彭韻僖｜施政報告關注女性發展　創新計劃培育未來「半邊天」力量

彭韻僖專欄

性別平等以及婦女發展是國際社會一直關注的議題，聯合國189個成員國代表於1995年一致通過要致力邁向性別平等和賦予全球婦女人權的《北京宣言》，決心確保女性充分享有一切人權和基本自由，並於訂立出12個關鍵領域的婦女發展目標，包括脫貧、教育培訓、保健等等，29年後的今天，國際社會間對男女平等、婦女權益的關注，已果碩累累，婦女的社會地位顯著提高；而香港在特區政府及各界的積極推動下，女性在不同領域有著卓越成就，成為推動社會發展的中流砥柱，行政長官剛發表的施政報告，關注推動婦女及家庭的發展，推出促進女性職場發展的創新計劃，展現出特區政府在推動性別平等與女性賦權的堅定決心，筆者對此感到非常鼓舞。

行政長官李家超剛發表其任內第三份施政報告，宣布民政及青年事務局將推出創新的促進女性職場發展計劃「『友』妳啟導」，與各界女性領袖建立網絡，為女性大學生配對高級管理人員友師，並提供相關培訓及活動；亦會繼續舉辦家庭暨婦女發展高峰會、持續檢視一站式家庭及婦女資訊平台和豐富當中內容、鼓勵婦女團體及非政府機構善用「婦女自強基金」，以及透過關愛基金推行「贍養費調解試行計劃」；同時又會聯同家庭議會，舉辦連串活動推廣家庭以及男女平等重要性，包括舉辦全港「美好家庭選舉」等，宣揚家庭的核心價值。

對於特區政府積極促進婦女事業發展，重視女性在職場發展的潛力，全新的「『友』妳啟導」計劃，與各界傑出女性領袖攜手培育未來「半邊天」的力量，正正是實踐《北京宣言》（1995）《行動綱要》12項發展目標中，針對女性教育和培訓的行動，筆者期望相關的計劃以及其他措施的落實，可為香港的婦女發展、建設更公平的社會貢獻力量。

10月份可是忙碌的月份，作為家庭議會主席，筆者非常關注香港的婦女發展進程。10月9日參與了由民政及青年事務局、婦女事務委員會和家庭議會合辦的「香港．家庭暨婦女發展高峰會」，在「傳承良好家風」專題論壇上，筆者向與會者分享家庭是避風港的想法，在現今充滿壓力的社會上，只要回到家後，跟家人保持親密關係，就能讓人有力量去面對任何挑戰，希望各界合力推廣家庭和諧文化的建設，讓整個社會更和諧。

除了上述高峰會外，筆者剛於10月12日前往馬來西亞吉隆坡，出席國際法律組織LAWASIA的第37屆年度會議2024，期間在一個探討法律界性別平等問題的研討會上作出分享，作為香港律師會創會逾百年以來首位女會長、以及香港律師會多元共融委員會的創始及現任主席，筆者一直關注法律界的性別平等問題。

香港法律界的女性參與度非常高，截至2024年9月數字顯示，女性進入律師事務所任見習律師和助理律師的比例，分別已超過六成，然而，出任律師事務所頂層職位包括顧問以及合夥人的男女比例仍有一定差距，女性顧問律師只佔39%、女性合夥人更只有33%；另一方面，在本港司法機構出任法官的男女比例，亦存在頗大差距，根據司法機構截至2024年9月的最新數字，65%法官為男性，女性法官只有35%。

有研究指出，員工性別多元化能增加企業成功的機會、擴闊營運網絡，滿足更廣泛的客戶需求，對文化差異更敏感，有助於擴大客戶群；雖然本港法律界男女平等的情況，在國際上已有不錯成績，但仍存在不少學習及進步空間，業界需繼續致力研究如何打破女性在法律界別中的隱形玻璃天花板，例如效法港交所要求上市發行人最少任命一名其他性別的董事，以推動律師事務所增加高級管理層女性成員比例。

出席LAWASIA年度會議法律界代表來自亞洲各地，包括越南、馬來西亞、台灣以及科威特等，大家對性別平等問題有不同關注，席間筆者跟香港大學法律學系教授紀佩雅交流期間，得悉她非常關注香港竟然仍存在少數族裔孩子被「強迫婚姻」的問題，即當事人自小便被家人編配對象、別無選擇地被訂婚，對此筆者感到非常驚訝，期望社會各界必須關注及正視，務求消除此等無理做法。

全球各國在推動男女平等、賦予婦女權力的議題上，不遺餘力，聯合國189個成員國於1995通過的《北京宣言》和《行動綱領》，成為婦女權利發展的里程碑；及至2015年，聯合國啟動「2030永續發展目標」，提出17項全球政府與企業共同邁向永續發展的核心目標，其中目標5就是「實現性別平等，並賦予婦女權力」。

過去29年，各國政府聯同企業及機構共同努力下，婦女的社會經濟地位顯著提升，然而，仍然有阻礙性別平等進程的政經、社會結構、制度和常規，要全面落實《北京宣言》之目標，仍然面臨不少挑戰；聯合國人權理事會早前一致通過「紀念《北京宣言》和《行動綱領》通過30周年」決議，決定明年召開全球婦女峰會，重振《北京宣言》精神，共同加快實現性別平等、促進全球婦女的權利和保障。

中國有句名言為「女性撐起半邊天」，推動男女平等，釋放婦女的勞動力及潛能，絕對能有助社會經濟發展，在男女平等的議題上，在國際間不單需引起女性的關注，更加需要是引起男性的關注，因為男性亦是重要的持份者，關注性別平等的問題上不應分男女，尤其在未取得足夠進展的關鍵領域上，各方盡最大努力改善，為實現性別平等、賦權婦女上，注入新動力。

作者彭韻僖律師是義務工作發展局主席、憲法和基本法推廣督導委員會成員、香港律師會前會長。



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