跨領域合作項目」，但目前暫未宣布實質計劃， 建議政府可從漫畫的影視改編入手。

近年大量熱門電影和電視劇，如南韓的《梨泰院Class》和《與神同行》都是從漫畫改編而成，漫畫作為原創文化IP（Intellectual Property）的價值引起關注。首先，漫畫的故事性強，為編劇提供豐富的劇本素材，其視覺效果亦有助導演構思鏡頭畫面。另外，漫畫作品本身的人氣可為影視作品帶來收視優勢，而影視化亦令漫畫IP更「入屋」。

千禧年後行業低迷 現今港漫獲動力

事實上，香港過往也有漫畫改編的例子，最為人知的作品有《古惑仔》、《百分百感覺》、《風雲》等。以《百分百感覺》為例，自1992年開始連載已經衍生出4部電影、2齣廣播劇、1齣電視劇及1齣網劇。今年《百分百感覺》更推出舞台劇版本，可見漫畫IP經得起長期發酵，商業潛力不容忽視。無奈地，千禧年後本地漫畫的產量及受眾越來越少，鑒於影視作品的製作成本高昂，能成功改編為影視的港漫作品自然少之又少。

話雖如此，政府專責推動香港創意產業發展的辦公室「創意香港」，正逐漸解決港漫產量不足的問題。自2021年起，「港漫動力 - 香港漫畫支援計劃」資助漫畫家進行創作，每年為市場增加15本劇情漫畫。參與計劃的漫畫家更透過參加法國安古蘭國際漫畫節、馬來西亞的Comic Fiesta等展覽成功拓展國際市場，不少作品得到西班牙、法國、烏克蘭等國家的出版社授權推出外語版。兩名香港漫畫家兼插畫家蘇頌文的《回憶見》及彭康兒的《時間列車》更於2022年和2023年相繼獲得日本國際漫畫獎，令港漫揚威海外。

提供資金獎勵及媒合服務 促進漫畫影視化

隨著港漫的知名度增加，政府可參考台灣文化内容策進院（TAICCA）鼓勵漫畫轉影視的内容開發。根據其績效報告，TAICCA於2022年一共促成了5個漫畫IP影視化的案例。

TAICCA主要透過資金獎勵及媒合服務鼓勵漫畫IP影視化，自2020年起推出「內容開發專案計畫媒合服務」媒合出版社、編劇及投拍人，並提供約5萬港元的授權獎勵金，鼓勵出版IP的跨界製作開發。 另外，TAICCA亦非常積極推動台灣漫畫IP打入國際内容市場。例如， 它於去年六月在首爾國際書展舉辦「跨域IP推介會」，針對南韓市場精選了10部台漫推介給當地影視業界人士，促進台灣漫畫内容改編成韓劇。

相反，香港暫未有鼓勵漫畫改編為影視的政策。因此，政府可考慮為影視公司提供漫畫IP授權獎勵金，降低改編作品的製作成本，更可考慮協助影視融資過程。為了方便影視公司發掘港漫IP，政府可協調漫畫業界將具改編潛力的本地漫畫製成作品集，並透過電影發展基金網站、「出版3.0 – 香港智能電子書庫」等不同渠道宣傳並發放給影視界人士。最後，政府可考慮於國際出版及影視展舉辦「出版或漫畫IP推介會」，向海外出版社及影視投資者推薦適合影視改編的港漫内容，藉此扮演橋樑的角色媒合漫畫、出版和影視界人士及投資者。

要帶領本地文創產業「跨界別、跨領域合作」的風氣，完善本地IP發展的產業鏈，推動漫畫IP影視化絕對是可行的切入點。

作者水志偉、周國心分別是團結香港基金副總裁兼研究部聯席主管、助理研究員。



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