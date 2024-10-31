李民斌｜施政報告務實改革　為金融業增添動能

李民斌專欄

特首發表的新一份施政報告，以「齊改革同發展，惠民生建未來」為主題，為解決香港當前問題和促進長遠發展，制定了一系列創新方向和政策規劃，既鞏固香港傳統優勢，又大力發展新質生產力，同時勇於破解民生難點痛點，通篇展現出銳意改革而又務實的精神。

金融業是香港最具競爭優勢的產業，基礎雄厚，發展成熟，要進一步提升其功能，必須找準切入點，做到揚長補短，改革才有效果和意義。《施政報告》提出，要建立國際黃金交易市場、建設大宗商品交易圈、建立國際認可金屬倉庫，正是進一步鞏固及提升香港國際金融中心地位的可行路徑。

建金屬倉庫突破瓶頸

作為國際金融中心，香港在多方面均擁有成熟的體系和完善的基建，但在大宗商品交易方面則較為薄弱，明顯落後於另外兩大金融中心紐約和倫敦。近年，香港有不少開拓商品交易業務的嘗試，包括香港交易所推出了場內大宗商品期貨合約，涉及貴金屬、黑色金屬及基本金屬等領域。然而，欠缺物流和倉儲等便利大宗商品實物交割的相應配套，始終是香港未能突破的瓶頸。

《施政報告》提出建立國際認可金屬倉庫，正好補足香港大宗商品交易基建的短板，為建立國際黃金交易市場和建設大宗商品交易圈創造更理想的條件。事實上，香港交易所旗下的倫敦金屬交易所已表明研究在香港設立認可倉庫，交割包括有色金屬在內的大宗商品。活躍的商品交易將促進抵押、借用、對沖等風險管理和對沖金融服務的發展，有利香港強化國際金融中心的功能，並進一步鞏固其地位。而金融業以外，大宗商品交易亦將帶動其他產業的發展，包括航運、物流、保險、倉儲等，為整體經濟創造更大效益。

爭取商品交易話語權

香港建設大宗商品交易圈對國家而言亦有戰略意義。中國內地作為全球數一數二的大宗商品消費國，雖然國內擁有幾所具規模的商品交易中心，但與國際市場的接軌程度仍低，多年來受制於西方定價、美元計價的固有模式，全球三大大宗商品定價中心紐約、芝加哥和倫敦掌控了產品標準、交易規則和定價權。

香港大力拓展大宗商品交易，憑藉背靠內地龐大的商品消費市場，以及成熟的金融體系和豐富的金融經驗，能有效為國際投資者和交易商提供透明、高效和安全的交易平台選擇，連接內地與國際市場，為國家爭取大宗商品的產品標準和定價等話語權作出貢獻。

作者李民斌是全國政協社會和法制委員會副主任、東亞銀行聯席行政總裁。



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