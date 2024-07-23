彭韻僖｜免費網上調解服務　新思維解決樓宇滲漏爭議

彭韻僖專欄

香港有不少民生問題，纏擾市民多時，輾轉尋求多方協助卻難以解決，樓宇漏水或滲水問題是其中之一，多層式大廈的問題尤其嚴重，一旦業主或住戶發現漏水或滲水情況，要求鄰居協助解決時，大多數抱著不合作態度，政府雖已特設專門的「聯合辦事處」處理，但調查往往需花上數個月時間，期間若單位滲漏問題嚴重，涉事的業主或住戶均會苦不堪言。在資訊科技發達的年代，是時候以新思維方式找出解決方案。

香港不少樓宇及大型屋苑建於70至80年代，隨著樓齡增加，樓宇和設施破損、老化或缺乏維修，加上單位轉讓後需要重新裝修等，引發樓宇滲漏問題愈來愈多，由於滲漏問題可能涉及多方面環節，業主要處理及追究責任甚為艱難，2006年政府成立由食物環境衞生署和屋宇署合組的「聯合辦事處」（俗稱「滲水辦」）專門處理問題，透過法例賦予的權力以及相關部門的專業知識，配合有關業主或住戶的合作，以一站式及有系統的測試方法，嘗試找出滲水的源頭，再飭令有關業主進行維修。

根據「滲水辦」數字顯示，過去5年平均每年接獲逾4萬宗涉及單位滲漏的投訴（詳細數據見表），成功找出滲水源頭並完成調查的個案數目，平均每年約有5,800宗，佔整體投訴約14.5%，「滲水辦」向當中大部分個案發出「妨擾事故通知」、或由法庭發出「妨擾事故命令」，但每年平均約有480宗個案，因不同的原因沒有獲發出「妨擾事故通知」、或由法庭發出「妨擾事故命令」，此等個案，正正是可使用新思維方式尋求解決方法的個案。

調解服務已成為國際大趨勢，國家「十四五」規劃把香港定位為亞太區國際法律及爭議解決服務中心，加上國際調解院總部將落戶香港，香港的調解服務已發展成熟，而「十四五規劃」強調「數字經濟發展規劃」，要求培育規範的資料交易平臺，建立健全的爭議仲裁等市場運營體系。

於2023年底啟用的非牟利機構「一邦國際網上仲調中心」（eBRAM）交易促成平台，是法律界利用現代科技提供法律及爭議解決服務的先驅，為業界提供安全穩妥及可負擔的資料儲存服務，中心獲亞洲國際法律研究院、香港大律師公會及香港律師會支持而成立。

備受樓宇滲漏困擾的市民，當然希望急於解決問題，但「滲水辦」跟進個案需時，苦主要急也急不來，若「滲水辦」調查後確認滲漏源頭後，源頭一方不願解決問題時，苦主可透過法律渠道尋求解決，但要以入稟方式告上法庭追討賠償，事前需作出調查收集證據，找專家證人，向法庭舉證對方存在疏忽、或違反公契，再等待法庭判決、發出禁制令，期間需花上大量時間、金錢，可說是既費時又失事，以全新的網上調解方式處理爭議，可說是成本低、效率高的解決問題方法。

「一邦國際網上仲調中心」將與義務工作發展局以及「滲水辦」合作，推出免費的「滲漏糾紛網上調解服務」，由致力推動優質義工服務、以締造關懷社會的義務工作發展局，招募配對有心服務社會的專業調解員義工，向由「滲水辦」轉介、已確定滲漏源頭而雙方又願意解決爭議的投訴個案，利用「一邦國際網上仲調中心」的網上法律平台，提供免費的調解服務，處理的賠償金額不超過一百萬元，務求雙方以心平氣和的方式，用最簡單、便宜、及省時的方法解決爭議，做到大事化小、小事化無，而調解服務透過網上處理，在時間及地點上均非常靈活，切合繁忙都市人的需求。

免費的「滲漏糾紛網上調解服務」屬全新嘗試，相信能對解決樓宇滲漏爭議起著創新性的解決作用，服務將以先行先試的方式推行，若然成效理想，希望獲「滲水辦」支持，大力推動以調解方式解決樓宇滲漏問題。

民生無小事，枝葉總關情，若能以創新方式、結合民間力量解決民生問題，市民安居樂業，幸福感定必提升，事實上，網上調解服務與市民日常生活息息相關，除了樓宇滲漏爭議外，也可處理租務爭議、小額錢債爭議、以至消費或誹謗爭議等等，相信隨著市民對調解服務的認識加深，加上網上服務的推展，相信會有愈來愈多市民用以解決不同的爭議問題。

作者彭韻僖律師是義務工作發展局主席、憲法和基本法推廣督導委員會成員、香港律師會前會長。



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