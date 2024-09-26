李民斌｜齊賀國慶75周年　成就斐然前景亮麗

李民斌專欄

10月1日是中華人民共和國成立75周年，是舉國以至全球中華兒女同慶同賀的大日子。1949年以來，國家在各個領域的發展成就斐然，由一窮二白，發展至今天全面建成小康社會、世界第二大經濟體、全球最大貨物貿易及外匯儲備國，對世界經濟增長貢獻率超過30%，成就足以讓所有中國人自豪和驕傲。

香港作為國家的一分子，一直心繫國家和民族的振興大業，積極作出貢獻的同時，也坐上了國家高速發展的列車，並獲得長足的發展，奠定了國際金融中心的地位。在這個值得慶賀的大日子，特區政府和社會各界籌辦超過400項多元化的慶祝活動，當中不乏意念新穎的項目，例如無人機演繹藝術大師徐悲鴻先生的名作，勢必將國慶的熱鬧氣氛帶到社區每個角落，讓市民分享國家驕人發展成就的光榮，以進一步弘揚中華文化，厚植愛國情懷。

新質生產力成國家發展新引擎

我們既對國家過去75年的舉世成就感到振奮，更對國家未來的光明前景充滿信心和期待。當前國家經濟正處於邁向高質量發展的轉型之中，長遠向好的勢頭不會改變，預期今年國家經濟增長5%左右，對於全球第二大的經濟總量來說，實屬中高速的增長。

更重要的是，近年國家在高端科技發展迅速，包括5G技術、互聯網大數據、人工智能、電動汽車等的技術水平和應用程度，都位居世界前列，移動支付普及率去年更升至86%，是全球第一，新能源汽車產量及銷量連續9年排名世界首位。「新質生產力」正成為推動下一階段國家經濟增長的「新引擎」，為國家未來的發展提供充沛的動力。

把握國家高水平對外開放機遇

國家發展持續向好，香港同樣受惠。早前的二十屆三中全會，就進一步全面深化改革、建設更高水平開放型經濟新體制，推進中國式現代化作出全面部署。香港作為全球最自由開放的經濟體之一，在「一國兩制」下，憑著「背靠祖國、聯通世界」的獨特優勢，在國家吸引和利用外資上扮演關鍵角色，而這一角色在國家穩步擴大制度型開放、建設更高水平開放型經濟新體制的過程中將能發揮更大作用。

在內地金融開放方面，香港在金融和專業服務業的經驗，可與內地加強合作，促進相關領域的深度融合，帶動上市集資、綠色金融、金融科技、財富管理和人民幣國際化等發展，並在推動內地金融擴大開放的同時，進一步提升和鞏固香港國際金融中心地位。

國家正在穩步推進中國式現代化，闊步走在中華民族偉大復興的新征程上。我們深信，香港只要發揮好「一國兩制」的制度優勢，當好「背靠祖國、聯通世界」的「超級聯絡人」角色，深度參與國家擴大開放的事業，定能乘風破浪取得新的發展，綻放更璀璨的光芒，實現更美好的未來。

作者李民斌是全國政協社會和法制委員會副主任、東亞銀行聯席行政總裁。



文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。