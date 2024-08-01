利哲宏｜當少數族裔也有「回鄉證」

利哲宏 Dr Riz's 專欄

按照7月1日的傳統，我參加了在香港會議展覽中心舉行的慶祝香港成立的升旗儀式和招待會。但這次的儀式與以往有些不同，因為她給我們帶來了兩個好消息。

第一個好消息是由我們的行政長官李家超宣佈的，有兩隻大熊貓即將抵達香港。這個消息受到了熱烈歡迎，因為大熊貓是中國的象徵，牠們的到來被視為香港與大陸之間緊密聯繫的象徵。第二個好消息是為香港的非中國籍永久居民發出港澳居民來往內地通行證（以下簡稱「通行證」）。身為非中國籍永久居民，當我接到傳媒的電話訪問我對此政策的看法時，我起初感到困惑。然而，在記者向我介紹了詳細情況後，我立即了解到這項政策將帶來的巨大好處。

在引入通行證之前，申請前往大陸的簽證是一個令人痛苦和沮喪的過程。我們需要準備很多文件，排很長的隊，並接受嚴格的安全檢查。即使成功取得簽證，過境時的入境過程也常常是艱難的，有許多問題和現場的審查。但是有了新的通行證，整個過程將會變得簡單很多。而申請過程也非常簡單：首先，我們需要透過香港入境事務處確認我們的外國國籍和永久居留身份。然後，我們可以直接訪問中國旅行社的網站，申請並預約到中旅社查驗個人資料的日期。最後，我們只需要在預約好的日子前往中旅社並在自助機中取回自己的證件。在現場我感受到工作人員熱情的服務，他們在整個過程中為我提供充足的指導。

實際上，這項政策正體現了「一國兩制」的原則和靈活性。身為非中籍的永久居民，我們在香港有著深厚的根基，並為城市的發展做出了重要貢獻。 非中國籍港澳居民來往內地通行證認可了我們與本地居民平等的地位，允許我們繼續為香港和國家做出貢獻。此通行證的意義不容小覷。它不僅為我個人帶來了便利，也提高了跨境旅行的效率。為居住在香港的外籍人士開啟了商業、旅遊、文化交流以及研發的眾多機會，使香港成為全球公司和人才更具吸引力的目的地。

在7月13日，身為一名服務於九龍城區的非中國籍區議員，我聯繫了我們的立法會議員楊健興先生、與我同區的區議員和其他同事，在九龍城區為少數族裔朋友舉辦了一次大型的通行證申請活動。該活動反應非常熱烈，現場有超過300名申請者到我們位於紅磡的區議會大樓內完成了申請。他們臉上的喜悅和放心是顯而易見的，即使活動已經完結，平均每日仍有10名少數族裔到我的辦公室尋求申請服務。

利哲宏與其他區議員早前為九龍城區少數族裔舉辦內地通行證申請活動。（相片由作者提供）

我通常每個月到內地一到兩次以作學術和文化交流的，當然也是要品嚐不同美食。我正在等待我的內地通行證審批，期待能夠獲發並且便捷地恆常前往內地。

特區成立27週年所帶來的兩個好消息，確實是在香港居住的非中國籍永久居民的大喜之事。大熊貓的到來和非中國籍港澳居民來往內地通行證的引入，展示了香港對「一國兩制」原則的持續承諾，並展現了她為所有不論國籍的居民提供平等的機會的意願。

作者利哲宏博士是九龍城區議員、中學副校長。文章標題為編輯所擬，原題為「特區成立27週年為少數族裔帶來的兩大好消息」。



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