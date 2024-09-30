利哲宏｜國慶75週年：構築在堅實的國家安全基礎之上

利哲宏 Dr Riz's 專欄

隨著10月1日的來臨，中華人民共和國在今年迎來了成立75周年的慶典。這一天不僅僅是紀念共和國成立的日子，而是具有深刻意義，一場充滿復興精神的歡慶。回顧過去七十五年，我們一起見證了一個曾經面臨極端貧窮的國家，現在已成為繁榮與穩定的燈塔。

今年的國慶主題——「愛國，愛港，愛社區」——在各個場合引起了很大的共鳴。它提醒我們這屬於集體的旅程，凸顯了那些鞏固我們社會的核心價值。

成功的方程式：國家安全

是什麼支撐了這重要的里程碑？答案在於一個堅實的國家安全框架。在過去飽受戰亂和貧困的地方建立小康社會的成就證明了專注於國家安全的必要性。沒有這項基礎，我們現在享受的進步是不可能實現的。

考慮到那些目前仍然與不穩定和動亂作鬥爭的國家，他們的掙扎往往源自於脆弱的國家安全。因此，強而有力的政府和國家領導至關重要。當然，我們也不能忽略公民的角色。如今的國家安全超越了傳統戰爭的概念，它包含了20個主要安全領域的總體國家安全觀，這些領域影響著我們的日常生活，包括：

政治安全、軍事安全、國士安全。經濟安全、金融安全、文化安全、社會安全、科技安全、網絡安全、糧食安全、生態安全、資源安全、核安全、海外利益安全、太空安全、深海安全、極地安全、生物安全、人工智能安全、數據安全。

理解這些方面能讓我們了解我們的社會結構是如何透過安全的線索編織在一起的。

國家安全展覽廳的見聞

最近，我有幸與九龍城區議會的其他成員一起參觀了新開放的國家安全展覽廳。展廳面積達1,100平方米，分為六個展區，以中文和英文展示了國家安全的概念。

參觀開始時，我們觀看了一段引人入勝的短片，對中國歷史的起起落落進行了語境化的描述。隨後，我們看到了具有重大歷史價值的展品，包括戰鬥機和太空站的模型。展館的策劃非常巧妙，譬如運用了3D動畫和遊戲化的手段，將一個本來令人生畏或者沉悶的話題轉變為一個易於接近和引人入勝的體驗。

另外，身為公民與社會發展科的老師，我發現這個展覽是我們不可多得的資源。它為學生提供了一個生動有趣的方式來學習國家安全，使得這個主題與我們的生活更加貼切和有影響力。

如果你認為我對這個展覽的評價過高，我建議你帶同家人和朋友一起去參觀。透過與展品互動，探索相關概念，並反思你在維護國家安全中的角色。在慶祝我們國家成立75週年之際，讓我們致力於理解並貢獻國家安全所提供的堅實發展基礎。

作者利哲宏博士是九龍城區議員、中學副校長。



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